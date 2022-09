Nhà trọ cháy khi đang sửa xe cho mẹ, bé trai mất không có chỗ lo hậu sự

Ngày 12/9, nguồn tin của Dân trí tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, bệnh nhi Lợi Phúc Minh Tâm (13 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU).

Sửa xe cho mẹ đi làm, hóa thành "ngọn đuốc sống"

Bác sĩ Trần Duy Ngọc, khoa ICU cho biết, Minh Tâm nhập viện ngày 18/8 trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, thân trên và gần hết chi dưới. Diện tích bỏng của bé khoảng 54%, bỏng sâu độ III và bỏng cả đường hô hấp.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, hỗ trợ truyền dịch, chống sốc bỏng... Sau hơn 15 ngày điều trị, vùng bỏng của bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện. Nhưng do nằm viện kéo dài và diện tích bỏng lớn, tình trạng nhiễm trùng của bé diễn tiến xấu.

Các bác sĩ phải sử dụng 4 loại kháng sinh mạnh, cho bé thở máy liên tục, xử trí tích cực tình trạng viêm phổi, bỏng hô hấp, viện phí lên đến gần 300 triệu đồng. Đến nay, bệnh nhi không qua khỏi vì tình trạng quá nặng.

Về hoàn cảnh gia đình bệnh nhi, bác sĩ cho biết qua lời kể của người nhà, bé Tâm có một người em sinh đôi, đang sống với người mẹ làm tạp vụ tại nhà trọ. Trước đó, ngày 18/8, bé đang tìm cách sửa chiếc xe máy cũ cho mẹ thì vô tình làm lửa phụt cháy. Hậu quả khiến 2 mẹ con hóa thành "ngọn đuốc sống".

Ngoài bé Tâm bỏng nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, người mẹ tên Lợi Kim Lan cũng phải vào cấp cứu trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng 17%, bỏng nặng đường hô hấp.

Không có chỗ làm đám tang

Phải qua lại hai bên bệnh viện lo cho cháu nội và con dâu, bà Đặng Kim Thìn (71 tuổi) nghẹn ngào chia sẻ, vì nhà nghèo nên Minh Tâm chỉ học đến lớp 3 rồi nghỉ học. Trước ngày xảy ra sự việc, mẹ của Tâm dành dụm tiền mua một chiếc xe máy cũ. Để giúp mẹ sớm có phương tiện đi làm, Tâm mua xăng về rửa xe, chà các vết gỉ sét cho mẹ trong đêm tối.

"Lúc đó 23h rồi nên trời rất tối. Nó bật hộp quẹt gas để nhìn cho rõ, không ngờ lửa phụt lên, làm 2 mẹ con đang ngồi cạnh nhau bị cháy. Đứa em sinh đôi của nó ngồi ở xa, thấy cháy nên chạy tới dùng thau tạt nước lên khiến càng cháy to hơn nữa", bà Thìn kể và cho biết lúc đó bà ở trên quận Bình Tân. Nghe công an báo, bà lật đật chạy xuống thì nhà trọ đã bị cháy bít cả lối vào. Nhờ hàng xóm phát hiện, chạy qua phá được cửa nên cháu và con dâu không chết trong nhà.

Theo bà Thìn, con trai bà bị động kinh, suốt ngày chỉ lượm ve chai và thường lang thang chứ không làm được gì nhiều tiền, nên mọi gánh nặng tiền bạc dồn hết cho vợ. Sau dịch, con dâu bà xin làm tạp vụ, mỗi ngày được trả 200.000 đồng. Sau khi nhà trọ bị cháy, người cha cứ đi lang thang, còn em trai bé Tâm thì vào Bệnh viện Chợ Rẫy phụ lo cho mẹ bị bỏng.

"Hôm thứ 6 (ngày 9/9), con dâu tôi được cho xuất viện. Chị em họ hàng xa thấy tội quá, mới hùn tiền mướn cho nó một căn nhà trọ ở quận Bình Tân.

Từ lúc nằm viện, may được các y bác sĩ, nhân viên phòng Công tác xã hội kêu gọi giúp nên nhà hảo tâm đã giúp cháu tôi hơn 200 triệu đồng để lo đóng viện phí", bà Thìn nói.

Bà chia sẻ, do hoàn cảnh gia đình nên khi cháu nội mất bà sẽ phải đưa đi thiêu ngay vì nhà trọ đã cháy, không còn chỗ lo hậu sự.

Đại diện Công an phường 16, quận 4 xác nhận với Dân trí, gia đình chị Lợi Kim Lan và bé Lợi Phúc Minh Tâm là nạn nhân trong một vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn vào nửa cuối tháng 8. Sau quá trình điều tra, công an xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, UBND phường 16 và Công an quận 4 đã hỗ trợ một phần chi phí điều trị, sinh hoạt cho mẹ con chị Lan.

