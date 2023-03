Người mẹ tử vong do áo dài quấn vào xe máy, 3 con thơ ngơ ngác bên bàn thờ

Đã hơn 10 ngày trôi qua, song người dân ở thôn Yên Lập, xã Quang Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi tức tưởi của chị Nguyễn Thị Oanh. Sau cú ngã xe máy định mệnh, chị Oanh đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời mới tròn 37.

Anh Trần Đình Phú (SN 1986, chồng của chị Oanh) ngồi bất thần, không dám tin vào sự thật đau lòng đã ập đến với gia đình. Sự việc xảy ra quá nhanh, quá đau đớn khiến cho anh như ngã quỵ.

"Sáng sớm ngày 4/3, sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho 4 cha con, vợ tôi đi lên xã giao lưu văn nghệ. Trên đường về cách nhà chừng 300m thì chiếc áo dài quấn vào bánh xe máy khiến vợ tôi ngã xuống đường. Đầu vợ tôi đập mạnh xuống đất và không thể qua khỏi", anh Phú cố giấu những giọt nước mắt trước nỗi đau quá lớn của mình.

Chị Oanh ra đi để lại 3 đứa con thơ dại, đứa đầu mới học lớp 4, đứa út mới 9 tháng tuổi. Nhìn 3 đứa con đầu chít khăn tang, bấu víu lấy nhau trong đám tang của mẹ, những người có mặt không tài nào cầm được nước mắt.

Ôm lấy đứa cháu bé nhỏ mới 9 tháng tuổi, bà Nguyễn Thị Nguyệt (61 tuổi, bà nội) nghẹn ngào khi những bi kịch liên tục giáng xuống gia đình. Năm 2017 bà đã mất đi 2 người con gái cũng vì tai nạn giao thông. Nay người con dâu cũng mãi mãi ra đi vì tai nạn.

"Con Oanh được bạn chở về, gần tới nhà cách chừng 300m thì gặp nạn. Lúc nó đi cũng chưa kịp ăn sáng gì cả. Thương con quá Oanh ơi, 3 đứa con thơ sẽ thế nào đây", bà Nguyệt nghẹn ngào.

Khi chúng tôi đến nhà, bé Khánh An (9 tháng tuổi) vẫn đang ngon giấc trong vòng tay của bà. Nghe tiếng nói chuyện, tiếng khóc của người bà, bé bất ngờ tỉnh dậy ngó nghiêng, rồi khóc tìm mẹ.

"Tối nào ngủ nó cũng giật mình, rồi khóc tìm mẹ. Tôi chẳng biết phải nói với cháu thế nào cả. Oanh ơi! Sao con nỡ bỏ 3 đứa con nhỏ dại mà đi? Mẹ giờ phải biết làm sao để nuôi 3 cháu đây", ôm lấy đứa cháu nhỏ tội nghiệp bà Nguyệt gào khóc.

Đứng trước di ảnh, thắp cho vợ nén nhang, anh Phú tỏ ra mạnh mẽ, hứa sẽ chăm sóc tốt cho 3 đứa con. Thế nhưng, sức khỏe của anh cũng yếu, công việc lại không ổn định, các con thì còn quá nhỏ, những ngày sắp tới sẽ như thế nào đây?

"Tôi giờ như người mất hết phương hướng. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Nhìn các con tôi đau như cắt từng khúc ruột. Mai này dù có khó khăn tới mức nào tôi cũng sẽ làm hết tất cả để chăm sóc, nuôi các con khôn lớn, để vợ tôi ở dưới suối vàng có thể được nhẹ lòng", anh Phú chia sẻ.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Cán bộ Văn hóa xã Quang Lộc cho biết, hoàn cảnh của 3 đứa trẻ hết sức đáng thương. Khi cuộc sống còn khó khăn thì chị Oanh gặp nạn không qua khỏi, để lại cho chồng 3 đứa con thơ.

"Khi chị Oanh gặp nạn chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi các cá nhân tổ chức giúp đỡ các cháu. Chúng tôi cũng mong muốn, Báo Dân trí sẽ kết nối được nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc chung tay chia sẻ để 3 cháu nhỏ có một tương lai tốt hơn", ông Nguyễn Văn Dũng mong muốn.

