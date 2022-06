Mong bạn đọc Dân trí giúp gần 100 cô trò giữa Tây Nguyên dựng lớp kiếm chữ

Trường Mẫu giáo Hoa Thiên Lý (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) với 100% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 13 năm nay, cô và trò nhà trường phải chấp nhận cảnh mượn hội trường thôn, buôn để học tạm.

Toàn trường với gần 400 học sinh nhưng phải mượn 9 điểm hội trường thôn để "gieo chữ". Các em nhỏ học trong điều kiện thiếu thốn trong hội trường thôn, buôn cũ kỹ, xuống cấp, không có nhà vệ sinh. Những ngày thôn, buôn có cuộc họp thì các em nhỏ bắt buộc phải nghỉ học tại nhà để nhường lại hội trường.

Tình trạng này dù kéo dài cả chục năm qua nhưng do thiếu kinh phí nên phía huyện vẫn chưa thể xây dựng các điểm trường khang trang cho các em.

Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh về những khó khăn của cô, trò trường Mẫu giáo Hoa Thiên Lý, bạn đọc báo từ khắp mọi miền đã đồng cảm, chia sẻ và gửi tổng cộng số tiền 461.023.073 đồng giúp nhà trường có kinh phí xây dựng lớp học khang trang, sạch sẽ cho các em nhỏ.

Cô Lê Thị Thu Nga - Hiệu trưởng Mẫu giáo Hoa Thiên Lý không giấu được sự hạnh phúc, xúc động khi bạn đọc báo Dân trí đã dành tình yêu thương cho học sinh nhà trường.

"Vừa qua, UBND huyện đã cho chủ trương xây dựng điểm trường cho các cháu đồng bào dân tộc thiểu số ở tại thôn Hồ Voi. Còn tại điểm trường thôn 9 nhà trường trông chờ cả vào sự hỗ trợ từ quý báo Dân trí.

Nghe tin bạn đọc báo đã giúp đỡ trên 460 triệu cho trường, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Đây là số tiền lớn nhằm giúp trường hiện thực hóa ước muốn xây dựng trường cho các em", cô Nga cho hay.

Trước đó, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hoa Thiên Lý đã có tờ trình gửi báo Dân trí xin giúp kinh phí xây dựng điểm trường tại thôn 9, xã Vụ Bổn với 2 phòng học phục vụ cho khoảng 100 em học sinh. Theo đó, nhà trường mong muốn được tài trợ khoảng 650 triệu đồng để đủ chi phí xây dựng 2 phòng học và một nhà vệ sinh.

Cũng theo cô Thu Nga, hiện nhà trường đã được giúp đỡ trên 460 triệu và còn thiếu gần 200 triệu đồng để bắt tay vào xây dựng điểm trường.

"Nhà trường mong muốn việc xây dựng được thực hiện sớm nhất có thể để vào đầu năm học mới đây, cô và trò của điểm trường thôn 9 sẽ chính thức thoát cảnh học tạm. Do vậy, trường tha thiết mong nhận được sự quan tâm từ bạn đọc Báo Dân trí để giúp sớm có điểm trường cho các cháu", cô Nga chia sẻ.

Được biết, để chuẩn bị cho việc xây dựng điểm trường, UBND xã Vụ Bổn đã quy hoạch xây dựng địa điểm xây trường sẵn với diện tích khoảng 1.000 m2 và chỉ còn chờ đủ kinh phí xây dựng sẽ bắt tay khởi công công trình này.

"Bà con của xã Vụ Bổn khi hay tin Báo Dân trí khảo sát và có bài viết kêu gọi các nhà hảo tâm xây dựng điểm trường phục vụ cho các cháu đều rất vui mừng và trông chờ từng ngày. Chúng tôi tin tưởng với những sự giúp đỡ ý nghĩa, thiết thực từ quý báo, việc xây điểm trường sẽ trở thành hiện thực. Người dân vì vậy sẽ hào hứng, phấn khởi khi đưa con trẻ đến trường", một lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn tâm sự.

