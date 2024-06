Người đàn ông khờ khạo nuôi 2 con cùng mẹ già đau yếu mơ có căn nhà tử tế

Khu Chiềng Nhỏ, xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cách Hà Nội khoảng 130km nhưng phải chạy ô tô suốt hơn 4 tiếng đồng hồ mới tới đầu làng. Rồi từ đây, chúng tôi bỏ xe lại tiếp tục cuốc bộ một đoạn đường dài mới vào tới nhà anh Hà Thanh Sắc (SN 1985).

Gọi là nhà nhưng nơi anh Sắc ở hiện ra trước mắt chúng tôi giống lán dựng cho người ở tạm. Vài miếng fibro xi măng lợp lên trên những cây cột gỗ đã bị mối ăn rỗng, lộ ra cả vết mục bên trong. Thậm chí, các cột trụ đã nứt đôi khiến cho căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Tường nhà được ghép tạm từ những miếng ván gỗ đã nứt toác có thể đưa cả bàn tay xuyên qua. Tệ hơn, trần nhà cũng chỉ được vá tạm bợ bằng vài miếng tôn rách. Khó có thể tưởng tượng được mỗi khi có mưa gió, ba bố con anh Sắc cùng người mẹ già phải hứng chịu cái lạnh thấu xương nơi miền sơn cước.

Bước vào nhà, tài sản có giá trị nhất của anh Sắc là chiếc tủ lạnh cũ trị giá vài trăm nghìn, cùng chiếc quạt máy. Không thấy ai trong nhà, phóng viên liền đi quanh thì thấy anh Sắc đang loay hoay dưới bếp.

Trong căn bếp được quây bằng lưới che nắng và vài thanh tre, anh Sắc đang hì hục sửa lại cái dậm đã vá chằng vá đụp. Nhìn thấy phóng viên, anh Sắc cẩn thận treo đồ nghề kiếm sống chính của cả gia đình lên góc bếp và mời mọi người ra phòng khách.

Vừa rót nước, anh Sắc vừa tâm sự, anh lấy vợ từ năm 2006 và sinh được 2 người con. Con gái đầu là Hà Thiên Hương đang học lớp 6, con trai út là Hà Kiến Quốc học lớp 2. Thế nhưng, điều kiện kinh tế quá khó khăn nên vợ chồng anh đã ly hôn từ năm 2022.

Nói được vài câu, thần trí anh Sắc trở nên không ổn định, người mẹ già bên cạnh đành tiếp lời: "Sau khi ly hôn, Sắc cố gắng đi làm thuê, làm mướn trải qua nhiều nghề để có tiền cho các con ăn học và chăm sóc mẹ già bệnh tật. Tuy nhiên, Sắc không có công việc ổn định mà tôi lại đau ốm, thường xuyên nằm viện, các con còn nhỏ phải đi học nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn".

Mẹ anh Sắc cho biết, con bà hiền lành nhưng chậm chạp nên không có nhiều việc. Tiền công của Sắc chỉ vài chục ngàn đồng đến hơn trăm ngàn. Công việc lúc có lúc không, Sắc thường đi đánh dậm bắt con cá, con tôm để có bữa cơm cho con.

"Ngôi nhà dột nát mà Sắc cùng các con đang ở cũng là do chồng tôi dựng cho con trước khi mất. Khó khăn đủ đường, cả gia đình sống trong căn nhà dột nát. Nhiều đêm nằm thương con, thương cháu, thương thân mình đau yếu bệnh tật, nước mắt tôi cứ trực trào không ngủ nổi", mẹ anh Sắc nghẹn ngào.

Gia đình khó khăn là vậy nhưng theo mẹ anh Sắc, hai cháu Hương và Quốc luôn chăm ngoan, học giỏi và biết đỡ đần cho bố. Ngoài những lúc học hành, các cháu vẫn phụ giúp cơm nước, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bà.

Niềm mong mỏi lớn nhất hiện nay của gia đình là được bạn đọc Dân trí cùng chính quyền địa phương chung tay giúp đỡ xây dựng lại căn nhà vững chắc hơn, các cháu có bát cơm, manh áo và có thêm tiền chữa bệnh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh gia đình anh Hà Văn Sắc, Chủ tịch UBND xã Kiệt Sơn Nguyễn Ngọc Cường cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Sắc thực sự khó khăn. Xã rất mong được sự quan tâm của báo Dân trí và các nhà hảo tâm để gia đình anh Sắc có một căn nhà mới kiên cố hơn, giúp cuộc sống của gia đình bớt đi phần nào vất vả.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 240418 xin gửi về:

Anh Hà Văn Sắc

Địa chỉ: Khu Chiềng Nhỏ, xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0375968820

Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269