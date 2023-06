Chồng bỏ đi, vợ bị suy thận mãn tính lo 2 con thất học

Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Lê Thị Thùy Dung (38 tuổi) đang tạm trú tại phòng trọ chưa đầy 10m2 ở phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang.

Chị Dung cho biết, năm 2009 chị kết hôn, một năm sau chị hạ sinh con trai đầu lòng là bé Huỳnh Lê Tấn Phát (nay 13 tuổi). Khi con trai cứng cáp chị cùng chồng đi thành phố làm việc, gửi cháu cho ông bà chăm.

Chồng làm thợ hồ, còn chị Dung theo phụ. Mỗi tháng lãnh tiền lương chị chừa khoản lo sinh hoạt phí, một ít gửi về quê cho ông bà nuôi con. Cuộc sống khá êm đềm cho đến khi chị mang bầu lần hai vào năm 2017.

"Lúc đó sức khỏe tôi yếu lắm, không thể đi làm kiếm tiền đâm ra vợ chồng hục hặc, thường xuyên cãi cọ vì chuyện tiền nong. Bầu được 7 tháng tôi đi siêu âm, bác sĩ bảo tôi bị cao huyết áp, rất nguy hiểm. Lúc đó, chồng mới kêu tôi về quê dưỡng thai, chờ sinh", chị Dung kể.

Về quê được 2 ngày, chị Dung đi khám thai định kỳ nhưng vì huyết áp tăng cao, chị được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cấp cứu. May mắn, ca phẫu thuật thành công, nhưng đứa trẻ sinh non nên phải ở lại bệnh viện rất lâu.

"Sau hôm sanh con, chồng tôi có về thăm nhưng ở lại khoảng 1 tiếng rồi đi luôn. Khoảng 3 năm nay, anh ấy biệt tăm, cũng không chu cấp tiền nuôi con", chị Dung bật khóc kể về hoàn cảnh của mình.

Tiếp lời con gái, bà Võ Thị Tiến (63 tuổi, mẹ chị Dung) cho biết, con gái nằm viện, cháu sinh thiếu tháng, rất yếu ớt, con rể không giúp đỡ gì nên bà phải bán căn nhà đang ở tại Sóc Trăng được 50 triệu đồng.

"Vợ sống chết trên bàn mổ nhưng con rể tôi vẫn dửng dưng chẳng lo được gì. Thương con nên tôi bán vội căn nhà đang ở, trả tiền phẫu thuật gần 30 triệu đồng. Chỗ ở bao năm không còn, đành phải dọn ra trọ sống", bà Tiến nói với giọng buồn bã.

Chồng bỏ đi, một mình nuôi 2 con là điều rất khó khăn. Chị Dung sau đó xin được việc ở công ty may. Ban ngày đi làm, chị gửi cháu cho ông bà ngoại trông nom.

Năm 2021, chị thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, khi đi khám mới phát hiện bị suy thận mãn tính.

Từ dạo đó, chị Dung làm bạn với thuốc men, cứ 3 lần/tuần, chị đến bệnh viện lọc thận. Trên tay chị chằng chịt vết sẹo do kim tiêm để lại. Căn bệnh quái ác hành hạ khiến sức khỏe chị suy kiệt từng ngày, đành nghỉ việc công ty.

"Cha tôi làm ở cây xăng, mẹ bán xôi, thu nhập chừng vài trăm nghìn đồng là sự cứu cánh của gia đình. Nhiều lúc muốn tìm tới cái chết vì thấy bản thân làm khổ cha mẹ. Nhưng nhìn hai con thơ dại, tôi lại gắng gượng", chị Dung trải lòng.

Gần 3 năm qua, từ khi chị Dung phát bệnh suy thận mãn tính, cuộc sống 5 người trong nhà càng thêm chật vật, tiền thuốc men, ăn uống, thuê trọ và cả chi phí cho 2 con ăn học đều là nỗi lo.

Năm nay, em Tấn Phát lên lớp 8, bé út Lê Phúc Thiên Ân vào mẫu giáo. Hai con là niềm hy vọng nhưng cũng là nỗi trăn trở, chị sợ không lo được cho con học hành tử tế.

Khi hỏi về cha, cậu học trò Tấn Phát rụt rè nói: "Đã lâu rồi con không gặp cha, con có hỏi nhưng mẹ nói cha đi luôn không về. Nếu có cha, mẹ con sẽ không vất vả như thế. Con ước mẹ được mau khỏe để bên anh em con suốt đời".

Bà Tiến, mẹ chị Dung tâm sự, mỗi đêm trước khi ngủ bà đều cầu mong được sức khỏe, không ốm đau bệnh tật để bà đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con, nuôi cháu.

"Tôi mà ngã xuống không biết ai sẽ chống đỡ cho gia đình này đây. Giờ chỉ mong con gái hết bệnh, để đi làm kiếm tiền nuôi con", bà Tiến bày tỏ.

Bà Huỳnh Thị Cúc - Trưởng khu vực 4, phường Hiệp Thành cho biết, khi biết chị Dung bị bệnh thận, địa phương đã hướng dẫn chị làm hồ sơ được cấp thẻ bảo hiểm y tế, sổ lọc thận miễn phí và một ít tiền hỗ trợ mỗi tháng.

"Mỗi dịp lễ, Tết có quà chúng tôi đều dành suất cho hộ chị Dung. Tuy nhiên, phần sức của địa phương có hạn chưa thể giúp chị chữa khỏi bệnh. Mong rằng qua báo Dân trí, bạn đọc sẽ thấy được trường hợp của chị và dang tay giúp đỡ", bà Cúc nói thêm.

