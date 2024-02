Mẹ già đi từng bước run run nhặt ve chai, gánh gồng nuôi 2 con tàn tật

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp, vách tường được xây mấy chục năm trước nay cũng nứt toác là nơi nương náu của 3 mẹ con bà Võ Thị Lựu (70 tuổi) trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Bà Lựu gầy guộc, tai điếc, chân yếu nên đi từng bước chập chững khó khăn. Trong nhà, chỉ văng vẳng tiếng nhắc nhở "cẩn thận chứ ngã con ơi" của bà Lựu, còn con trai lớn Dương Trung (47 tuổi) bị tâm thần phân liệt từ nhỏ, tâm trí ngờ nghệch như một đứa trẻ; cậu con trai út Dương Tấn Đức (40 tuổi) cũng chỉ ú ớ vài tiếng do di chứng của chấn thương sọ não sau khi bị tai nạn giao thông.

"Thằng lớn không biết gì nhưng còn đi đứng được, còn Tấn Đức nay làm gì cũng phải có người dìu dắt không ngã ngay. Sức tôi già yếu nên con có ngã cũng phải gọi hàng xóm giúp đỡ, chứ không biết làm sao", bà Lựu nói, giọng buồn rầu.

Trải lòng về chuyện gia đình, bà Lựu cho hay, bà kết hôn và sinh 4 người con, 2 trai, 2 gái. Đến năm 33 tuổi, hôn nhân của vợ chồng bà đổ vỡ, một mình bà gồng gánh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" không kể ngày đêm nuôi con khôn lớn.

Trong 4 người con của bà Lựu, Dương Trung mắc tâm thần phân liệt từ nhỏ, các chị em còn lại đều khỏe mạnh. Khi lớn khôn, 2 người con gái của bà Lựu lần lượt lên xe hoa về nhà chồng, còn 2 anh em Trung và Đức sinh sống cùng mẹ.

Bà Lựu thầm nghĩ, tuổi xế chiều, bà nương tựa các con. Thế nhưng biến cố xảy ra, năm 27 tuổi, Tấn Đức trên đường đi làm về gặp tai nạn giao thông. Cú va chạm mạnh khiến Đức bị chấn thương sọ não.

Do vết thương quá nặng nên dù mạng sống giữ được nhưng anh Đức gần như bại liệt, trí tuệ không minh mẫn và không thể giao tiếp được.

"Đức là niềm hy vọng của tôi, thấy con bệnh tật, có bao nhiêu tiền bạc tôi đều dành dụm để chạy chữa. Nhưng cuối cùng, sức khỏe của Đức không khá hơn mà ngày càng tệ đi. Đến nay, việc ăn uống, vệ sinh của con đều một tay tôi chăm sóc", bà Lựu chua xót kể.

Hoàn cảnh gia đình 2 con gái khó khăn, còn anh em Trung, Đức ngờ nghệch bệnh tật nên bao nhiêu gánh nặng đổ lên tấm lưng còng của bà Lựu. Hàng ngày, để có cái ăn cho các con, từ tờ mờ sớm, bà Lựu lặn lội đi cùng làng, ngõ xóm nhặt ve chai, nhôm nhựa, hễ ai bán bà mua, được tặng thì mẹ già mừng rỡ vì bữa cơm của con sẽ có thêm ít rau, ít thịt.

Nỗi lo lớn nhất của người mẹ già "gần đất, xa trời" là lỡ bà có nằm xuống, ai sẽ chăm nom, săn sóc 2 cậu con trai tật nguyền.

"Nhìn các con bệnh tật, nhiều đêm tôi không ngủ được mà nước mắt chảy thành dòng. Tôi lo, lỡ bản thân có nằm xuống thì anh em Trung, Đức lấy gì mà ăn, ai sẽ chăm sóc các con", bà Lựu nghẹn ngào nói.

Ông Nguyễn Bá Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông, cho biết hộ gia đình bà Võ Thị Lựu thuộc diện hộ nghèo của địa phương, hoàn cảnh rất khó khăn.

Bà Lựu có 2 người con trai bị khuyết tật, một người bị tâm thần, người còn lại bại liệt do di chứng của chấn thương sọ não. Hai người con của bà Lựu đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội người khuyết tật với mức hỗ trợ 540.000 đồng/tháng.

"Địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để bà Lựu được hưởng các chính sách bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, mỗi dịp lễ Tết, hộ bà Lựu cũng được ưu tiên các suất quà. Tuy nhiên với hoàn cảnh của bà Lựu hiện tại, thì sự giúp đỡ kể trên không đủ, chính quyền và các đoàn thể của xã mong mạnh thường quân tạo điều kiện giúp đỡ để 3 mẹ con vượt qua khó khăn", Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông kêu gọi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5126 xin gửi về:

1. Bà Võ Thị Lựu.

Địa chỉ: trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

STK của ông Loan: 3611205030501, ngân hàng Agribank, chủ TK: Trần Ngọc Loan.

2. Báo Dân trí

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5126)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269