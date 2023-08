Người phụ nữ bệnh suy thận, một mình nuôi 2 con được giúp hơn 71 triệu đồng

Phóng viên báo Dân trí vừa đến thăm và trao số tiền 71.326.066 đồng tới chị Lê Thị Thùy Dung (38 tuổi, trú phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang). Đây là số tiền độc giả ủng hộ chị Dung thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Chị Dung là nhân vật trong bài viết "Chồng bỏ đi, vợ bị suy thận mãn tính lo 2 con thất học".

Đón nhận số tiền trên, chị Dung vui mừng bày tỏ: "Nhờ bạn đọc báo Dân trí đồng cảm mà mẹ đã trả được số nợ 30 triệu đồng lúc xưa vay mượn chữa bệnh cho tôi. Gia đình cũng có vốn mở quán ăn sáng trước cổng trường học kiếm thu nhập qua ngày. Số tiền này giúp các con không phải bỏ học.

Tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí. Gia đình tôi luôn nhắc nhở sử dụng số tiền đúng mục đích, không phụ lòng mọi người", chị Dung bày tỏ.

Gia đình chị Dung đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã thông tin, 14 năm trước, chị Dung kết hôn với người đàn ông cùng quê. Khi con trai đầu lòng cứng cáp, vợ chồng chị lên thành phố mưu sinh. Tại đây, chị Dung theo chồng làm việc ở các công trình xây dựng, cuộc sống cứ êm đềm trôi.

Biến cố ập đến khi chị Dung mang thai lần hai, người chồng thường lạnh nhạt, gắt gỏng với chị. Do có bệnh trong người nên một tháng trước sinh, chị Dung về quê dưỡng thai chờ sinh.

Do huyết áp tăng cao, nguy hiểm tính mạng nên chị sinh sớm. May mắn con trai ra đời an toàn nhưng đứa trẻ ốm yếu hay bệnh vặt.

Cả gia đình chị Dung trong căn nhà thuê chật chội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Năm 2021, chị Dung phát hiện mắc bệnh suy thận, cơ thể suy nhược nên chị phải nghỉ việc. Tiền ăn uống, thuốc men mỗi lần lọc thận trông hết vào cha mẹ.

Cha chị Dung làm ở trạm bơm xăng, còn mẹ chị bán xôi thu nhập không ổn định. Dù tuổi ngoài 60 nhưng ông bà luôn cố làm lụng lo cho con gái khổ mệnh và 2 đứa cháu thơ dại.