Khát khao cháy bỏng của bé gái mắc ung thư phần mềm

Đến Bệnh viện K Tân Triều, tôi gặp cô bé tội nghiệp Nguyễn Hoàng Kiều Anh (SN 2007, trú ở phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) khi em vừa trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị, sau khoảng thời gian ở nhà ngắn ngủi xen giữa 2 đợt truyền hóa chất.

Thật khó có thể tin bé gái gầy yếu, rúm ró nằm co quắp trên một góc giường bệnh kia đã 16 tuổi. Trên cánh tay khẳng khiu, xanh rớt của cô bé chi chít những vết kim truyền. Ngước lên gương mặt thiểu não, với ánh mắt mệt mỏi, Kiều Anh lí nhí nói:

"Lần nào lên đây cháu cũng truyền thuốc, mỗi lần truyền cháu mệt lắm. Cô ơi, bao giờ cháu khỏi bệnh để lại được đến lớp, lại được nhảy dây ạ? Cháu thích nhảy dây lắm!…".

Không biết phải trả lời cô bé thế nào, chúng tôi chỉ còn biết chôn chân đứng lặng, mà không thể thốt nên lời.

Dường như cảm nhận được cảm xúc của chúng tôi, chị Nguyễn Thu Hường (mẹ của Kiều Anh) vừa khóc vừa nói: "Mỗi khi con bé hỏi, em như đứt từng khúc ruột. Không biết vì sao con em lại mắc căn bệnh quái ác này. Con đã phẫu thuật rồi hóa, xạ trị nhiều đợt.

Con bé sốt và kêu đau nhiều từ mấy hôm trước, nhưng mãi đến hôm nay vay được tiền, em mới đưa cháu xuống đây. Để cháu đến bệnh viện muộn, con bé mà có mệnh hệ nào, thì em sống làm sao nổi...".

Nỗi đau đớn giằng xé tâm can khiến người mẹ nghèo khó nấc nghẹn. Đợi khi cảm xúc dần lắng xuống, chị Hường thổn thức kể chúng tôi nghe câu chuyện buồn của gia đình mình:

Cuộc hôn nhân của chị tan vỡ sau 10 năm chung sống. Kiều Anh lên 8 tuổi thì bố mẹ đưa nhau ra tòa. Ở tòa án, chị Hường giấu nhẹm mình đang mang thai để sớm hoàn tất các thủ tục ly hôn.

Ly hôn xong, tay dắt con nhỏ, tay ôm bụng bầu chị Hường về nương nhờ bố mẹ đẻ. Để trang trải cuộc sống, và lo tiền thuốc men cho người bố mắc ung thư dạ dày, chị Hường xin đi làm công nhân cho một nhà máy điện tử cách nhà hơn chục cây số.

"6 tháng sau khi bố em mất, thì em nhận tin dữ của con gái. Ngày em đưa con về Hà Nội em làm các xét nghiệm, khi bác sĩ cho biết tin con em mắc ung thư, không còn tin vào tai mình nữa. Đêm hôm ấy em như người mất hồn cứ dắt con bé đi lang thang đến sáng. Sao ông trời nỡ đầy đọa con bé thế này!...", chị Hường bật khóc nức nở.

Câu chuyện bi ai cứ liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nức nở tủi cực của chị Hường. Không biết từ đâu, tai họa cứ nhằm người mẹ đơn thân nghèo khó mà giáng xuống. Còn gì đau đớn hơn, khi vừa mới mất đi người cha, lại phải nhìn cảnh đứa con gái yêu quý chết dần chết mòn vì bệnh tật.

Để cứu con, người mẹ này đã phải vay mượn khắp nơi, vay lãi ngày, thậm chí đã rao bán cả nội tạng của mình. Chị Hường bảo: "Em tính liều bán thận để cứu con, nhưng khi xét nghiệm không đủ sức khỏe. Giờ em vẫn chưa nghĩ được ra cách nào để có tiền tiếp tục chạy chữa cho con".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Hải Nam, khoa Nhi, Bệnh viện K3 cho biết: Cháu Nguyễn Hoàng Kiều Anh được chẩn đoán mắc ung thư phần mềm (Sarcoma cơ vân thể nang, FOXO 1 dương tính) nguy cơ rất cao.

Cháu được điều trị từ tháng 1/2022, đã truyền 9 đợt hóa chất, xạ trị và duy trì hóa chất 1 năm. Với bệnh của cháu phải thăm khám, điều trị lâu dài và tốn kém.

Liên lạc với ông Nguyễn Thanh Hải, tổ trưởng tổ dân phố Á Lữ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, ông cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Hường rất éo le, là hộ cận nghèo của phường.

Chị Hường hiện nuôi 2 con nhỏ và chăm sóc mẹ già, đặc biệt cháu Kiều Anh mắc bệnh hiểm nghèo. Giờ mẹ thì đi chăm con ở viện, chẳng làm được gì có tiền. Qua đây tôi cũng kính mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4988 xin gửi về:

1: Chị Nguyễn Thu Hường (mẹ bé Kiều Anh)

Địa chỉ: TDP Á Lữ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0986493587

Hiện bé Kiều Anh đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4988)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269