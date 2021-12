Mẹ mất vì Covid-19, em sinh non khát sữa, chị một tuổi gào khóc quặn lòng

Vì sinh non thiếu 2 tháng, bé Trần Minh Quân (2 tháng tuổi) phải nằm lồng ấp hơn 20 ngày mới được bệnh viện giao cho ba đón về. Từ khi chào đời đến nay em chưa hề được sưởi ấm bởi tình mẫu tử, mỗi sáng Quân lại được ba pha sẵn cho một bình sữa nóng.

Sau khi thay tã, rửa mặt thì ba sẽ đưa Quân và chị gái ra thắp hương cho mẹ rồi cả 3 cha con sẽ ra bờ sông. Anh Trần Thanh Giàu (33 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) cha của 2 đứa trẻ ôm con nhỏ trên tay, không ít lần anh đứng lặng rồi nước mắt cứ thế trào ra không kìm lại được.

Anh Giàu cho biết, anh lập gia đình 2 năm trước, ở quê không có ruộng vườn nên 2 vợ chồng đưa nhau lên Bình Dương lập nghiệp. Hai năm vợ anh liên tục có bầu rồi sinh 2 đứa con nên gần như cũng chẳng làm được gì.

Anh Giàu đi làm phụ hồ mỗi tháng tiền công được 8 triệu đồng cũng chỉ vừa đủ ăn tiêu, trời mưa không đi làm là nhà hết gạo, phải đi mua thiếu.

Từ tháng 5 dịch bùng phát mạnh nên anh không có việc làm, cũng không về quê được nên cả nhà đành ở lại, sống nhờ tiền viện trợ từ quê gửi lên. Đến tháng 9/2021, khi vợ anh đang mang thai tháng thứ 7 thì mắc Covid-19, sức khỏe chuyển xấu nhanh chóng.

"Vợ tôi nhập viện ngày 2, đến ngày 7 thì bác sĩ bảo cần mổ cứu con vì tình trạng trở xấu nhanh chóng. Tôi ở phòng trọ ôm đứa con gái mà lòng như lửa đốt, không ăn không ngủ gì được.

Em bé được chuyển khoa nhi nuôi lồng ấp, còn vợ thì được chuyển vào khu điều trị đặc biệt. Mỗi khi nhận tin báo về vợ thì chỉ có tình trạng xấu đi chứ không nghe điều gì tốt lên, tôi đau khổ, rối bời mà không làm gì được.

Ngày 15 thì nhận được tin vợ mất, tôi ôm đứa con gái mà không dám khóc to sợ con sợ, bất lực ngồi đờ đẫn một góc phòng không biết làm gì", đoạn ký ức đau khổ luôn hiện hữu, anh Giàu muốn nén xuống cũng không được.

Nhận tro cốt vợ xong thì phải đến cuối tháng 9 các bác sĩ mới cho anh đón con trai về. Trong căn phòng trọ, một người đàn ông với 2 đứa trẻ.

Ẵm đứa con sơ sinh thì đứa con lớn không trông nom được, mà buông xuống thì con lạnh khóc cũng không đành. Rồi đút cháo, pha sữa, thay tã bỉm, đôi tay phụ hồ thô ráp vụng về chẳng muốn nghe lời anh, rồi những phút yếu lòng anh cũng khóc òa như một đứa trẻ.

"Hết giãn cách tôi liền ôm 2 đứa con và đưa vợ về quê. Nhưng cha tôi cũng già, mẹ thì bị u não nên không phải khi nào cũng trông cháu được. Giờ tôi cứ phải ở nhà cả ngày như vậy, thu nhập chẳng có gì, thiếu thốn mọi bề", anh Giàu xót xa.

Ông Huỳnh Thanh Sang - Phó chủ tịch UBND xã Thới Thạnh cho biết địa phương đã ghi nhận hoàn cảnh của anh Giàu, cũng đã có những giúp đỡ thiết thực để gia đình khắc phục những khó khăn ban đầu khi mới về quê. Tuy nhiên hiện tại anh Giàu không thể đi làm, cha mẹ già cũng không có thu nhập gì để hỗ trợ, hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để gia đình vượt qua thời gian bí bách.

