Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ cầu xin bố mẹ tha tội bất hiếu

Trong cơn mưa của một ngày thu Hà Nội ảm đạm, chúng tôi tìm đến khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương (Hà Nội), thăm chàng trai trẻ Nghiêm Xuân Sơn (SN 1995, trú tại Thanh Chương, Nghệ An).

Với Sơn, giờ đây từng giây từng phút trôi qua trong cuộc đời đều là những cuộc chiến với tử thần. Chiếc kim truyền luôn cắm thường trực trên cẳng tay khẳng khiu, trông Sơn khá mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn, da mặt tái xanh không còn sức sống…

Rưng rưng nước mắt, giọng Sơn buồn bã: "Bác sĩ nói con đường duy nhất để em sống tiếp, là ghép tế bào gốc. Anh trai ruột cũng đã sẵn sàng. Nhưng số tiền ghép tủy và hậu phẫu vào khoảng 1 tỉ đồng. Gia đình em chưa bao giờ tích lũy nổi một đồng, số tiền kia ngay cả trong mơ cũng không ai dám nghĩ đến.

Nhà mình nghèo khó, số phận con ông Trời đã định như vậy, con không thể tiếp tục phụng dưỡng bố mẹ. Con xin bố mẹ tha tội bất hiếu cho con…", Sơn bật khóc trong sự tuyệt vọng.

Những tiếng nấc nghẹn đau đớn của chàng trai đang độ tuổi thanh xuân, khiến không khí buồng bệnh vốn đã ngột ngạt lại càng như đặc quánh lại. Khó có thể ngăn được cảm xúc của mình, tôi chỉ còn biết quay mặt lén đưa tay lau nước mắt.

Sau hàng chục phút thổn thức, Sơn bùi ngùi tâm sự: Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cả bố và mẹ đều mang bệnh tật, ốm yếu. Sống ở vùng quê đất đai cằn cỗi của tỉnh Nghệ An, ngay từ nhỏ cậu học trò Nghiêm Xuân Sơn đã ý thức được việc học để thoát nghèo, nên em chỉ biết chúi đầu vào sách.

Những nỗ lực của chàng trai nghèo cũng được đền đáp, sau 12 năm đèn sách Sơn trúng tuyển vào trường Đại học Giao thông vận tải, với chuyên ngành Xây dựng cầu đường.

Sau 5 năm miệt mài trên giảng đường, Sơn được nhận vào làm kỹ thuật của một doanh nghiệp chuyên xây dựng công trình đường. Những đồng tiền lương từ tháng ngày rong ruổi khắp các công trình dọc chiều dài đất nước, Sơn không dám chi tiêu nhiều cho bản thân.

Chàng kỹ sư trẻ chắt bóp, dành dụm từng đồng gửi về quê để bố mẹ mua thuốc, trang trải cuộc sống và trả dần những khoản vay hồi còn đi học đại học.

"Bố em mắc căn bệnh tim nặng, đã trải qua 2 lần đại phẫu, hàng tháng phải đến bệnh viện khám và lấy thuốc. Mẹ em sức khỏe yếu, anh trai đã có gia đình riêng nhưng cũng khó khăn. Em ra trường, đi làm cả nhà hy vọng vào em lắm, vậy mà em mới đi làm được 2 năm thì đổ bệnh.…", không nói hết câu, chàng kỹ sư trẻ lại bật khóc nức nở.

Sơn kể tiếp, đầu năm 2021, tự dưng em thấy xây xẩm mặt mày rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Tiếp sau đó là những cơn sốt trên 39 độ kéo dài liên miên, cơ thể đang tuổi thanh xuân của chàng trai trẻ bất ngờ xuất hiện nhiều vết máu tụ… Nghỉ làm, Sơn dành một buổi đến bệnh viện. Sau khi đọc kết quả hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ cho biết Sơn đã mắc căn bệnh ung thư máu.

Để chàng trai trẻ được chữa trị nơi bệnh viện, không còn cách nào khác gia đình em đành phải vay mượn khắp mọi nơi. Ròng rã gần 3 năm trời Sơn lấy "bệnh viện là nhà", khiến cho các khoản nợ trên vai bố mẹ nghèo khó của em ngày thêm chồng chất.

Lần này, đứng trước số tiền cho ca phẫu thuật níu kéo sự sống con trai lên tới cả tỷ đồng, bố mẹ Sơn thực sự đã "lực bất tòng tâm".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Nghiêm Xuân Sơn được chẩn đoán ung thư máu dòng tủy nhóm tiên lượng xấu, đã tái phát sớm.

Bệnh nhân đã điều trị hóa chất và đang ghép tế bào gốc đồng loài nửa hòa hợp từ anh trai, tiên lượng thành công khoảng 40% do ghép sau tái phát. Chi phí ngoài bảo hiểm cho ca ghép cần khoảng từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng. Nhưng nếu không ghép tủy, bệnh nhân không có cơ hội sống tiếp".

Chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương ái ngại chia sẻ: "Cách duy nhất để Sơn khỏi bệnh và được trở về cuộc sống đời thường, thực hiện khát khao của tuổi trẻ, báo hiếu bố mẹ… là ghép tế bào gốc.

Đây là một cơ hội tái sinh cuộc đời chàng trai trẻ, nhưng khốn nỗi hoàn cảnh gia đình em khó khăn quá, nếu không thể thực hiện ghép tủy thì thật quá nghiệt ngã. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp em!...".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5017 xin gửi về:

1: Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm (mẹ của Sơn)

Địa chỉ: Thôn Văn Thượng, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0387767970

Hiện Sơn đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5017)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269