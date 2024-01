Những ngày giáp Tết, ký ức đau thương lại ùa về, gieo vào lòng em Lê Minh Sang (13 tuổi, trú xóm Hòa Thái, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) nỗi nhớ bố mẹ. Vừa đi học về, Sang đến bên bàn thờ mẹ, thắp một nén nhang rồi nói điều gì đó. Khuôn mặt em đượm buồn, đôi mắt ngấn lệ.

"Tính đến Tết này là tròn 1 năm mẹ mất. Gần một năm qua, 2 anh em cháu sống không có bố mẹ bên cạnh. Chúng cháu mất cả bố lẫn mẹ rồi. Cháu vẫn luôn ước có bố, mẹ bên cạnh như các bạn. Gần Tết, cháu lại thấy buồn vì nhớ bố mẹ nhiều hơn", Sang chia sẻ.

Sang từng có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng rồi, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, tai họa liên tiếp ập đến khiến bố mẹ đều qua đời đột ngột, 2 anh em Sang trở thành trẻ mồ côi, bơ vơ giữa cuộc đời.

Một ngày giữa tháng 5/2021, người dân bàng hoàng phát hiện anh Lê Đức Anh (bố của Sang) treo cổ tự tử trong nhà. Trước khi mất, anh Đức Anh có dấu hiệu bị trầm cảm một thời gian dài.

Nỗi đau mất bố chưa kịp nguôi, chiều 28/1/2023 (tức ngày mồng 7 Tết Nguyên đán 2023), chị Trần Thị Trang (mẹ của Sang) đi thăm gia đình anh trai ở Ninh Bình, khi đến địa phận Thanh Hóa, bị tàu hỏa tông tử vong.

Vợ chồng chị Trang lần lượt ra đi để lại cú sốc lớn cho 2 đứa con thơ dại. Sang mới học lớp 7, em gái Lê Khánh An học lớp 1.

Thắp nén nhang lên bàn thờ con gái xấu số, ông Trần Ngọc Loan (64 tuổi, ông ngoại và cũng là người đang cưu mang 2 anh em Sang) chia sẻ, vợ chồng ông sinh được 5 người con. Chị Trang là con gái duy nhất và lấy chồng ở xã khác.

Không có việc làm, vợ chồng chị Trang được bố mẹ chồng tạo điều kiện cho trồng keo để lấy kế sinh nhai. Chưa có nhà riêng, 4 thành viên trong gia đình chị Trang vào rừng dựng tạm gian nhà nhỏ để ở tiện cho công việc.

"Từ ngày chồng mất, 3 mẹ con Trang xin bên nội về ở nhờ nhà ngoại để tiện cho con cái học hành. Con gái tôi xin làm chăn nuôi bò sữa thuê cho một công ty trên địa bàn với mức lương 5 triệu đồng/tháng để có tiền nuôi con ăn học. Ngày con bị tai nạn mất, gia đình tôi cũng xin đưa con về an táng, thờ phụng, để 2 cháu hàng ngày được hương khói cho mẹ.

Nhìn những đứa trẻ hàng xóm vô tư bên bố mẹ, thấy tủi thân cho 2 cháu mình. Thời gian đầu mẹ mất, bé An cứ ngày đêm gào khóc đòi dẫn đi tìm mẹ. Cháu cứ hỏi "bao giờ mẹ về, mẹ mất rồi sau này có về với cháu nữa không, cháu nhớ mẹ…". Nghe cháu nói mà tôi xót xa quá. Giờ vợ chồng tôi cũng già yếu, chỉ mong có sức khỏe để làm việc lo cho 2 cháu", ông Loan chia sẻ.

Sang đang học lớp 7C, Trường THCS xã Nghĩa Long, còn bé An học lớp 1 Trường Tiểu học Nghĩa Long. Sớm thiếu vắng tình thương của bố mẹ nên khuôn mặt của 2 đứa trẻ lúc nào cũng đượm buồn, không vô tư, vui vẻ như trước nữa.

Dù mới 13 tuổi nhưng thấu hiểu được hoàn cảnh của mình, Sang tỏ ra là một đứa trẻ trưởng thành, tự lập, hết mực thương yêu, quan tâm và chăm sóc em gái. Cuộc sống của Sang và An phụ thuộc vào tiền trợ cấp dành cho trẻ mồ côi.

Bên nội ở xa, ông bà nội cũng gần 80 tuổi nên thi thoảng 2 anh em Sang được người thân chở về thăm và thắp hương cho bố.

"Anh em cháu không còn bố mẹ bên cạnh nữa. Ông bà ngoại cũng già yếu rồi. Cháu chỉ mong học hết lớp 9 rồi nghỉ học, đi làm kiếm tiền phụ ông bà nuôi em gái học hành. Cháu và em nhớ bố mẹ nhiều lắm. Chỉ mong bố mẹ ở nơi xa luôn dõi theo và phù hộ cho ông bà nội, ngoại và anh em cháu được bình an, khỏe mạnh", Sang tâm sự.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trương Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long cho biết, 2 cháu Sang và An có hoàn cảnh rất đáng thương khi mồ côi cả bố lẫn mẹ. Cuộc sống hiện tại của 2 cháu phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền trợ cấp và ông bà ngoại.

Vợ chồng ông Loan làm ruộng và chăn nuôi thêm trâu bò, mấy năm nay trâu bò giá rẻ, không bán được nên cũng khó khăn.

"Vợ chồng ông Loan cũng quá tuổi lao động rồi, sức khỏe ngày càng yếu. Ông Loan cao huyết áp thường xuyên nên việc chăm lo cho 2 cháu nhỏ cũng rất vất vả. Thấu hiểu hoàn cảnh, địa phương, bà con thôn xóm, nhà trường luôn động viên, quan tâm đến 2 cháu nhưng chỉ được phần nhỏ.

Cuộc sống cũng như tương lai cháu Sang và An đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Tôi rất mong 2 cháu được cộng đồng, xã hội chung tay cưu mang để phần nào xoa dịu nỗi đau, mất mát cũng như tiếp thêm động lực để các cháu vượt qua số phận bất hạnh", ông Thuyên chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5110 xin gửi về:

1. Ông Trần Ngọc Loan (ông ngoại của 2 cháu Sang và An).

Địa chỉ: Xóm Hòa Thái, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

ĐT: 0334.009.062.

STK của ông Loan: 3611205030501, ngân hàng Agribank, chủ TK: Trần Ngọc Loan.

2. Báo Dân trí

