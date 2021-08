Người đàn ông bị điện cao thế giật cắt một chân: Nỗi đau chồng nỗi đau!

Chị Vì Thị Hương (33 tuổi), người dân tộc Thái Đen ở (bản Nà Lo, thị trấn Ít Ong huyện Mường La, tỉnh Sơn La) bất đắc dĩ phải đưa chồng rời Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) trở về quê. Chị bảo, không còn tiền nữa nên phải cho chồng về nhà thôi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh Lường Văn Bộ (35 tuổi), chồng chị Hương trong lần đi phụ hồ kiếm tiền nuôi con thì bị điện cao thế giật. Sau 3 tháng điều trị chấn thương tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, khi anh Bộ đã vượt qua cửa tử thì các bác sĩ giới thiệu sang Bệnh viện Quân y 103 để phẫu thuật nối dây chằng đầu gối, nhưng vì gia đình không còn tiền nên chị Hương ngậm ngùi đưa chồng rời viện.

Tâm sự với chúng tôi, người phụ nữ dân tộc Thái Đen đang nuôi 2 đứa con thơ nghẹn ngào kể, hôm nhận tin chồng bị điện cao thế giật trong lúc đi kiếm tiền nuôi con, chị như muốn ngã quỵ. Chị vội gửi đứa con mới tròn 1 tuổi sang nhà hàng xóm rồi chạy vội vào bệnh viện huyện Mường La.

Do chấn thương quá nặng, chồng chị được các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Sau đó được đưa xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia nhập viện cấp cứu vì vết thương quá nặng. Bác sĩ chẩn đoán chồng chị bị bỏng điện cao thế 39%, tổn thương hai tay, bụng, hai chân, sai khớp gối.

"Trước sự nguy kịch của chồng, tôi đành phải cai sữa đứa con thứ 2, gửi chúng sang ông bà nội rồi xuống viện chăm sóc chồng. Những ngày đầu tôi luôn sống trong lo lắng, sợ anh ấy không qua khỏi", chị Hương kể lại.

Suốt 3 tháng điều trị, anh Bộ đã phải trải qua tất cả 8 lần phẫu thuật, đoạn chi phải, tay trái gần như bị liệt, giờ có cấu, véo mạnh cũng không thấy phản ứng. Tay phải có cử động được nhưng không thể cầm nắm, trong khi đó chân phải được chuẩn đoán là đứt dây chằng khớp gối.

Sau khi điều trị những vết thương do bị bỏng đã tạm ổn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia viết giấy chuyển anh Bộ sang Bệnh viện Quân Y 103 để xử lý vết thương đứt dây chằng khớp gối.

Anh Bộ là người dân tộc, được hưởng bảo hiểm, nhưng chấn thương quá nặng, nhiều loại thuốc, trang thiết bị y tế không nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả. Do số tiền mà gia đình chị Hương phải bỏ ra để chạy chữa cho chồng lên tới hơn 200 triệu đồng. Một số tiền quá lớn so với gia cảnh của một gia đình người dân tộc Thái Đen chưa kịp gắng gượng sau trận lũ quét, nên người vợ ngậm ngùi đưa chồng rời viện.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin thì việc phẫu thuật đứt dây chằng khớp gối rất tốn kém, gia đình không có khả năng chi trả số tiền đó nên người vợ đành thắt lòng đưa chồng về nhà tự chăm sóc, khi nào gia đình có tiền mới đưa xuống viện tiếp tục điều trị.

Chị Hương cho biết thêm, cả nhà nội ngoại quanh năm làm ruộng, từ ngày chồng bị tai nạn gia đình chị rơi vào cảnh điêu đứng, kiệt quệ. Tất cả những chỗ có thể vay mượn được tiền chị đã vay mà không hẹn được ngày trả lại.

Chị Hương kể, cách đây 4 năm, một trận lũ quét đã cuốn phăng ngôi nhà của vợ chồng chị trong đêm, sáng hôm sau nước lũ cuốn trôi nốt ngôi nhà của bố mẹ chồng. Hình ảnh cả gia đình ôm con bỏ chạy thục mạng trong đêm lại hiện về sau mỗi trận mưa lớn, chị nhớ như in từng phút, từng giây.

"Đêm hôm ấy cả nhà đang ngủ thì tôi nghe được tiếng gầm rú của nước lũ cuộn về. Thấy vậy tôi vội gọi chồng dậy. Anh ấy chạy ra xem rồi chạy vội vào nhà ôm con, vợ chồng chạy thục mạng ra ngoài mà không kịp vơ bộ quần áo. Chậm một chút nữa chắc cả nhà đã bị lũ cuốn trôi rồi.

Chị Hương chia sẻ thêm, cả nhà vừa kịp thoát thân thì nước lũ cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà cùng của cải vật chất. 6h sáng hôm sau ngôi nhà của bố mẹ chồng chị cũng bị lũ cuốn đi nốt.

Lũ đi qua, cả gia đình rơi cảnh tay trắng, không có nhà để ở, họ phải dựng tạm một túp lều bằng bạt rồi cả gia đình sống chui rúc qua ngày.

Đầu năm 2018, Nhà nước có cấp lại đất và dựng cho gia đình chị một căn nhà bằng tôn ghép có diện tích 42 m2. Căn nhà được dựng lên tất cả làm bằng tôn nên mỗi khi trời mưa gió cả nhà phải bồng nhau chạy hết chỗ này đến chỗ kia tránh dột.

Từ đó đến nay cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh chật vật, nhà chưa có tiền để xây lại thì tai họa lại giáng xuống đầu.

Người phụ nữ nghẹn ngào: "tôi mong muốn những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ gia đình để có tiền đưa chồng tôi đi viện nối lại dây chằng khớp gối. Chỉ có như vậy anh ấy mới có hy vọng đi lại được, nếu không sẽ thành người tàn tật suốt quãng đời còn lại".

Ông Trần Hải Sơn, Chủ tịch UBND thị Trấn Ít Ong (huyện Mường La) cho biết, hoàn cảnh gia đình của chị Vì Thị Hương rất khó khăn, mới đây thị trấn đã đưa gia đình vào danh sách hộ nghèo để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Còn ông Lò Văn Triển, Trưởng bản Chiềng Tè (thị Trấn Ít Ong) cho biết, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cơn lũ quét năm 2017 đã cuốn trôi nhà của hai vợ chồng chị Hương trong đêm. Trước đây nhà chị Hương ở bản Chiềng Tè nay chuyển sang bản Nà Lo sau khi thực hiện chính sách di dân.

"Là người dân địa phương, tôi mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để gia đình có tiền cho anh Bộ tiếp tục điều trị. Nếu may mắn, anh Bộ có thể đi lại được sẽ bớt đi phần nào gánh nặng cho gia đình", ông Triển nói.

