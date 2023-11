Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo nuôi con bại liệt, con ung thư

Mưa lớn gây sạt lở bùn đất phía sau nhà, tràn vào một phần nền, chị Lữ Thị Phuông (36 tuổi, trú bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) phải sơ tán hai con ốm đau, quặt quẹo của mình sang nhà người anh trai trong bản trú ngụ.

Cụt Việt Quân, con trai cả của chị Phuông chỉ biết nằm ngửa, chân tay cứng đơ, co quắp. Quân bị bại não từ khi mới lọt lòng, 14 năm qua ở mãi một tư thế như vậy, đến bữa mẹ phải đút từng thìa cơm.

Cậu em trai Cụt Đình Đôi, kém anh 3 tuổi, lại đang bị căn bệnh ung thư vòm họng hành hạ. Từ bữa ở viện về, hai bên cổ của Đôi sưng to như hai cái bát úp khiến cậu bé đau đớn, không ăn, không ngủ được...

Bằng giọng Khơ mú lơ lớ tiếng Kinh, chị Phuông kể, khi chị vừa sinh người con trai thứ hai thì chồng chị đột ngột qua đời. Mất đi chỗ dựa, chị vừa một tay chăm 2 con, vừa làm rẫy kiếm cái ăn đắp đổi qua ngày.

Cách đây hơn 2 năm, chị tái giá với anh Cụt Văn Về - người đàn ông góa vợ, có 3 con riêng, đứa đầu cũng mới hơn 10 tuổi. Hai vợ chồng và 5 đứa trẻ sống bằng mấy thước rẫy và khoản tiền công làm mộc bữa có, bữa không của anh Về.

Cũng bởi đông con, nhất là khi chị Phuông sinh thêm con chung với người chồng thứ 2 nên cảnh gia đình rổ rá cạp lại này khó khăn lại chồng chất hơn.

Tháng 10/2021, cậu bé Cụt Đình Đôi bị sưng một bên cổ, đau nhức. Đi khám, bác sĩ kết luận Đôi bị ung thư vòm họng. Chị Phuông gửi Quân ở nhà, đưa Đôi đi viện điều trị.

"Nhà không có tiền, mỗi lần đưa Đôi đi viện là phải vay. Vay anh em, hàng xóm, ai cũng vay hết rồi mà bệnh tình không đỡ. Cứ xuất viện được vài ngày là Đôi lại đau, phải quay xuống thành phố để chữa", chị Phuông kể.

Biết hoàn cảnh của mẹ con chị Phuông, chính quyền địa phương và ngôi trường nơi Đôi học đã vận động, quyên góp, giúp đỡ hơn 5,5 triệu đồng cho cậu bé chữa bệnh.

Hồi tháng 9 vừa qua, Đôi kết thúc đợt xạ trị, bác sĩ cho xuất viện, hẹn tái khám và điều trị theo định kỳ nhưng chị Phuông không có tiền, đành để con ở nhà. Không được tiếp tục điều trị, căn bệnh ung thư vòm họng của Đôi tiến triển nhanh hơn. Hạch nổi cả hai bên cổ, to như cái bát úp, khiến cậu bé đau đớn.

"Đau thì uống thuốc giảm đau thôi. Bình thường uống một ngày 2 viên, hôm nào đau nhiều thì uống 4 viên. Đau quá, Đôi nằm rên hừ hừ, nhưng tình cảnh bây giờ thì phải chịu thôi, tiền đâu mà đi viện. Từ hôm Đôi bị bệnh đến giờ, vay mượn 20 triệu rồi, cũng không biết lấy gì mà trả", chị Phuông ngậm ngùi nói.

20 triệu đồng đối với gia đình triền miên nằm trong danh sách hộ nghèo như nhà chị Phuông thì quả là món nợ khổng lồ.

Con đứa nằm một chỗ, đứa trọng bệnh, đứa còn nhỏ, thành thử chị Phuông chỉ quanh quẩn ở nhà. Cả gia đình 8 miệng ăn trông chờ vào số tiền làm thuê của anh Về và khoản trợ cấp người tàn tật mỗi tháng 900.000 đồng của cháu Quân.

Ngày nào có người gọi đi làm thì anh Về kiếm được khoảng 200.000 đồng, nhưng thời điểm khó khăn chung, số ngày có việc của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, hầu như cả nhà chỉ ăn cơm với rau rừng, hôm nào sang, chị Phuông "xuống tay" mua vài lạng thịt lợn nấu cho mấy đứa nhỏ ăn, mong có thêm tí chất để Quân và Đôi có sức mà chống chọi với bệnh tật.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm cho biết: "Gia đình chị Lữ Thị Phuông thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương khi bản thân chị đang chăm sóc một người con bại não, nằm một chỗ và một cháu bị ung thư vòm họng.

Hàng năm, có đợt trợ cấp dành cho hộ khó khăn, chính quyền xã cũng ưu tiên cho mẹ con chị Phuông nhưng xã còn nghèo, muốn giúp nhiều hơn cũng lực bất tòng tâm. Qua báo Dân trí, chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các mạnh thường quân để cháu Đôi có điều kiện tiếp tục điều trị".

