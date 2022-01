Mất mẹ vì Covid-19, bé gái sống khốn khổ cùng cha bị bệnh động kinh

Không nhà cửa ruộng vườn, từ trước đến nay vợ chồng anh Lê Quốc Viễn (46 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Cần Thơ) tha hương đi làm mướn. Sức khỏe yếu, không nghề nghiệp nên cả nhà cứ bồng bế nhau trôi nổi nay đây mai đó, cuộc sống đắp đổi qua ngày.

Vốn đã nghèo khó, 4 năm trước anh Viễn không may bị tai nạn, chấn thương sọ não. Sau khi chữa trị hết sạch số tiền tích cóp cũng như vay mượn được, anh Viễn phải chấp nhận sống chung với nhiều di chứng, nghiêm trọng nhất là bệnh động kinh, khi nào anh cũng cần có người bên cạnh hỗ trợ.

Hai con gái lớn đã đi lấy chồng nhưng cũng nghèo khó, không giúp được gì, con gái nhỏ thời điểm đó mới 5 tuổi, chồng bệnh tật, chị Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, vợ anh Viễn) trở thành lao động duy nhất trong gia đình.

Người phụ nữ yếu đuối không quản ngại khó nhọc, không nề hà việc gì nhưng chị cũng chẳng kham nổi một vai con nhỏ, một vai chồng ốm. Bao năm qua gia đình phải chịu cảnh bữa đói bữa no.

Rồi trong cao điểm dịch Covid-19 hồi tháng 8/2021, chị Nga không may nhiễm SARS-CoV-2. Sức khỏe yếu khiến chị Nga không chống chọi nổi. Sau khi mắc bệnh mấy ngày, sức khỏe chị Nga xấu nhanh và không qua khỏi.

Vợ mất, không tiền bạc, không sức khỏe, mất khả năng chăm sóc bản thân cũng như nuôi con, anh Viễn đành đưa con gái là bé Lê Thị Huyền Trân (9 tuổi) về quê nương nhờ họ hàng, làng xóm.

Thương cha con anh Viễn nghèo khó, họ hàng đã góp tiền dựng cho anh một căn nhà tạm bợ cạnh mép sông. Đồ ăn, thức uống hàng ngày của cha con anh Viễn cũng là của mọi người tình nguyện mang đến cho chứ anh cũng chẳng nhanh nhẹn để có thể đi xin ai được.

Trong căn nhà gần như chẳng có vật dụng gì, gian trước ngoài bàn thờ đơn sơ của chị Nga thì chỉ có chiếc võng dù vắt ngang qua 2 cây cột. Gian sau cũng chỉ có một tấm chiếu trải ngay giữa đất làm chỗ ngủ cho 2 cha con, bên trên là sợi dây vắt chéo để treo quần áo.

Có khách đến thăm nhưng anh Viễn chỉ ngồi lừ đừ một chỗ. Bệnh tật lâu ngày, đôi mắt anh chuyển màu đỏ ngầu, lồi ra bên ngoài trông rất sợ.

Thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất, bé Trân cũng thu mình lại, rụt rè trước mọi người. Căn nhà tuềnh toàng gần như cứ im phăng phắc từ sáng đến tối, thế nhưng có những lúc bất giác lại phát ra những tiếng rên la dữ dội khi anh Viễn đột ngột lên cơn.

Anh Nguyễn Anh Tài - Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai cho biết trong năm vừa qua trên địa bàn có nhiều hoàn cảnh trẻ em mất người thân do Covid-19, địa phương đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, tuy nhiên chỉ giải quyết phần nào những khó khăn tức thì, về lâu dài rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

"Gia đình anh Viễn là một trong những hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân gần xa chia sẻ, giúp đỡ để cha con anh vượt qua được khó khăn hiện tại cũng như để cháu Trân có điều kiện học tập, phát triển để có tương lai tốt hơn", anh Tài nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4370:

Anh Lê Quốc Viễn

Địa chỉ: Ấp Đông Thành, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 0782058147

