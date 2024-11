Người phụ nữ hiến tạng: "Mẹ gắng nuôi Trâm Anh và các cháu giùm con"

Tai họa bất ngờ cướp đi tính mạng người mẹ đơn thân

Qua lá đơn xin hỗ trợ của các bạn đoàn viên Chi Đoàn thanh niên tổ 10, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi được biết đến câu chuyện bi thương, nhưng cũng vô cùng cảm động về cuộc đời người mẹ đơn thân bạc mệnh Bùi Hoài Thương (SN 1993).

Gặp tai nạn trên đường đi làm về, chị Thương khi biết mình không thể qua khỏi, đã di nguyện hiến toàn bộ cơ thể cho y học. Khi nhắc đến tấm bằng "Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân" được Bộ Y tế truy tặng cho chị Thương, ai ai cũng xót thương người phụ nữ yểu mạng và càng cảm phục nghĩa cử cao đẹp của chị.

Khóc nghẹn, 2 hàng nước mắt rơi lã chã, bà Lý Ánh Tuyết (SN 1961, mẹ ruột chị Thương) tiếp chúng tôi trong căn phòng trọ rộng chừng hơn 10m2, nằm sâu trong con ngõ nhỏ của xóm 10 xã Quyết Thắng. Con gái bà đã rời xa trần thế hơn một năm, nhưng nỗi đau trong lòng người mẹ thật khó mà nguôi ngoai.

"Mẹ gắng nuôi Trâm Anh và các cháu giùm con!... Con bé chỉ kịp nói với tôi như vậy rồi nhắm mắt, xuôi tay", nỗi đau quá lớn dâng trào, lại khiến bà Tuyết khóc nấc lên.

Cảm xúc dần lắng xuống, bà Tuyết bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy gian truân: Sau cuộc hôn nhân thất bại, hơn 20 năm về trước bà Tuyết tay trắng dắt theo 4 đứa con nhỏ nay thuê trọ chỗ này, mai thuê chỗ khác, sống qua ngày.

5 mẹ con rau cháo nuôi nhau rồi năm tháng qua đi, các con của bà cũng đến tuổi trưởng thành và có gia đình riêng, nhưng khổ nỗi, ai cũng nghèo khó.

Nói đến "của để dành", bà Tuyết cúi mặt, lén đưa tay lau nước mắt. Người con gái út của bà Tuyết làm mẹ đơn thân rồi vướng vào vòng lao lý… Việc nuôi dưỡng 2 đứa trẻ, là bé Bùi Bảo Anh (SN 2016) và bé Bùi Thiên An (SN 2018) đổ dồn lên vai người bà ngoại nghèo khó.

Bà ngoại bệnh tật, đau yếu, gồng mình nuôi 3 đứa cháu

Kể về người con gái bạc mệnh, bà Tuyết lại khóc nức nở. Hôn nhân đổ vỡ, chị Bùi Hoài Thương ôm theo đứa con gái nhỏ là bé Nguyễn Trâm Anh (SN 2016) về tá túc cùng bà Tuyết trong căn nhà trọ chật hẹp.

Từ đó, chị Thương không chỉ nuôi dưỡng đứa con nhỏ của mình mà còn gánh vác trách nhiệm chăm sóc hai đứa cháu (con của người em gái đang chấp hành án).

Để trang trải cuộc sống, chị Thương xin làm công nhân may ở một khu công nghiệp cách phòng trọ hơn chục km. Thù lao công nhân ít ỏi, dù tằn tiện hết mức nhưng gia đình 5 nhân khẩu luôn sống trong cảnh "ăn bữa sáng lo bữa tối".

"Nhà đông miệng ăn, nên em nó cố gắng, ngày cuối tuần cũng không nghỉ. Có lẽ vì thế mà em nó kiệt sức. Ngày 27/5/2023 đi làm ca về, con bé bị ngã xe, đầu đập xuống đường khi chỉ còn cách nhà 2km.

Con bé được chuyển từ Thái Nguyên đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay nhưng chấn thương nặng quá, em nó không qua khỏi… Theo di nguyện của cháu, tôi đã làm thủ tục hiến tạng", bà Tuyết lại ôm mặt bật khóc.

Thấy bà khóc, 3 đứa trẻ vội sà đến bên bà òa khóc theo. Vòng tay ôm các cháu tội nghiệp trong lòng, bà Tuyết nói với chúng tôi: "Khổ thân các cháu tôi, thiếu thốn đủ đường, thôi thì còn tí sức nào, tôi sẽ cố lo cho chúng nó… ".

Bà Tuyết chia sẻ, 4 bà cháu bà chủ yếu sống nhờ hàng bánh cuốn nhỏ trước cửa nhà. Nhưng, mắc phải căn bệnh tiểu đường đã biến chứng cùng bệnh thoát vị đĩa đệm, nên nhiều hôm dù cố gắng hết sức, bà Tuyết cũng không thể gượng dậy bán hàng được.

"Hôm qua trở trời, tôi đau người không dậy sớm được, mở hàng muộn nên nhiều người đã ăn sáng rồi, bà cháu tôi lại ăn bánh cuốn ế thay cơm…", bà Tuyết cho biết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Vĩnh, trưởng xóm 10, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ:

"Gia đình chị Thương thuộc diện hộ nghèo trong xóm. Một mình chị nuôi 3 đứa trẻ. Chị mất, bà ngoại của các cháu tuổi cao sức yếu, hoàn cảnh rất khó khăn.

Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và đề xuất hỗ trợ để các cháu được tiếp tục đi học. Qua đây, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm để gia đình các cháu vượt qua giai đoạn này.

Bởi 3 đứa trẻ cần có sách vở để đến trường, cần một mái nhà để che nắng, che mưa. Chúng tôi mong mỏi, các cháu sẽ có một tương lai tươi sáng từ tình thương của cộng đồng… ".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5394 xin gửi về:

1. Bà Lý Ánh Tuyết

Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay tạm trú tại tổ 10, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 0326521393

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5394)

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269