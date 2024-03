Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ khẩn cầu cơ hội được thêm một lần sống

Nghẹn lòng lời khẩn cầu trên giường bệnh của chàng trai trẻ

Nhận thông tin từ phòng Công tác Xã hội (CTXH), Bệnh viện Bạch Mai về một bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh vô cùng éo le, rất cần sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng.

Phóng viên Dân trí tức tốc tới Trung tâm Huyết học và truyền máu, thăm chàng trai trẻ Võ Quang Hiếu (SN 1994, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Hiếu nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Do thời gian nằm truyền máu lâu, nên chàng trai 30 tuổi khá mệt mỏi, gương mặt xanh tái, bơ phờ, đôi mắt đờ đẫn không còn sức sống… Với Hiếu, giờ đây từng giây, từng phút trôi qua trong cuộc đời em, đều là những "cuộc chiến" với tử thần.

Giọng Hiếu buồn bã: "Bác sĩ nói con đường duy nhất để em sống tiếp, là dùng thuốc đích rồi ghép tế bào gốc. Nhưng chi phí lên đến cả tỉ, gia đình em chưa bao giờ tích lũy nổi một đồng, số tiền kia ngay cả trong mơ cũng không ai dám nghĩ đến".

Rưng rưng nước mắt, Hiếu bùi ngùi kể, sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố, mẹ, 2 chị gái đều ốm yếu, nghèo khó. Người chị gái cả mắc căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, người chị thứ 2 luôn sống trong cảnh phải "chạy ăn từng bữa".

Hoàn cảnh gia đình quá éo le, nên chỉ học xong lớp 12 thì Hiếu nghỉ học, xin đi làm phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đầu năm 2019, chàng trai trẻ thường thấy người mệt mỏi, chân tay rã rời, sút cân, cổ phát hiện khối u mỗi ngày một sưng to, kèm theo những cơn sốt kéo dài.

Dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng Hiếu không dám nghỉ, em định bụng làm nốt mấy ngày cuối tháng cho đủ công. Hôm ấy cố gắng xách xô vữa đặt lên giàn giáo, cũng là lúc Hiếu ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Vay mượn hàng xóm được 2 triệu đồng, gia đình đưa Hiếu đi bệnh viện cấp cứu. Từ bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh các bác sĩ chuyển Hiếu ra Hà Nội.

"Ở bệnh viện trung ương, nghe bác sĩ cho biết em mắc ung thư hạch, em không tin vào tai mình. Khi ấy em mới có 25 tuổi thôi, chưa báo hiếu gì được bố mẹ lại mắc căn bệnh quái ác này…", Hiếu nấc nghẹn.

Kể từ đó, cuộc sống của chàng trai trẻ gắn liền với bệnh viện. Không còn nguồn thu nhập từ lao động chính trong nhà, lại kéo theo chi phí chạy chữa cho Hiếu, chi phí ăn ở nơi bệnh viện vô cùng tốn kém.

Hoàn cảnh gia đình Hiếu vốn dĩ đã quá khó khăn, để điều trị cho con 5 năm qua không còn cách nào khác, bố mẹ Hiếu phải vay mượn khắp làng trên xóm dưới.

Các khoản nợ lên tới 400 triệu đồng, trong khi bệnh tình của Hiếu vẫn không mấy thuyên giảm. Cơ thể vạm vỡ của chàng trai trẻ mau chóng suy kiệt, bạch cầu, hồng cầu giảm, nhiều lần Hiếu bị nhiễm trùng máu, có lần quá nặng tưởng không qua khỏi.

"Khi biết em có hy vọng, nếu được dùng thuốc đích và ghép tế bào gốc, gia đình em mừng lắm. Nhưng, khi nói đến chi phí đến cả tỉ đồng thì bố mẹ em chỉ biết khóc.

Nhà mình nghèo khó, số phận con ông Trời đã định như vậy, con không thể tiếp tục phụng dưỡng bố mẹ. Con xin bố mẹ tha tội bất hiếu cho con…", Hiếu ôm mặt bật khóc trong sự tuyệt vọng.

Những tiếng nấc nghẹn đau đớn của chàng trai đang độ tuổi thanh xuân, khiến không khí buồng bệnh vốn đã ngột ngạt lại càng như đặc quánh lại. Khó có thể ngăn được cảm xúc của mình, tôi chỉ còn biết quay mặt lén đưa tay lau nước mắt.

Hy vọng sống của bệnh nhân trẻ phụ thuộc vào kinh phí lớn

Trong cảm xúc xót thương và tâm trạng lo lắng cho bệnh nhân, bác sĩ Kiều Thị Vân Oanh, Trung tâm Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ:

"Bệnh nhân Võ Quang Hiếu được chẩn đoán mắc ung thư hạch giai đoạn IV, đã điều trị tại viện từ năm 2019. Hiếu đã được phẫu thuật, hóa và xạ trị rất nhiều lần nhưng không đáp ứng. Diễn biến bệnh ngày càng xấu đi".

Bác sĩ Oanh cho biết thêm, Hiếu còn trẻ, em mới 30 tuổi nên bác sĩ tư vấn và quyết định sử dụng thuốc điều trị nhắm đích mới, qua 4 đợt sử dụng thấy em đáp ứng thuốc tốt, các khối hạch ở cổ, ngực, bụng nhỏ đi nhiều.

Tuy vậy, loại thuốc này chi phí cao, riêng thanh toán thuốc đích khoảng 100 triệu/ đợt, Hiếu sẽ phải sử dụng ít nhất 8 đợt, chưa kể chi phí các loại thuốc khác và tiền ăn uống, đi lại.

Sau khi sử dụng thuốc đích xong, Hiếu sẽ được ghép tế bào gốc tự thân với chi phí cần khoảng 200 triệu đồng.

Hiện tại vì chưa lo được chi phí, nên gia đình Hiếu đang xin điều trị cầm chừng, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến diễn biến bệnh và kết quả điều trị về sau, cũng như ảnh hưởng tới thời gian vàng để tiến hành ghép tế bào gốc sắp tới.

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai trăn trở: "Hiếu còn trẻ, nếu được sử dụng thuốc đích đúng theo phác đồ và cấy ghép tế bào gốc thì có rất nhiều hy vọng.

Nhưng, nếu chỉ vì không có kinh phí mà chàng trai trẻ phải đầu hàng số phận thì xót xa quá. Trước hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chúng tôi tha thiết mong báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để Hiếu có điều kiện chữa trị tiếp".

