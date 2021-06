Dân trí Đúng thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời thì người vợ bỏ 3 cha con anh. Nằm trên xe lăn, người đàn ông bất hạnh đòi chết, anh cầu xin các nhà hảo tâm giúp đỡ để 2 đứa con tiếp tục được đến trường.

Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn

Căn nhà nhỏ lụp xụp của người đàn ông khốn khổ Vương Văn Nam (SN 1984, ở thôn Hoa Thành, xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An), nằm ngay đầu thôn, chìm khuất bởi dãy bờ rào cao vút của làng xóm.

Vụ hỏa hoạn khiến anh Nam phải tàn phế suốt đời.

Anh di chuyển từng vòng xe lăn đầy khó nhọc khi thấy chúng tôi đến nhà thăm. Căn nhà chưa đầy 30 m2 che nắng, che mưa bao năm nay giờ đã hư hỏng. Anh Nam loay hoay tìm chỗ để mời khách ngồi.

Bước chân vào căn nhà nhỏ, mùi nước khử khuẩn, thuốc tây… hòa vào nhau dưới tiết trời nắng gắt bốc lên nồng nặc, khiến căn nhà trở nên ngột ngạt. Nằm trên chiếc xe lăn, anh Nam nhăn nhó nhấc mảnh khăn che lại phần bụng bị bỏng. Hai đứa con nhỏ của anh ngồi bên đang dùng khăn ướt lau cho cha để làm dịu cái nóng.

Đôi chân của anh phải cắt lên tới đầu gối.

Anh Nam nằm đó, khuôn mặt nhăn nhó, biến dạng bởi những cơn đau, co giật hành hạ liên hồi. Hai chân đã bị tháo đến tận khớp gối, vết thương còn rỉ máu. Đặc biệt, bộ phận sinh dục của anh cũng phải hủy bỏ khiến anh không thể đi tiểu được mà phải luồn dây vào trong bụng. Tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của anh khiến, chúng tôi khâm phục về nghị lực sống của người đàn ông tội nghiệp này.

Không chịu nổi cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần, anh Nam nắm chặt tay vào hai thành của chiếc xe lăn, đưa mắt nhìn người cha gầy khô tội nghiệp ngồi bất thần ở giường kế bên, anh Nam khẩn thiết: "Cha hãy để con được chết, con không thể chịu đựng được nữa rồi. Hãy để con đi...". Những lời nói của người con trai như xé nát tâm can của ông Trung đã kiệt sức chăm lo cho anh bấy lâu nay.

Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn, thương 2 đứa con tội nghiệp!

Ngồi thẫn thờ bên con trai, ông Vương Văn Trung (66 tuổi), gia đình sinh được 7 người con, anh Nam là con trai cả, thời tuổi trẻ, hàng ngày anh Nam đi làm thợ cơ khí để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Đến năm 24 tuổi anh lập gia đình rồi ở riêng ngay cạnh nhà bố đẻ.

Dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm ăn, rồi 2 đứa con lần lượt ra đời. Người con trai đầu là Vương Đức Duy (SN 2008) còn con gái là Vương Hà Linh (SN 2010).

Bộ phận sinh dục cũng bị cắt bỏ khiến cho anh gặp muôn vàn khó khăn trong việc vệ sinh.

Năm 2014, anh Nam thấy sức khỏe không được tốt nên đã ra bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), để thăm khám. Tại đây bác sĩ kết luận anh bị lao viêm khớp háng, sau đó phải nhập viện điều trị.

Năm đó, vợ chồng anh phải gửi con rồi khăn gói ra Hà Nội để chữa trị. Điều bất hạnh với anh Nam, vào đúng thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời thì vợ anh bỏ ba cha con và đi theo người đàn ông khác.

Từ ngày người vợ vô tâm bỏ đi, anh Nam phải một mình vật lộn với bản thân tại bệnh viện còn hai đứa con nhỏ phải nhờ vào ông bà nội nuôi dưỡng. Suốt 4 năm nằm viện, bệnh tình của anh Nam có tiến triển, anh tự dậy đi được rồi xuất viện về nhà.

Người cha già đã khóc cạn nước mắt vì người con trai tội nghiệp.

Ngọn lửa tàn ác cướp đi cuộc sống của người đàn ông khốn khổ

Cuộc sống của anh Nam bình yên chưa được bao lâu thì vào cuối năm 2020, trong khi đang ngủ thì chiếc chăn bông bị rơi vào bếp than gây nên vụ hỏa hoạn khiến anh Nam bị bỏng toàn thân.

Anh Nam kể, hôm đó là tháng 12/2020, trong lúc anh đi ngủ thì con trai nhóm bếp than để dưới giường vì hôm đó trời lạnh rất lạnh. Trong lúc ngủ say thì chiếc chăn bị rơi xuống bếp than rồi cháy lúc nào không biết. Khi ngọn lửa bùng to anh Nam cố gắng thoát ra khỏi đám cháy nhưng vì đôi chân không thể bước nhanh nên bị ngọn lửa bao trùm.

Người vợ cạn tình bỏ đi, anh Nam bị tàn tật... khiến cuộc sống của 3 cha con rơi vào cảnh bi đát.

"Lúc tôi bò ra được khỏi giường thì toàn thân tôi đã bị bỏng rất nặng rồi ngất đi lúc nào không biết nữa. Khi tôi tỉnh dậy mới biết mình đang cấp cứu trong bệnh viện", anh Nam buồn bã.

Tiếp câu chuyện của anh Nam, ông Trung cho biết, sau khi bị bỏng gia đình đã chạy khắp nơi để vay tiền đưa con trai ra bệnh viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Để cứu lấy sự sống cho anh Nam không còn cách nào khác, các chuyên gia, bác sỹ đã phải phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử, tháo khớp hai chân và cắt bỏ bộ phận sinh dục.

"Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Khi cơn đau giằng xé thân thể, nó vật vã, đòi chết vì thấy cơ thể mình không còn nguyên vẹn", ông Trung nghẹn ngào.

Mặc dù gia cảnh rất nghèo khó nhưng cháu Vương Hà Linh học rất giỏi.

Ngồi bên cạnh để xoa bóp cho cha, cháu Vương Văn Duy tâm sự: "Từ ngày mẹ bỏ đi, cuộc sống của 3 cha con chỉ dựa vào ông bà nội và tình thương của dân làng. Nhiều đêm hai anh em cháu chỉ ước mẹ trở về để được như trước dù đói khổ mấy cháu cũng chịu được".

"Cha đã rất nhiều lần đòi chết vì nằm một chỗ quá bất lực, có lẽ hai anh em phải bỏ học thôi vì giờ ông bà cũng đã già rồi, chúng cháu không biết dựa vào đâu được", Duy òa khóc nức nở.

Mọi chi phí thuốc men, đi bệnh viện chỉ nhờ vào giấy chứng nhận hộ nghèo.

"Sống trên cõi đời này ngày nào là làm khổ cha mẹ, con tôi ngày đó. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ nữa. Tôi muốn trời cho mình được chết để tiền thuốc men dành cho con ăn học. Tôi không thể nằm đây mà nhìn con phải bỏ học giữa chừng", anh Nam rưng rưng nước mắt nói trong bất lực.

Rời gia đình anh Nam, nhìn ánh mắt thể hiện nỗi bất lực của người đàn ông như muốn cầu cứu một điều gì đó, khiến tôi không thể cầm lòng...

Cả gia đình đang rơi vào thảm cảnh, tương lai hai cháu bé trở nên mờ mịt.

Nguyễn Tú