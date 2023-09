Người vợ "tí hon" được bạn đọc Dân trí chia sẻ, ủng hộ

Ngày 21/9, đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo huyện Hà Trung, xã Hà Bình đã trở lại thăm và làm thủ tục trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Nguyễn Thị Trầm - nhân vật trong bài viết "Nỗi đau vợ trẻ mất chồng, mẹ già mất cả 5 người con", ở thôn Nhân Lý, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Trong tuần 2 tháng 9, thông qua báo Dân trí, bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh gia đình chị Trầm số tiền 42.291.000 đồng.

Đại diện Chi hội đồng hương Nghệ An tại Thanh Hóa trao tiền ủng hộ tới gia đình chị Trầm (Ảnh: Minh Tâm).

Qua tài khoản cá nhân của chị Trầm, bạn đọc ủng hộ số tiền hơn 100 triệu đồng.

Đến thời điểm này, gia đình chị Trầm đã được bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 140 triệu đồng.

Thông qua báo Dân trí, Chi hội đồng hương Nghệ An tại Thanh Hóa cũng đã quyên góp, ủng hộ gia đình chị Trầm số tiền 5.700.000 đồng.

Thời điểm chúng tôi trở lại, căn nhà của gia đình chị Trầm vẫn trong cảnh đìu hiu sau khi anh Lợi không may gặp nạn qua đời khi đang đi bán tăm bông.

"Thay mặt gia đình, em cảm ơn các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, báo Dân trí đã chia sẻ những khó khăn với gia đình em trong thời gian qua. Em sẽ cố gắng để chăm sóc cho các con và mẹ chồng", chị Trầm chia sẻ.

Ông Trịnh Xuân Lương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Bình cho biết: "Thời gian qua, xã Hà Bình luôn duy trì các phong trào hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn; chính quyền, các đoàn thể ở địa phương cũng đã hỗ trợ gia đình chị Trầm. Thay mặt chính quyền địa phương, xin gửi lời cảm ơn, tri ân tình cảm của báo Dân trí, các nhà hảo tâm và lãnh đạo huyện Hà Trung đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của địa phương".

Đại diện báo Dân trí, lãnh đạo Huyện ủy Hà Trung và Đảng ủy xã Hà Bình trao quà bạn đọc tới gia đình chị Trầm (Ảnh: Thế Dũng).

Thay mặt Chi hội đồng hương Nghệ An tại Thanh Hóa, anh Nguyễn Thế Dũng, Chi hội trưởng đã gửi lời hỏi thăm, động viên và chia sẻ với những mất mát và khó khăn mà gia đình chị Trầm đã và đang trải qua.

"Thông qua báo Dân trí, được biết, chị Trầm cũng là một người con quê hương Nghệ An, gia đình không may gặp nạn, hoàn cảnh hết sức éo le. Với tinh thần tương thân, tương ái, các anh, chị, em trong Chi hội đồng hương Nghệ An tại Thanh Hóa có một món quà nhỏ, hi vọng cùng với sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, gia đình chị sẽ sớm vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống", anh Dũng chia sẻ.

Có mặt tại buổi trao quà, bà Vũ Thị Minh Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Trung cho biết, thời gian qua, báo Dân trí và bạn đọc đã luôn đồng hành, ủng hộ, chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Cũng nhờ đó, các hoàn cảnh vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.

"Mong rằng, trong thời gian tới, quý báo và bạn đọc tiếp tục đồng hành cùng với địa phương để làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn", bà Tâm mong muốn.

Chị Nguyễn Thị Trầm (SN 1987) vốn có thân hình "tí hon", chỉ cao 1m33, nặng 33kg.

Sinh ra ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, do gia đình khó khăn nên chị bị suy dinh dưỡng, còi xương từ khi còn bé. Lớn lên, chị đi bán tăm bông dạo cùng các anh, chị trong hội người khuyết tật để mưu sinh.

Năm 2013, tình cờ chị gặp và quen anh Lợi, người đàn ông bị khuyết tật đôi chân trong nhóm người đi bán tăm bông dạo. Sau thời gian làm quen, hai người đem lòng yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ như được nhân lên khi chị Trầm sinh được 2 người con (con gái lớn năm nay 9 tuổi và con trai út mới lên 3 tuổi). Để có tiền nuôi các con ăn học, hằng ngày anh Lợi đi bán tăm bông dạo, còn chị Trầm đi bán hàng rong ở gần nhà.

Khoảng 6h ngày 10/8, anh Lợi trên chiếc xe ba bánh từ nhà trọ ở thành phố Ninh Bình lên đường đi làm thì gặp tai nạn, tử vong. Ngày làm đám tang cho chồng, trong nhà chỉ còn vài triệu đồng. Để có tiền lo hậu sự cho anh Lợi, người thân, bạn bè, hàng xóm phải quyên góp tiền để đưa anh đi hỏa táng.

Bà Hoàng Thị Kỳ (SN 1955, mẹ chồng chị Trầm) sinh được 5 người con, anh Lợi là con út, sinh ra đã bị khuyết tật. Trước đây, 4 anh chị của anh Lợi đã mất vì bị đuối nước và bệnh tật. Anh Lợi là niềm hy vọng duy nhất để bà nương tựa tuổi già nhưng giờ đã không còn…