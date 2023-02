Người mẹ Khmer nghèo cầu xin cứu mạng sống con gái 4 tuổi bị u gan quái ác

Mới 4 tuổi, bé Ngô Hữu Khánh Băng (ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Cha mẹ bé đang đứng trước cảnh bế tắc khi không biết lấy gì cứu tính mạng của con gái những ngày sắp tới.

Chị Hữu Thị Ngọc Nang (30 tuổi, mẹ bé Khánh Băng) kể, khi sinh ra, bé Khánh Băng bình thường, khỏe mạnh. Vợ chồng chị rất vui bởi mấy năm đầu bé lớn lên ngày càng xinh xắn, ngoan ngoãn. Anh chị cố gắng làm lụng để nuôi con khôn lớn.

Thế rồi, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không hiểu sao bé Khánh Băng có triệu chứng thường đau bụng, kèm sốt cao nhiều ngày không dứt. Thấy có gì đó không ổn nên gia đình đưa bé đi bệnh viện để kiểm tra.

Qua thăm khám, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau chẩn đoán bé Khánh Băng bị u gan. Nhận thấy căn bệnh nguy hiểm, bệnh viện và gia đình chuyển bé lên tuyến trên ở TPHCM để điều trị. Tại đây, bé được xác định bị một dạng bệnh ung thư gan, phải hóa trị.

Tin dữ ập đến khiến đôi vợ chồng nghèo như ngã quỵ. Không giấu được những giọt nước mắt mỗi khi nghĩ đến bệnh tình của con, chị Nang xót xa: "Trước khi phát hiện bệnh, chân tay bé còn mập mạp chút ít. Từ khi bệnh rồi đi viện truyền hóa chất, ăn uống kém, bé gầy, tiều tụy đi nhiều. Tóc của bé cũng ngày một rụng dần".

Theo chị Nang, từ khi vô thuốc hóa trị, bé Khánh Băng hay bị nôn mửa, thường xuyên khóc vào ban đêm. Căn bệnh hành hạ nên bé cứ quấn lấy hết cha đến mẹ, chỉ muốn được bồng trên tay. Có lẽ hơi ấm từ bàn tay cha mẹ giúp bé phần nào cảm thấy dịu lại nỗi đau.

"Mỗi đêm con khóc, vợ chồng em không ngủ được, cũng khóc theo. Với căn bệnh ngặt nghèo này, hai vợ chồng không biết phải lấy gì để cứu con khi gia cảnh đang lâm vào cảnh khốn khó", chị Nang nấc nghẹn.

Công việc mưu sinh của vợ chồng chị Nang là soi cua, ba khía, rồi đi cân "mót" từng con cua bán kiếm tiền sống qua ngày. Từ ngày phát hiện con gái bị bệnh, vợ chồng chị Nang phải gác lại công việc, thay nhau chăm con, thu nhập cũng bế tắc.

"Trước giờ 2 vợ chồng em đi làm tích góp được mấy triệu đồng, định dùng số tiền sửa lại căn nhà đã dột nát để che nắng, che mưa. Nào ngờ, con bé mắc bệnh quái ác nên phải tập trung lo điều trị bệnh cho con trước.

Hơn một tháng qua, chi phí nằm viện, thuốc men cho bé gần cả chục triệu đồng. Bác sĩ nói, bé phải vô thuốc khoảng 4 lần nữa, nếu khối u gom lại mới tiến hành phẫu thuật được", chị Nang nói rồi ôm lấy đứa con bé nhỏ vào lòng, lau vội giọt nước mắt đang ứa ra.

Chặng đường giành giật sự sống phía trước của bé Khánh Băng còn rất dài, trong khi gia đình đã cạn kiệt, chưa biết lấy đâu ra chi phí để vô thuốc thêm mấy lần tới, rồi còn làm phẫu thuật.

"Nếu dừng lại lúc này em sợ bé không chống chọi lại được căn bệnh quái ác này. Những ngày qua, con đã rất kiên cường rồi, tới đây chưa biết sẽ ra sao. Em chỉ còn biết cầu xin mọi người cứu vớt, cho con em một cơ hội sống", chị Nang nghẹn ngào trước tình cảnh của đứa con gái bất hạnh.

Ông Lê Phước Hòa, Trưởng ấp 8 (xã Thới Bình, huyện Thới Bình) xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Ngọc Nang thuộc diện hộ nghèo khó của địa phương. Hiện tại, con gái đang bị bệnh cần điều trị lâu dài và tốn kém nên vợ chồng chị Nang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.

