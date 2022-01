Mẹ nghèo nuốt nước mắt nghe 2 con thơ bị ung thư gào khóc đau đớn

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Mơ (34 tuổi) sống trong căn ki ốt chừng 20m2 cạnh mé sông ở ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Không gian chật hẹp vừa là nơi ở của cả nhà 4 người, vừa là tiệm sửa xe máy của anh Lê Văn Trung (36 tuổi, chồng chị Mơ).

Trước đây, dù cuộc sống không đủ đầy, dư dả nhưng căn nhà nhỏ của gia đình chị Mơ luôn tràn ngập hạnh phúc. Nhưng từ 2 năm trước, khi con trai lớn của chị là bé Lê Trung Dũng (10 tuổi) phát hiện mắc ung thư máu, nụ cười trong ngôi nhà dần tắt ngấm.

Rồi một năm trước, con trai nhỏ của chị Mơ là bé Lê Trung Tín (4 tuổi) lại tiếp tục bị phát hiện có khối u ác tính ở thận. Gia đình chị Mơ rơi vào bế tắc. Giờ đây, trong căn nhà chỉ còn sự im lìm, ngột ngạt, nếu có tiếng phát ra thì cũng không gì ngoài sự kêu gào đau đớn của 2 đứa nhỏ, tiếng chị Mơ khóc khàn giọng vì thương con, hay tiếng anh Trung thở những tràng dài bất lực.

Vợ chồng chị Mơ và 2 đứa nhỏ vừa từ Bệnh viện Nhi đồng TPHCM về. Dù đã ở chung một nhà nhưng chị Mơ vẫn ôm con trai lớn ngồi một góc, anh Trung thì ôm đứa nhỏ. Các con đều sức khỏe yếu nên anh chị phải đảm bảo khoảng cách để phòng bệnh Covid-19.

Vừa quạt cho con trai nằm nghỉ, chị Mơ vừa kể: "Hai năm trước, con trai lớn em ngã xe đạp mà chân cứ sưng mãi không khỏi. Nằm viện ở Cần Thơ hơn một tháng, đến khi đưa lên TP HCM thì các bác sĩ mới nói cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối, đã di căn sang xương nên biểu hiện các triệu chứng ra bên ngoài. Em nghe mà như sét đánh qua tai, bủn rủn tay chân.

Kể từ đó, cháu ở luôn bệnh viện, có khi mấy tháng mới được về nhà vài hôm. Rồi năm ngoái, con nhỏ cũng phát bệnh, vô viện nằm cùng khoa với anh. Cả nhà 4 người đều ở bệnh viện, chồng chăm đứa nhỏ còn vợ chăm đứa lớn, nhìn thấy nhau mà không được gặp nhau".

Chị Mơ đang kể thì phải dừng lại vì Dũng kêu ré lên đau đớn. Hơn 6 tháng ở viện, em đã được bác sĩ cho về nhà. Đùi trái của Dũng đã sưng to gấp 3 lần đùi phải, sức khỏe yếu nên chỉ nằm một chỗ, muốn di chuyển buộc phải ngồi xe lăn.

Ở góc nhà đối diện, anh Trung đang ôm đứa con nhỏ ngồi bệt giữa sàn. Gương mặt Tín vẫn có nét hớn hở trong khi anh Trung lại hiện rõ sự thất thần, u ám. Suốt ngày phải ôm đứa con trong lòng, công việc sửa xe của anh phải dừng từ lâu.

Anh Trung cho biết, sau 2 năm, số tiền chạy chữa cho Dũng hết hơn 300 triệu đồng. Dù gia đình vẫn cố gắng lo nhưng bác sĩ nói rằng bệnh đã ở giai đoạn cuối, sức khỏe của con quá yếu, không đáp ứng được điều trị nên đã cho về.

Cháu Tín mặc dù bệnh mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng hiện khối u đã phát triển lớn ở trong thận. Theo phác đồ điều trị, em cần vô hóa chất hàng tuần, mỗi tuần một toa với chí phí 15 triệu đồng. Đến giờ, chi phí điều trị cho Tín cũng đã hơn 100 triệu đồng và sẽ cần thêm hàng trăm triệu đồng nữa.

"Con còn cứu được thì bằng giá nào vợ chồng em cũng phải cố gắng, nhưng giờ ở đâu vay được thì em cũng vay cả rồi, không xoay ra được nữa. Đứa con lớn thì giờ chỉ cầm cự, còn đứa nhỏ bác sĩ bảo vẫn cứu được, mà giờ em bất lực quá, không biết bấu víu vào đâu", anh Trung nghẹn ngào đau xót.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngoan (cán bộ ấp 3 xã Thạnh Hòa), cho biết do anh Trung có nghề sửa xe nên trước đây gia đình dù không khá giả nhưng chưa khi nào rơi vào cảnh túng thiếu. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, do 2 đứa con liên tiếp mắc bệnh hiểm nghèo, chữa trị tốn kém, kèm theo đó vợ chồng anh Trung nghỉ việc để chăm lo cho các con, nên hoàn cảnh hiện rất khó khăn.

"Hiện địa phương được biết là gia đình anh Trung vì lo chữa trị cho 2 đứa con mà đã phải vay mượn nhiều. Ấp cũng đã xét cho gia đình anh Trung thuộc diện hộ nghèo để được hưởng những ưu đãi y tế. Để cứu chữa cho 2 đứa con, gia đình anh Trung rất cấp thiết cần được giúp đỡ.

Thay mặt địa phương, tôi rất mong hoàn cảnh của gia đình anh Trung nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, được các mạnh thường quân giúp đỡ để có chi phí điều trị cho 2 cháu nhỏ", bà Ngoan nói.

* Ngày bài báo này lên trang, PV Dân trí hay tin cháu Trung Dũng đã không qua khỏi. Bé mất vào ngày 9/1.

