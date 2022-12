Người vợ ung thư "gánh" chồng chấn thương sọ não, con khờ dại

Vợ ung thư quyết định đưa chồng chấn thương sọ não về... chờ chết

Bà Nguyễn Thị Lan (SN 1961, trú xóm Đồng Bàn, xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An) nhiều lần bật khóc khi kể về tình cảnh bi đát của gia đình mình. Thật khó tìm được ai khốn khổ hơn bà, khi tai ương liên tiếp giáng xuống những phận người trong gia đình này.

Cuộc đời bà, có lẽ quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi cất được căn nhà kiên cố - thành quả của gần 10 năm đi làm ô sin ở xứ người. Bà tính nhỡ khi vợ chồng bà nằm xuống, con rể và con gái có thể chuyển về đây sống, thay bố mẹ chăm sóc đứa em trai bị dowm bẩm sinh.

Bà Lan bật khóc khi kể về tình cảnh bi đát của gia đình mình (Ảnh: Hoàng Lam).

Ấy là bà cứ lo xa thế, chứ hai vợ chồng chưa đến nỗi già nua, phải cậy nhờ các con. Thế nhưng, có lẽ số phận nghiệt ngã không cho bà cuộc sống an nhàn, thảnh thơi.

Năm 2017, bà Lan được chẩn đoán ung thư tuyến giáp, u gan. Từ đó, bà đi viện như cơm bữa, sức khỏe suy kiệt nhanh chóng. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào ông Nguyễn Văn Thành (SN 1961). Sau những đợt điều trị, bà Lan gắng gượng cầm cuốc, cầm liềm, chăn thêm con gà, con lợn để chuẩn bị tiền thuốc thang cho đợt điều trị kế tiếp.

Ngày 20/11/2021, bà Lan bán 6 tạ lúa, xuống bệnh viện để xạ trị. "Vừa chạy thuốc buổi sáng thì nửa chiều tôi nhận được điện thoại. Họ bảo ông Thành ngã chấn thương sọ não", bà Lan kể.

Nghe tin dữ, bà bấn loạn, chỉ biết khóc. Bác sỹ, y tá, bệnh nhân cùng buồng góp người dăm chục, một trăm hỗ trợ bà bắt xe về quê lo cho chồng. Về đến nhà, bà ngã quỵ khi chồng đã liệt nửa người. Vội vã đưa chồng vào viện nhưng thông báo từ bệnh viện khiến bà xây xẩm mặt mày: Gia đình phải chuẩn bị ít nhất 150 triệu đồng, trong khi khả năng hồi phục của ông Thành không khả quan lắm!. Từng đấy tiền, biết kiếm đâu ra?. Người vợ khốn khổ nuốt nước mắt đưa chồng về quê chờ chết.

Ông Thành được cứu sống nhưng vết thương ở hộp sọ chưa bình phục (Ảnh: Hoàng Lam).

Mọi hi vọng của bà Lan đang tắt dần thì chân tướng vụ tai nạn của chồng bà được làm rõ. Ông Thành không phải tự ngã dẫn tới chấn thương sọ não mà bị người khác đánh. Phía công an yêu cầu người này phải có trách nhiệm lo điều trị cho ông Thành trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo hướng hình sự. Ông Thành được đưa trở lại bệnh viện, chi phí điều trị do phía bên kia chi trả. Nhờ vậy, tính mạng của người đàn ông này được cứu nhưng do vết thương nặng, can thiệp muộn nên khả năng bình phục hoàn toàn là rất thấp.

Không ai dám cho vay nợ!

Hiện ông Thành đã được ra viện nhưng mất khả năng lao động và luôn cần một người túc trực, chăm nom. Phần trách nhiệm này dồn lên vai cô con gái thứ 3 Nguyễn Thị Thường, vừa bước qua tuổi 18. Còn bà Lan dù đang mang trọng bệnh nhưng cũng phải quần quật làm việc ngoài vườn, ngoài ruộng, bởi giờ bà phải cáng đáng kinh tế trong gia đình.

Người con trai duy nhất của vợ chồng bà Lan bị bệnh down, nhiều hôm bà phải đi tìm con về (Ảnh: Hoàng Lam).

Con trai bà, Nguyễn Văn Phong, năm nay 27 tuổi nhưng không khác nào đứa trẻ. Việc duy nhất Phong có thể làm, mà thực ra là buộc phải cho làm, nếu không sẽ lăn ra quậy phá, là sáng sáng thả bò vào núi đi chăn. Tiếng là đi chăn bò nhưng có hôm, tối mù tối mịt người cũng chẳng về, mà bò cũng không thấy đâu, bà Lan lại hớt hải gọi lên xã nhờ người đi tìm.

Kéo ống quần cho tôi xem vết bỏng phồng rộp đang rỉ nước, bà Lan kể: "Chiều qua thằng Phong đi chăn bò, bò về rồi mà người chẳng thấy đâu. Tôi phải nhờ cả làng đi tìm, tìm mãi cũng không thấy tăm dạng.

Người phụ nữ khốn khổ trước cảnh bản thân ung thư, chồng chấn thương sọ não, con ngờ nghệch... (Ảnh: Hoàng Lam).

Tôi chạy xe máy vào rừng tìm con. Tối quá, đường rừng khó đi, ngã cả người lẫn xe, mặt đập vào gốc cây, chân bị vướng ống xả xe máy, vừa đau, vừa tủi, vừa lo, nước mắt cứ thế trào ra, hòa cả máu nơi gò má đang rỉ xuống. Dựng được xe máy lên, tôi liều chạy vào sâu hơn, vừa đi vừa gọi tên con. Tôi nhẹ cả người khi thấy con đang ngủ lăn ngủ lóc dưới gốc cây...". Nghe mẹ tố khổ, Phong gườm gườm nhìn, bà Lan kéo lại, lau mặt cho con như trẻ nhỏ. "Khổ lắm, nó có lớn mà không có khôn!".

Ông Thành ra viện với một phần đầu bị lõm xuống, do một mẩu xương bị vỡ nát. Bác sỹ hẹn tháng 2 năm sau phải đi kiểm tra, nếu mẩu xương này không thể phục hồi được thì phải ghép xương hộp sọ nhân tạo. Vụ án của ông hiện đang chờ tòa phân xử, trong khi đó, đền bù được 193 triệu đồng để cứu ông Thành, phía bên kia cũng lâm vào khánh kiệt, lúc này cũng không thể hỗ trợ được gì thêm.

Đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp, u gan nhưng bà Lan vẫn phải quần quật ngoài vườn, ngoài ruộng để gánh vác kinh tế gia đình (Ảnh: Hoàng Lam).

Với căn bệnh ung thư tuyến giáp, u gan, bà Lan được chỉ định 6 tháng xạ trị một lần. Tuy nhiên, đợt xạ trị gần nhất đang dở dang thì chồng lâm nguy, bà đành phải bỏ dở. Tháng 12 này, theo lịch hẹn, bà Lan phải nhập viện kiểm tra để tiếp tục điều trị. Nhìn chồng nằm bẹp trên giường và con trai ngờ nghệch, lòng bà như ai xát muối bởi chưa xoay được tiền. Vả lại đi điều trị dài ngày, bà Lan sợ con gái không kham nổi việc chăm bố và anh.

"Tôi ung thư, chồng bị não, thằng Phong ngờ nghệch thế, đi vay cũng có ai dám cho vay nữa, trong khi nợ cũ cũng lên đến hơn 100 triệu đồng rồi. Tôi cũng tính để con Thường đi làm công nhân, ít nhất còn có thêm ít đồng thuốc thang cho bố nhưng cháu nó đi làm thì ai chăm nom khi ông Thành thế này?", bà Lan ứa nước mắt.

Hơn lúc nào hết, gia đình bà Lan rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng để có thể vượt qua biến cố (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Đoàn Bá Cảnh - Chủ tịch Mặt trận xã Lăng Thành cho biết: "Bà Lan bị ung thư, điều trị đã lâu, thêm ông Thành gặp nạn thì gia đình trở nên khánh kiệt. Mặt trận xã cũng đã phát động nhân dân toàn xã quyên góp giúp đỡ gia đình nhưng chỉ hỗ trợ được một phần. Cả hai vợ chồng bà Lan đều phải điều trị lâu dài, tốn kém. Thông qua Báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của quý độc giả để gia đình bà Lan có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này".