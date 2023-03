Người mẹ nghèo suy thận giai đoạn cuối mong con trai có tiền đến trường

Ở khu vực lọc máu của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, hầu như ai cũng biết bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Dung (46 tuổi, ngụ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ). Suốt 12 năm qua, cứ 2 ngày, chị Dung lại đến lọc máu một lần.

"Mỗi lần đến chị ấy lại cắp theo một rổ bánh tráng để bán cho các bệnh nhân trong khoa, vì thế mà ai cũng biết. Vào viện chữa bệnh còn phải tranh thủ kiếm tiền, ai cũng thương lắm", một bệnh nhân ở cùng khoa nói về chị Dung.

Chúng tôi đến thăm đúng lúc chị Dung đang lọc máu. Người phụ nữ với nước da đen sạm, đầu tóc rũ rượi, toàn thân èo uột như lá héo nằm trên giường bệnh giữa bao nhiêu máy móc, dây ống vây quanh.

Chị Dung chia sẻ, chị biết mình suy thận sau một cơn đau đầu dữ dội đến mức phải nhập viện 12 năm trước. Kể từ đó đến nay, đều đặn mỗi tuần 3 lần chị phải đến viện để lọc máu.

Vừa gượng sức đưa cánh tay trái đầy u cục lên cho chúng tôi xem, người phụ nữ vừa thều thào nói: "Khi chưa mắc bệnh tôi là công nhân may, nên cũng chẳng có tích lũy gì. Điều trị hơn chục năm nên gia đình giờ kiệt quệ lắm.

Ngày không lọc máu thì đỡ hơn, chứ sau khi lọc máu xong yếu dữ lắm, có khi choáng đứng lên còn ngã. Nhưng nghèo, ngày nào tôi cũng cố đi bán thêm rổ bánh tráng, kiếm vài chục nghìn đồng để phụ với chồng. Cũng may mọi người thương nên không mấy khi bán ế".

Chị Dung kể, khi chị biết mình mắc bệnh là năm con trai vào lớp một. Nay con trai chị Dung đang học năm cuối phổ thông, em vẫn luôn cố gắng với ước mơ vào đại học.

"Cháu học cũng khá, nhưng hoàn cảnh hiện tại có lẽ cháu phải bỏ ước mơ đại học. Không phải ước mơ của mình con, tôi cũng chỉ mong trước khi chết được thấy con học tập nơi giảng đường", chưa dứt lời chị Dung đã rưng rưng khóc.

Biết hoàn cảnh gia đình, Lâm Hoàng Duy (con trai chị Dung) chưa từng đòi hỏi, cũng chưa từng xin cha mẹ khoản tiền nào ngoài mua đồ dùng học tập. Suốt 12 năm qua, Duy luôn cố gắng học tốt nhất để cha mẹ an lòng.

"Năm nào em cũng được giấy khen. Nếu được học tiếp thì em muốn học đại học về thương mại quốc tế. Học ở gần nhà thôi, để còn giúp ba mẹ được công việc hàng ngày", Duy chia sẻ.

Để nuôi vợ bệnh, nuôi con ăn học, anh Lâm Hoàng Dũng (52 tuổi, chồng chị Dung) vừa làm thợ hàn, vừa làm phụ hồ, lại kiêm thêm cả công việc bảo vệ. Ăn vội, ngủ cũng vội, hơn 10 năm qua anh Dũng chỉ biết làm và làm, không dám nghỉ một ngày nào.

Hơn chục năm bệnh tật đã dọn gần như sạch sẽ mọi thứ có thể bán trong ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Dung. Bộ máy hàn anh Dũng đang dùng cũng là đồ đi mượn, sắt thép nguyên liệu cũng đều là hàng mua thiếu, trả sau.

Bác sĩ Lê Thị Hà Giang là người phụ trách điều trị cho chị Dung ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, bệnh suy thận mạn của chị Dung đã ở giai đoạn cuối và đang diễn biến xấu, cần can thiệp tích cực để duy trì sự sống.

Lãnh đạo UBND phường An Hòa cho biết kể từ khi mắc bệnh, gia đình chị Dung đã rơi vào khó khăn, nhiều năm qua địa phương đã hỗ trợ nhưng chỉ được một phần. "Rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ để chị Dung có điều kiện chữa bệnh tốt hơn và cũng để cháu Duy có điều kiện ăn học", vị lãnh đạo phường An Hòa nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4809 xin gửi về:

1.Nguyễn Thị Kim Dung

Địa chỉ 311/89/20 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Số điện thoại: 0334973397

Số căn cước công dân: 092177013379

