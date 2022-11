Người vợ nghèo cầu xin cứu chồng bị u não, giúp con nhỏ được đến trường

Ngôi nhà của gia đình ông Đặng Văn Tấn (67 tuổi, ngụ ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) nằm sâu trong con đường nhỏ, quanh co qua nhiều mẫu ruộng mới tới nơi.

Trong căn nhà tồi tàn, xộc lên mũi là mùi thuốc quện với mùi ẩm mốc khiến căn nhà thêm u uất, tĩnh mịch.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (vợ ông Tấn) cho biết, trước khi bạo bệnh, ông làm thợ hồ nhưng lúc giãn cách xã hội ở nhà quá lâu ông ít nói hẳn. Gia đình sợ ông bị trầm cảm nên đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ông có khối u ở não, phải nhập viện điều trị.

"Lúc phát hiện bệnh vào tháng 12/2021, ông ấy được nhập viện để mổ lấy khối u và xuất viện về nhà từ tháng 3/2022. Bây giờ ông ấy không ăn uống được, phải bơm thức ăn, trực tiếp vào ống dẫn ở cuống họng. Một phần não đợi phẫu thuật đưa vào nên hiện tại ông ấy không nhận thức được gì, sống như cái xác không hồn", bà Thủy buồn rầu nói.

Sau tai nạn, mọi gánh nặng gia đình đè lên đôi vai của người vợ. Hằng ngày bà Thủy phải chăm lo mọi thứ từ ăn uống đến tắm rửa cho ông. Gia cảnh vốn khó khăn nay càng thêm kiệt quệ vì chi phí thuốc men, tã, bông băng, gạc y tế cho ông Tấn.

Vợ chồng bà Thủy sống với nhau có 3 người con gồm 2 trai, 1 gái. Trong đó người con lớn là anh Tấn Lộc đang làm công nhân ở Bình Dương, kế đến là anh Phúc Lộc làm việc cho công ty bê tông gần nhà và con gái út là em Thu Thảo hiện đang học lớp 5 ở trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc.

Hiện mỗi tháng lo tiền thuốc men cho ông Tấn đã tốn 6-7 triệu/tháng chưa tính đến tiền lo cho con gái đi học, tiền ăn uống, điện nước...

"Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, vay mượn được ở đâu tôi đều vay hết rồi. Trong nhà cũng chẳng còn gì mà bán nữa cả. Tiền phẫu thuật lắp não cũng gần bằng tiền mổ não nhưng số tiền ấy chẳng biết đào đâu ra bây giờ", bà Thủy sùi sụt nức nở.

Cũng theo bà Thủy, nhiều lúc hết tiền, trong nhà không còn gạo để ăn. Thương hoàn cảnh gia đình bà, thỉnh thoảng bà con, chòm xóm mang sang vài kí gạo, mì gói hoặc sữa cho chồng bà. Lúc túng thiếu bà đành bấm bụng vay "bạc tháng".

"Thương con gái còn nhỏ dại nên dù cực khổ tôi vẫn ráng lo cho biết chữ sau này kiếm được việc làm tử tế. Đời cha mẹ nghèo là đủ rồi, chỉ mong tương lai con sáng sủa hơn", bà Thủy hy vọng.

Ông Sơn Ngọc Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Cái Tắc cho biết, hộ ông Tấn thuộc diện khó khăn của địa phương, kể từ khi ông Tấn gặp nạn cuộc sống lại càng trở nên vất vả hơn.

"Bà Thủy phải ở nhà lo cho chồng và con gái còn đi học, kinh tế trông chờ vào con cái đi làm xa. Hy vọng thông qua đây, mong bạn đọc Báo Dân trí quan tâm, giúp đỡ để ông bà sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này", ông Hiền nói thêm.

