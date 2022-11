Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật

Ước được đi phẫu thuật... một lần nữa

Cậu học trò nghèo Đinh Thế Linh sở hữu trong tay nhiều thành tích ấn tượng như: Á khoa đầu vào trường chuyên THPT; Học sinh giỏi cấp tỉnh vượt cấp (lớp 10 thi lớp 11); Huy chương Đồng kì thi Olympic duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ (42 trường chuyên của 42 tỉnh thi với nhau); Là thành viên đội tuyển quốc gia vượt cấp (hiện em đang là học sinh lớp 11 nhưng nằm trong đội tuyển quốc gia thi cùng các anh chị lớp 12)… Linh là cậu học trò được thầy cô và nhiều bạn cùng trường ngưỡng mộ, yêu quý.

Nhưng em lại không được may mắn được như bao bạn bè cùng trang lứa bởi từ khi sinh ra, Linh đã được xác định bị dị tật hở hàm ếch rất nghiêm trọng.

Lặng ngắm cậu con trai của mình đang hăng say trong những ngày ôn thi, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (mẹ của Linh) không khỏi ngậm ngùi:

"Ngày lên 2 tuổi, cháu được Bệnh viện Răng, Hàm, Mặt cùng đoàn chuyên gia tài trợ cho cuộc phẫu thuật lần thứ nhất để vá, chỉnh dị tật hở hàm ếch. Các bác sĩ cũng cho biết, để đạt đến độ hoàn chỉnh sẽ còn phải phẫu thuật nhiều lần nữa nhưng gia đình phải chuẩn bị kinh phí. Thế rồi chị có làm được đâu… Bẵng đi, giờ con đã 17 tuổi rồi, con ý thức được mình thua kém bạn bè về ngoại hình cũng như rất khó khăn khi giao tiếp nên lúc nào cũng mơ ước được lên bệnh viện phẫu thuật một lần nữa".

Tâm sự của chị Ngân cũng là niềm mong mỏi của thầy cô trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang. Thương cậu học trò những ngày này đang tập trung cao độ cho kì thi quốc gia sắp tới, thầy giáo Hoàng Minh Cảnh - Hiệu trưởng nhà trường liên tục ghé qua thăm, lúc mang thêm cho em quyển sách mới, lúc mang chút đồ ăn hay hộp sữa. Trong lòng đầy trăn trở cho cậu học trò đặc biệt này, thầy chia sẻ:

"Đến tháng 2/2023 là Linh bước vào kì thi tranh tài quốc gia môn Lịch sử cùng các anh chị lớp 12. Linh là thành viên duy nhất thi vượt cấp. Em là niềm tự hào của lớp và nhà trường chúng tôi.

Duy chỉ có điều chúng tôi rất đau đáu, mong muốn em được hỗ trợ để có thể được phẫu thuật một lần nữa. Với Linh, cuộc phẫu thuật này vô cùng quan trọng, có tác động lớn đến tương lai của em sau này".

Không nói nhiều khi gặp chúng tôi, có lẽ vì Linh ngại phát âm không tròn vành, rõ chữ khiến mọi người không nghe được. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt cậu học trò này, được đi phẫu thuật là cả một niềm ao ước… Bởi trong cuốn nhật kí mà mẹ đã vô tình đọc được Linh khao khát muốn được làm MC, được đi nhiều nơi để kể những câu chuyện lịch sử vô cùng hấp dẫn, thú vị để truyền lửa cho các bạn học sinh thêm yêu và say mê học lịch sử… Nhưng ước mơ của em rất khó để thực hiện bởi vòm họng bị hở và nói rất khó nghe.

Hai mẹ con thuê trọ khắp nơi, mưu sinh vất vả

Cuộc sống của hai mẹ con gặp vô vàn khó khăn bởi Linh được 11 tháng tuổi thì bố em qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Gia đình đông, chật chội nên từ đó chị Ngân ẵm con ra ngoài ở trọ và làm đủ các nghề để mưu sinh. Nói về quãng thời gian đó, đôi mắt cậu học trò rơm rớm, nghẹn lại:

"Con nghe mọi người kể ngày đó mẹ con gầy rộc, thiếu ăn nhưng vẫn cứ ẵm con từ Tuyên Quang lên Hà Nội để thăm khám và phẫu thuật vòm họng. Mẹ cũng vì thương con nên không lấy chồng nữa, mà ở vậy nuôi con cho đến giờ".

Thời gian này vì ông ngoại bị tai biến, bà ngoại lại đau ốm nên hai mẹ con dọn về ở cùng để chăm ông bà. Vì thế ngoài giờ lên lớp, trở về nhà là em lại giúp mẹ sắc thuốc cho ông bà để mẹ đi làm. Công việc làm thuê ở tiệm giặt đồ, mỗi tháng chị Ngân kiếm được gần 4 triệu đồng, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ tiền ăn và thuốc thang một chút cho bố. Thành ra ước mơ được đi phẫu thuật của con, trở nên quá xa vời mà chị không dám nghĩ đến.

"Nghĩ thương con đến thắt lòng mà chưa biết làm sao em ạ. Chị cũng chỉ có một mình cháu thôi mà cháu lại học được nên càng thương vì biết con ước mơ được đi phẫu thuật. Đó cũng là niềm mong mỏi cả đời chị em ạ" - chị Ngân nghẹn ngào.

Đôi mắt tha thiết với ánh nhìn như khẩn cầu, chúng tôi hiểu nỗi lòng của một người mẹ nghèo đang khao khát con được đi chữa bệnh như thế nào. Cậu bé ngoan và học giỏi, em xứng đáng với những điều tốt đẹp còn chờ ở phía trước…

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4690 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (Mẹ của em Linh)

Địa chỉ: Tổ 3, phường An Tường, TP. Tuyên Quang

Hoặc: Em Đinh Thế Linh

Học sinh lớp 11, chuyên Sử, trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang

Số ĐT: 0946510600

Số TK: 34110001496847

Chủ TK: Nguyễn Thị Kim Ngân, ngân hàng BIDV, tỉnh Tuyên Quang

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4690)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269