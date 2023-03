Người mẹ có cô con gái bị gù lưng ước "có thể thay con gánh hết bệnh tật"

Lúc nhỏ, Huỳnh Ngọc Trâm (ngụ ấp Long Hòa B, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) là cô bé có ngoại hình sáng sủa, gương mặt ưa nhìn. Lên 5 tuổi, sau một cơn sốt khiến em bị viêm tủy sống, lưng gù.

Năm nay em đã 15 tuổi nhưng gần như mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân. Vì những cơn đau liên tục hành hạ nên em phải nghỉ học giữa chừng.

Bà Phạm Thị Đàng (50 tuổi, mẹ của Trâm) kể, Trâm là con gái duy nhất của vợ chồng bà. Lúc chào đời Trâm khỏe mạnh, bụ bẫm. Bi kịch xảy đến với cô bé khi mới lên 5 tuổi.

"Lúc đó vợ chồng tôi có thuê căn nhà dưới mé sông để sinh sống. Một buổi trưa nọ, lúc Trâm đang ngủ cả nhà cũng đang nằm nghỉ trưa, đột nhiên Trâm la lớn và bảo bị rắn cắn vào đầu. Chúng tôi kiếm tra vết thương có như dấu răng của rắn nhưng không thấy rắn đâu.

Tức tốc, vợ chồng tôi đưa con gái đến Bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ chưa biết loại rắn nào cắn, có độc hay không và không thấy con có triệu chứng gì nên con gái được đưa về nhà.

Cũng trong năm đó Trâm bị lên cơn sốt, co giật sau đó bị liệt toàn thân", bà Đàng kể.

"Không có cha mẹ nào chịu nỗi cảnh con mình nằm một chỗ bất động, vợ chồng gom hết tiền bạc, vay mượn người thân để có tiền trị bệnh cho con.

Con gái phải nằm viện cả năm, kiên trì tập vật lý trị liệu mới biết đứng, biết ngồi và đi lại chập chững", đôi mắt bà Đàng ngấn lệ khi kể về con gái.

Tuổi thơ của Trâm chưa một ngày trọn vẹn, cô bé phải học cách đi đứng như lúc mới lọt lòng, ngoài ra còn tái khám, làm bạn với thuốc men.

"May mắn dường như chẳng mỉm cười với con gái tôi, giống như trời đày. Lúc con học lớp 5 tôi thấy bước chân con đi bị khập khiễng từ từ, xương sống của con bắt đầu cong vẹo theo, sau đó là gù lên giống như bị gù lưng.

Đi thăm khám bác sĩ bảo con bị viêm tủy sống phải có hơn 200 triệu đồng mới mổ được. Nợ nần trước kia còn chưa trả dứt biết đào đâu ra số tiền này để lo cho con bây giờ", người mẹ nghèo ngậm ngùi.

Xương sống co rút lại khiến Trâm không thể ngồi thoải mái. Dù ở trường hay ở nhà em chỉ ngồi chừng 10 phút là đau nhức. Giấc ngủ của em luôn chập chờn vì cơn đau nhức gây ra. Học xong lớp 7, cha mẹ quyết định cho Trâm nghỉ học vì không muốn con chịu đau đớn nữa.

Bà Đàng và chồng đều là dân lao động chân tay. Quanh năm làm thuê, ai mướn gì cũng nhận. Chồng bà nhận làm bốc vác, phụ hồ còn bà Đàng làm công nhân cho một công ty gần nhà.

"Chồng tôi mới xin được việc ở Bình Dương. Còn tôi làm ở công ty nhưng vì kinh tế khó khăn, hôm nào không có đơn hàng là tôi thất nghiệp. Mấy lúc rảnh tôi đi bắt ốc, hái rau, có lúc bẻ trái cây mướn. Tiền công mỗi ngày chưa tới 100.000 đồng nhưng vẫn phải ráng", bà Đàng bộc bạch.

Cách đây một tháng, vợ chồng bà Đàng có đưa con đến cơ sở chữa bệnh từ thiện ôm theo niềm hy vọng phép màu sẽ đến với con gái nhưng điều kiện y tế không đủ, bác sĩ vẫn khuyên người nhà gom tiền phẫu thuật cho con.

"Tôi ước gì mình có thể thay con gánh hết bệnh tật để cháu nó được sống mạnh khỏe, trưởng thành. Nếu con khỏe mạnh dù đánh đổi cả mạng sống tôi cũng cam lòng", bà Đàng xúc động nói.

Ngọc Trâm cho biết, em vẫn luôn khao khát một ngày nào đó sẽ lại được mặc đồng phục đến trường, được gặp thầy cô, bạn bè. Ước mong trong em giờ đây chỉ muốn mình sớm hết bệnh, học hành thành tài để báo hiếu mẹ cha.

Ông Cao Văn Tới - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Long Thạnh xác nhận, gia đình bà Đàng thuộc hộ cận nghèo ở địa phương, hai vợ chồng đều là lao động tự do nên thu nhập không ổn định.

"2 năm nay em Trâm được xã hỗ trợ 700.000 đồng/tháng vì bị khuyết tật. Mỗi dịp lễ, Tết chúng tôi đều có quà cho gia đình. Tuy nhiên phần sức địa phương có hạn không đủ khả năng lo cho em Trâm trị bệnh, tôi mong rằng trường hợp của em sẽ được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ để em hết bệnh, sớm được đi học", ông Tới bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4795 xin gửi về:

1. Bà Phạm Thị Đàng

Địa chỉ: ấp Long Hòa B, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

ĐT: 0794272883

Stk: 31750587, Ngân hàng ACB Châu Thành A, Hậu Giang

Chủ tài khoản: PHAM THI DANG

