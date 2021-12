Người vợ nghèo rơi nước mắt nhìn chồng nằm… chờ chết!

Về xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hỏi thăm hoàn cảnh vợ chồng anh Trần Văn Lộc (SN 1971) và chị Trần Thị Minh (SN 1974) không ai là không biết. Gặp phóng viên, nhiều người dân địa phương nhắc tới câu chuyện bi đát của gia đình anh Lộc.

"Tội nghiệp vợ chồng chú ấy lắm. Chồng thì bị ung thư không có tiền nhập viện để chữa bệnh, vợ thì chậm chạp, cũng không biết xoay xở ra sao để cứu chồng", một người hàng xóm thở dài và dẫn chúng tôi đến nhà anh Lộc.

Trong căn nhà khoảng 30 m2, anh Lộc đang ngồi thẫn thờ trên ghế, đến việc thở cũng khó khăn. Dưới gian bếp cũ kỹ đã gần sập, chị Minh đang lúi húi thổi lửa nấu bát canh cho chồng.

"Anh ấy mới phát hiện ra bệnh tình vài tháng mà sức khỏe xuống nhanh quá. Giờ không ăn được cơm nên tôi phải nấu bát canh, bát cháo cho chồng ăn tạm", chị Minh vừa nheo mắt thổi lửa, vừa nói.

Gương mặt một bên bị phù nề, anh Lộc khó nhọc nói: "Bác sĩ kết luận tôi bị ung thư gốc lưỡi. Giờ khối u phần cuối lưỡi chèn cổ họng khiến khó thở, nói cũng khó, ăn uống càng khó hơn. Đau lắm, tôi muốn nhập viện để điều trị mà không có đồng bạc nào".

Vợ chồng anh Lộc là hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương. Hai anh chị đến với nhau vào năm 2017 sau mối tình "rổ rá cạp lại". Khi đó, anh Lộc đã bước sang tuổi 46, còn chị Minh cũng đã ở tuổi 43. Thời trai trẻ, anh Lộc đi miền Nam làm thuê kiếm sống bằng công việc chân tay. Nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi tiêu và một phần nhỏ gửi về cho bố mẹ nghèo ở quê thuốc thang.

Còn chị Minh vì tính tình chậm chạp nên cũng trắc trở đường tình duyên. Hai số phận ấy đã đến với nhau mong tìm chỗ nương tựa lúc tuổi già. Vì bố mẹ hai bên đã qua đời nên ngày đám cưới anh chị chỉ làm vài mâm cơm xem như thông báo với gia đình, bạn bè.

Từ ngày lập gia đình, vì bệnh tật triền miên nên anh Lộc cũng không làm được gì để kiếm tiền. Do đó, căn nhà cũ kỹ lụp xụp của ông bà để lại hai vợ chồng cũng không có khả năng sửa sang lại.

Năm 2020, thương hoàn cảnh hai vợ chồng, anh em họ hàng, bà con lối xóm đã góp tiền, góp công xây lại ngôi nhà nhỏ.

"Người ta giúp đỡ, xây cho vợ chồng tôi gian nhà nhỏ chúng tôi vui lắm. Căn nhà che mưa, nắng đã có nhưng chúng tôi cũng không có tiền để sắm sửa đồ đạc trong nhà. Ngay cả những chiếc bàn ghế cũ cũng phải đi xin về dùng", chị Minh vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế cũ mới xin của hàng xóm.

Sau 4 năm lấy nhau, niềm mong ước lớn nhất của vợ chồng anh chị là có mụn con để vui nhà, vui cửa. Thế nhưng, đến nay anh chị vẫn chưa có được niềm vui đó. Rất khao khát có con nhưng vì không có tiền nên vợ chồng anh chị không dám đi khám hay bốc thuốc về uống.

Khi mọi khó khăn đang chồng chất thì anh Lộc phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Nhắc lại ngày phát hiện bệnh, người đàn ông 50 tuổi nói: "Khoảng đầu tháng 10, tôi thấy đau cổ, khó nuốt. Lúc đầu đi khám thì họ chỉ nói bệnh bình thường nhưng tôi uống thuốc mãi cũng không khỏi. Đến khi đi bệnh viện khám thì họ phát hiện bị ung thư gốc lưỡi. Họ cho chuyển tuyến vào bệnh viện tỉnh nhưng tôi không có tiền nên đến nay vẫn chưa điều trị được".

Không có bảo hiểm y tế, trong nhà lại không có tài sản nào có giá trị, để có tiền chữa bệnh cho chồng chị Minh chỉ biết bán đi 2 bao lúa. "Bán lúa được 500 nghìn đồng, tôi đi mua thuốc cho chồng về uống nhưng vẫn không giảm đau. Nhìn chồng bệnh càng nặng, tôi phải nhờ anh em họ hàng đứng ra vay mượn tiền để đưa chồng vào viện nhưng rồi lại phải đưa anh ấy về nhà", chị Minh buồn rầu nói.

Thương hoàn cảnh, hàng xóm đến thăm hỏi người đưa chục trứng, người cho ít chục nghìn mua sữa nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Nhìn chồng sức khỏe ngày càng yếu, chị Minh nghẹn ngào: "Không biết đến khi nào mới góp được tiền mà đưa chồng đi chữa bệnh. Giờ tiền mua hộp sữa cho chồng uống để có sức khỏe mà tôi cũng không làm được. Gia đình tôi chẳng còn tài sản gì để bán cả".

"Giờ tôi chỉ mong có tiền đưa chồng đi viện để níu giữ mạng sống. Chứ giờ vợ chồng mới lấy nhau, mụn con cũng chưa có, anh ấy mà bỏ tôi ra đi thì tôi sẽ sống ra sao". Người vợ nghẹn ngào khi nghĩ đến bệnh tình của chồng đang như "ngàn cân treo sợi tóc".

Ông Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình anh Trần Văn Lộc rất khó khăn. Anh Lộc bị ung thư, chị Minh thì chậm chạp, không làm được gì nên từ khi mắc bệnh gia đình càng khó khăn hơn. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh Lộc có điều kiện đến bệnh viện chữa bệnh"...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4314:

Anh Trần Văn Lộc.

Trú xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0379.933.859

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269