Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

Trong phòng Hồi sức tích cực (bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), chàng trai Nguyễn Thùy Dương (15 tuổi, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), đang ở lằn ranh của sự sống chết. Các y, bác sĩ đã phải sử dụng đến những trang, thiết bị y tế hiện đại nhất, liên tục máy chạy ECMO (tim phổi nhân tạo)… để giúp chàng trai cầm cự sự sống, chống chọi lại căn bệnh viêm cơ tim.

Con trai trong tình trạng nguy kịch, bên ngoài phòng bệnh, chị Nguyễn Thị Thùy dường như không kìm nén nổi cảm xúc và sự sợ hãi, chị gào khóc trong tuyệt vọng.

Sau nhiều ngày nằm mê man, chàng trai vừa hồi tỉnh, ánh mắt lờ đờ, nhìn chúng tôi một cách yếu ớt, sau những ngày dài "đánh vật với tử thần".

Kể về tình trạng của con trai, chị Thùy vẫn chưa thể nào quên cái ngày hôm đó, ngày 12/4, Dương sốt và kêu đau đầu, sức khỏe suy kiệt, người cha vội vàng bỏ dở sào ruộng đang làm cỏ lúa, đưa con ra trạm y tế xã, rồi sau đó được các y tá chuyển lên bệnh viện huyện.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, tuyến bệnh viện huyện lại chuyển chàng trai lên bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc, rồi lại được chuyển về bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Đưa tay quệt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, chị Thùy bảo: Không được vào phòng chăm con, nhìn qua cửa chỉ thấy máy móc, dây dợ khắp người cháu nó thế kia, em sợ lắm...

Những ngày qua, chăm con trong bệnh viện nhưng phải cách li, chị Thùy bồn chồn, đứng ngồi không yên bên ngoài phòng bệnh của con. Đôi mắt người mẹ như dán vào ô cửa kính phòng bệnh để theo dõi con trai.

Chị Thùy tâm sự, gia đình chị ở quê chỉ trông chờ vào vài sào ruộng và 4 triệu đồng/tháng, tiền thù lao công sức của một công ty gạch mà chị đang làm thuê, để kiếm đồng rau cháo qua ngày.

Người chồng thì cũng nay ốm, mai đau, khiến cuộc sống của gia đình vốn dĩ đã khó khăn, chật vật thì tai họa lại bất ngờ giáng xuống. Chàng trai đang học lớp 9 thì bị bệnh hiểm nghèo vật ngã. Để có tiền cứu con, trong nhà những thứ gì có thể quy ra tiền thì anh chị đã bán sạch. Mấy con gà, con lợn làm giống và bồ thóc cứu đói của gia đình... anh chị bán bằng tiệt. Giờ gia đình chỉ còn cái xác của ngôi nhà, nếu phải bán nốt, có lẽ anh chị bảo nhau ra gầm cầu ở.

Vét sạch tài sản gia đình mang đi bán, cộng với tiền vay "nóng" của anh em họ hàng, anh chị cũng chỉ lận lưng được tổng cộng 152 triệu đồng. Số tiền nếu quy đổi mới chỉ cứu được 1/3 tính mạng của chàng trai khiến người mẹ như ngã khụy trong tuyệt vọng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Huy - Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện Dương nhậm viện trong tình trạng viêm cơ tim cấp, sốc tim nặng, rối loạn nhịp rất nặng, đã có lúc ngừng tuần hoàn, ngay lập tức các bác sĩ đã phải cho chạy ECMO.

Bác sĩ Huy cho biết thêm, Dương đang trong diện theo dõi đặc biệt vì tình trạng quá nặng, do phải sử dụng các loại thuốc cùng máy móc trang thiết bị bậc cao nằm ngoài Bảo hiểm y tế, nên số tiền điều trị cho em cần đến 500 triệu đồng. Và cơ hội để chàng trai trở về cuộc sống bình thường nếu được tiếp tục điều trị tích cực là điều trong tương lai. Nhưng ngặt nghèo ở chỗ, gia đình Dương đã quá kiệt quệ.

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Bạch Mai, ngoài trách nhiệm công việc, những ngày qua chị cũng nhờ đến rất nhiều người quen tìm cách giúp đỡ chàng trai, để mong em sớm được trở lại cuộc sống bình thường.

Chị Lanh trăn trở: "Dương còn rất trẻ, em mới 15 tuổi nên chúng tôi tin rằng em sẽ chiến thắng căn bệnh. Tuy nhiên, việc điều trị còn kéo dài lại rất tốn kém, với một gia đình thuần nông thực sự rất khó nên chúng tôi tha thiết mong muốn được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ".

