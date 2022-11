Người đàn ông tật nguyền, lay lắt cùng con trai trong căn nhà lá xập xệ

Sau cuộc cãi vã đòi ly hôn, vợ anh Trần Sung dọn về nhà mẹ đẻ. Tưởng rằng vợ giận dỗi ít hôm rồi quay về nhà nhưng nào ngờ vợ anh bồng đứa con chưa đầy một tuổi đi biệt tăm.

Mùa này miền Tây trời vẫn còn mưa nhiều, hôm chúng tôi đến nhà anh Trần Sung (36 tuổi) ở ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng đường lầy lội, trơn trượt, rất khó đi.

Ngôi nhà cha con anh Sung ở, tồi tàn, xập xệ đến mức giống như một chiếc chòi chăn vịt. Căn nhà tranh chắp vá bằng lá dừa, vì mưa dột nên anh Sung phủ thêm tấm cao su xanh nhưng cũng rách bươm.

Bước vào bên trong, ai nấy cũng phải giật mình vì cả người, chó và gà, vịt đều ở chung trong không gian chật hẹp, xộc lên mùi ẩm mốc của đất, mùi hôi từ phân gia cầm. Cha con anh Sung ngủ trên chiếc giường ọp ẹp, chăn gối cũ và lên mốc.

Anh Sung kể, anh là con thứ ba trong gia đình có sáu anh chị em. Năm 11 tuổi anh bị sốt bại liệt, cứ tưởng không thể đi lại vì tay chân đều co quắp.

"Sau cơn sốt tôi nằm bất động, tứ chi không nhúc nhích được gì. Nhờ cha mẹ chạy chữa khắp nơi, tập luyện nhưng hai chân vẫn đi không đều, bước thấp, bước cao còn bàn tay thì cầm nắm không chặt", anh Sung vừa giơ tay, chân chỉ vào những vết sẹo còn in hằn trên da do lúc nhỏ bị té.

Gia cảnh nghèo khó thêm phần tàn tật nên anh Sung chỉ học đến lớp 9 rồi phụ giúp cha mẹ làm đồng áng. Trong nhà, ngoài anh Sung còn một người em gái thứ năm bị khù khờ, kém thông minh.

Năm 2014, anh kết hôn với cô gái cùng làng và được cha mẹ cho mượn miếng đất trồng cam để cất nhà sinh sống.

Lấy nhau chưa lâu thì vợ mang thai, sợ vợ vất vả anh Sung cáng đáng nhiều việc hơn mới đủ tiền lo sữa, tã cho con.

"Tay chân tôi không lành lặn nên làm các việc cần sự tỉ mẫn khéo léo thì rất khó. Thay vào đó, lặn sình, móc đất, dặm lúa... tôi đều làm hết. Vợ tôi chỉ ở nhà trông con.

Rồi đến sinh đứa thứ hai vợ đòi ly dị, tôi khuyên nhủ, níu kéo hết mức mà vợ vẫn không lung lay. Năm 2020 vợ bỏ đi đến nay không một lần về thăm hay gọi điện cho con", anh Sung buồn bã nói.

"2 năm trước tôi bán vé số, bán được hơn 6 tháng thì nghỉ vì dịch bệnh. Gom được số tiền tôi mua ít con gà, con vịt thả nuôi kiếm chút đỉnh qua ngày. Năm ngoái tôi vay vốn mua được 5 con dê, nuôi cả năm trời nhưng mới đẻ được 1 con dê con", anh Sung bộc bạch.

Cảnh "gà trống nuôi con" chẳng dễ dàng. Con trai anh Sung là em Trần Thạch Gia Túc (7 tuổi) đang học lớp 1 nhưng đến nay vẫn chưa đọc, viết rành rẽ. Để tiện cho con đến trường, anh Sung gửi Gia Túc ở nhà ông bà nội, khi cuối tuần hoặc lúc nhớ con quá mới đón con về nhà chơi ít hôm.

"Hồi trước con hay hỏi mẹ đâu, mẹ đâu rồi. Những lúc đó tôi chỉ biết ôm con vào lòng cố kìm nén nước mắt...", anh Sung rưng rưng nước mắt nói.

Hỏi về ước mơ, anh Sung lặng lẽ nói, giờ đây niềm mong mỏi lớn nhất của anh là có được số tiền cất căn nhà mới khang trang, lo cho con được ăn học đến nơi, đến chốn.

Ông Huỳnh Hữu Lộc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Mỹ cho biết, gia đình anh Sung là hộ nghèo của xã. Trước đó anh Sung có làm đơn xin vay vốn chính sách để nuôi dê và được xã hỗ trợ.

"Ngoài vay vốn, địa phương còn giúp đỡ anh Sung kéo điện, nước vì trước anh xài đèn dầu, sử dụng nước sông. Mong rằng thông qua báo Dân trí, hai cha con anh Sung sẽ được giúp đỡ có chỗ ở tử tế hơn", ông Lộc nói thêm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4692 xin gửi về:

1. Anh Trần Sung

Địa chỉ: ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng

ĐT: 0385958518

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4692)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269