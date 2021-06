Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

Nhiều năm nay, người dân buôn Bù Đách (cách gọi của người dân địa phương là bon Bù Đách, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông), quen thuộc với hình ảnh cậu bé Điểu Khuy Ních hàng ngày đi lại bằng đôi tay trên con đường lởm chởm đất đá.

Điểu Khuy Ních là con thứ 5 của chị Thị Xuân (dân tộc M'Nông) cùng người chồng quá cố. Sự ra đời của cậu bé khuyết tật đã từng được cảnh báo trước, vì bác sĩ phát hiện những bất thường khi bào thai mới 6 tháng tuổi.

Thế nhưng, không nhẫn tâm bỏ đi máu mủ của mình, vợ chồng chị Xuân vẫn giữ lại bào thai ấy. Đến giữa năm 2013, Điểu Khuy Ních chào đời trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

"Ngày Ních chào đời, vợ chồng tôi chết lặng, không tin vào mắt mình. Những đứa trẻ khác đều có hình hài đầy đủ, vậy mà con tôi chỉ nhỏ như một cục thịt và thiếu mất đôi chân. Hai vợ chồng chỉ biết ôm mặt khóc vì thương con sớm phải chịu bất hạnh", chị Xuân nhớ lại khi Ních vừa lọt lòng.

Đã có thời gian, những người trong bon cho rằng, bất hạnh của Ních là sự trừng phạt của ông trời tới gia đình chị Xuân. Thế nhưng, vượt lên nghịch cảnh, những khiếm khuyết trên cơ thể lại được Ních đón nhận bằng thái độ lạc quan. Và từ đó, ánh mắt nhìn của dân làng đối với cậu cũng dần được thay đổi.

Chị Xuân nhận ra rằng, so với cuộc đời của nhiều người thì 8 năm có thể là quãng thời gian ngắn ngủi. Song đối với con trai chị, 8 năm đủ để Ních đã trải qua rất nhiều cảm xúc. Từ ánh nhìn nghi ngại, xa lánh đến sự cảm thông, chia sẻ thậm chí là cảm phục của người dân trong bon.

Thế nhưng bao năm qua, thời điểm mà chị Xuân xót xa nhất, đó là lúc Ních bắt đầu tập đi. Những câu hỏi vô tư, hồn nhiên của con trai như cứa sâu vào lòng người phụ nữ M'Nông, tạo thành vết sẹo lớn, không thể xóa nhòa.

Chị Xuân kể: "Khi hơn 3 tuổi, cháu chỉ lật chứ không đi lại được, muốn đi đâu thì phải bố mẹ bế đi. Bỗng một ngày, cháu hỏi tôi là tại sao con lại không có chân như người khác. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng rồi bảo rằng, ông trời không cho con chân, con hãy tập đi lại bằng tay của mình".

Ngay sau đó, Ních tập đi ngay trên chiếc giường mình nằm. Mỗi lần ngã, cậu bé tự đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Nửa năm sau, điều kỳ diệu đã đến, Ních đã đi những bước đầu tiên, khi mà đôi tay đã bắt đầu rỉ máu.

"Ngày ấy thằng bé không khóc vì đau mà khóc vì đã đi được. Nhìn giọt nước mắt của con, hai vợ chồng tôi cũng khóc vì hạnh phúc", chị Xuân xúc động nhớ về thời khắc ấy.

Hàng ngày, cậu bé dùng hai tay chống xuống đất, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé lên và lướt đi trên mặt đất dù việc di chuyển bằng tay khiến Ních không thể quan sát hết mọi vật xung quanh.

Cũng chính vì cách đi lại ấy khiến trọng lượng cơ thể đổ dồn vào đôi tay yếu ớt nên hiện nay cánh tay của Ních đã biến dạng. Đặc biệt, do thường xuyên vấp phải mảnh sành, sỏi đá nên bàn tay chi chít vết sẹo. Dù nhiều lần bố mẹ cho mang dép nhưng chỉ đi được một hai lần rồi Ních lại bỏ ra do bất tiện.

Cậu bé tâm sự, em từng ước có một chiếc chân giả để được chạy nhảy cùng bạn bè. Song biến cố bất ngờ, ước mơ chưa được thực hiện thì bố Ních lâm bệnh nặng, cả nhà phải bán đi vườn điều để lấy tiền chạy chữa. Số tiền dành dụm mua chân giả cho Ních cũng phải mang ra dùng với hy vọng cứu sống bố của Ních- anh Điểu Pớt.

Vậy nhưng tiền bán vườn điều, tiền tiết kiệm cũng không đủ cứu nổi người đàn ông vốn là trụ cột của gia đình. Bố Ních qua đời đúng ngày mùng 4 Tết Nguyên đán năm vừa rồi, ước mơ về đôi chân giả của Điểu Khuy Ních cũng dang dở từ đây.

Nhìn lên di ảnh của chồng, chị Xuân nói giọng chới với, cầu xin sự giúp đỡ con trai mình: "Bố nó nằm liệt giường 6 tháng, tiền bán vườn điều chỉ có 60 triệu nên không đủ chạy chữa. Bây giờ bố nó mất rồi, không biết đến ngày nó trưởng thành, tôi còn sống để mua cho nó đôi chân giả nữa hay không ?"

Cô Đoàn Thị Giang, giáo viên chủ nhiệm của Ních tâm sự, dù hoàn cảnh khó khăn, thân thể không được đầy đủ nhưng Ních lại là tấm gương về nghị lực sống và tinh thần học tập.

Sự lạc quan, nụ cười rạng rỡ của Ních không chỉ khiến bạn bè mà cả các thầy cô giáo trong trường cũng xúc động và ngưỡng mộ. Năm học vừa qua, dù sự ra đi của bố là biến cố lớn, nhưng Ních vẫn hoàn thành tốt chương trình học tập với kết quả xuất sắc.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4150: Chị Thị Xuân, mẹ đẻ Điểu Khuy Ních

Địa chỉ: Bon Bù Đách, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Hoặc cô giáo Đoàn Thị Giang, giáo viên chủ nhiệm của Điểu Khuy Ních

Địa chỉ: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: 0343.311.700

Tel: 0292.3.733.269

