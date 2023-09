"Không mổ, mẹ sẽ liệt và ảnh hưởng tính mạng, nhưng tôi hết cách rồi…"

Bước về hướng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM), anh Huỳnh Tấn Phát (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) chầm chậm đẩy mẹ đến nhận phòng bệnh. Tai họa bất ngờ ập đến khiến cô Huỳnh Thị Cúc (61 tuổi, mẹ anh Phát) chịu đau đớn nặng nề.

Bi kịch trên đường về nhà

Theo lời kể của bệnh nhân, một ngày tháng 3 trên đường đi làm về, cô Cúc bị nam thanh niên chạy xe máy tông phải. Va chạm mạnh làm người phụ nữ choáng váng, ngã nhào xuống mặt đường. Người gây tai nạn sau đó đưa cô vào trạm y tế.

"Cậu đó kêu tôi chờ để ra ngoài rút tiền đóng viện phí, rồi bỏ đi mất. Lúc đó chân tôi đã đau đớn dữ dội, nhưng vì không có tiền, không bảo hiểm nên tôi chỉ biết đợi người nhà đến đưa về, không dám ở lại điều trị…", cô Cúc kể.

Vì chỉ tự ra ngoài mua thuốc uống cầm cự, tình trạng vết thương của người phụ nữ ngày một tệ. Khớp háng bị chấn thương, khiến cô không thể đi lại. Mọi sinh hoạt lúc này của người mẹ nghèo chỉ có thể lệ thuộc vào đứa con trai út sống cùng trong căn nhà trọ nhỏ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Trong khi đó, đứa con trai lớn đã lập gia đình, cũng thuộc diện hộ nghèo nên không thể đỡ đần gì nhiều khi bi kịch xảy ra với cô Cúc. Lâu lâu, anh chỉ có thể sang nhà em phụ chăm sóc mẹ.

Nhưng bất hạnh cứ nối tiếp bất hạnh. Vì tập trung chăm sóc cho mẹ khiến công việc bị trễ nải, anh Huỳnh Tất Phát bị nơi làm việc cho nghỉ. Từ chỗ đi làm bốc vác kiếm sống kiếm tiền mỗi ngày vốn đã khó khăn, giờ đây nguồn sống chính của hai mẹ con cũng không còn.

Thấy các con quá vất vả, bệnh lại ngày càng nặng, đã có lúc cô định bỏ cuộc, vì không muốn làm gánh nặng cho con. 5 tháng trôi qua, người mẹ vẫn nằm một chỗ, chịu đựng cơn đau giằng xé, mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh cá nhân đều không thể chủ động.

Thấy hoàn cảnh quá khó khăn của cô, hàng xóm ở trọ cũng thương, cùng nhau hỗ trợ chi phí cho cô có cơ hội đến bệnh viện điều trị.

Thời điểm vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh với số tiền ủng hộ ít ỏi, cô Cúc được các bác sĩ phát hiện bị gãy xương chậu. Dù được chỉ định nằm viện theo dõi nhưng vì không đủ điều kiện trả viện phí, cô chủ động xin về.

Qua nhiều ngày dùng thuốc giảm đau, tình trạng của bệnh nhân càng trở nặng hơn, buộc lòng phải đến bệnh viện kiểm tra lần 2.

Bác sĩ Sơn Hoàng Bảo, khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, trong lần tái nhập viện này, kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị hư khớp háng, hoại tử chỏm xương đùi bên trái.

Bệnh nhân có chỉ định phải thực hiện ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần, chi phí thực hiện dự kiến khoảnh 60 triệu đồng.

"Tôi thật sự hết cách rồi..."

Hết sạch tiền, nên khi nghe bác sĩ báo chi phí "khổng lồ" trên, cả nhà cô Cúc rơi vào im lặng, vì không biết xoay sở thế nào.

Nhưng nếu xin về lần nữa - theo bác sĩ Bảo - bệnh nhân có thể biến chứng nặng nề hơn vì vết thương lâu ngày không điều trị, nguy cơ dẫn tới tình trạng viêm áp xe hoại tử. Trong trường hợp sức đề kháng bệnh nhân yếu, vi trùng có thể theo đường máu vào vết thương, dẫn đến những tình trạng nặng nề hơn.

"Hiện tại, tình trạng của cô Cúc có thể xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, nếu khớp chỉ thoái hóa bình thường, bệnh nhân sẽ chỉ cần thay khớp. Nhưng nếu tình trạng nặng hơn, bệnh nhân bị viêm khớp, sẽ cần có hướng điều trị khác phức tạp hơn", bác sĩ phân tích.

Suốt cuộc trò chuyện, người con trai tên Phát chỉ ngồi một góc, cúi đầu. Mãi đến khi phóng viên hỏi chuyện, anh mới nghẹn ngào khẩn cầu:

"Tôi lo lắng lắm. Bác sĩ nói nếu không mổ, mẹ sẽ liệt và ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng tôi thật sự hết cách rồi, chỉ mong mọi người giúp đỡ…".

