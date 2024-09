Hơn 448 triệu đồng ủng hộ thiếu nữ Hậu Giang bị bạn trai thiêu sống

Sáng 10/9, phóng viên Dân trí đã trao số tiền 488.287.204 đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái đến thân nhân của chị Lê Thị Mỹ Tiên.

Lê Thị Mỹ Tiên (25 tuổi, ngụ ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) là cô gái bị bạn trai tẩm xăng đốt và là nhân vật trong bài viết " Lời cầu khẩn xin được ghép da của thiếu nữ Hậu Giang bị bạn trai thiêu sống", mà báo Dân trí đăng tải cách đây không lâu.

Phóng viên Dân trí trao số tiền 488.287.204 đồng bạn đọc ủng hộ đến thân nhân chị Lê Thị Mỹ Tiên (Ảnh: Hạ Di).

Ngoài số tiền này, gia đình cho biết Mỹ Tiên còn được mạnh thường quân ủng hộ qua tài khoản cá nhân hơn 300 triệu đồng, đủ để trang trải viện phí trong thời gian tới.

"Thay mặt Tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân và báo Dân trí đã hỗ trợ số tiền để Tiên có thể chữa bệnh, trở lại cuộc sống như trước đây. Hay tin mình được mạnh thường quân giúp đỡ số tiền lớn, Tiên xúc động lắm. Cơ thể Tiên vẫn còn nhiều chỗ lở loét nhưng sức khỏe cũng đang dần ổn định, có chuyển biến tích cực so với thời điểm ban đầu", chị Lê Thị Trà My, thân nhân của chị Mỹ Tiên, cho biết.

Theo chị My, Mỹ Tiên giờ đã nguôi ngoai phần nào ký ức ám ảnh nhưng, thỉnh thoảng, cô gái vẫn nằm mơ thấy ác mộng, giật mình thức giấc trong đêm tại bệnh viện.

Từ tháng 8/2023 đến nay, Lê Thị Mỹ Tiên được điều trị tại khoa Bỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy. Cô không thể dưỡng thương tại quê nhà bởi thời tiết và môi trường dễ khiến các vết thương thêm lở loét, rướm máu.

Như báo Dân trí đã đưa tin, Lê Thị Mỹ Tiên quen Trần Nhất Thiên (20 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) qua mạng mới được 4 tháng.

Ngày xảy ra vụ việc, Thiên có đến nhà Tiên chơi. Trong lúc cả nhà đang ngủ, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Thiên bỏ về và yêu cầu Tiên ra mở cửa nếu không sẽ đốt nhà. Vì sự an toàn của người thân, Tiên ra trước nhà thì bất ngờ Thiên tóm lấy cầm chai xăng tưới từ cổ xuống chân rồi châm lửa đốt.

Lúc này, Tiên hô hoán kêu cứu, cô ruột và em họ phát hiện sự việc nên nhanh chóng dập lửa. Sau đó, Thiên và Tiên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, do vết thương quá nặng nên Tiên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

"Người thiêu cháy em đã bị đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án 13 năm tù, nhưng em đang rất buồn. Cơ thể của em không biết đến bao giờ mới khỏe mạnh như trước, mấy tháng đầu em còn chẳng dám soi gương. Cho đến bây giờ thấy lửa từ bật lửa hay bếp gas em đều sợ hãi tột độ", Tiên nói.

Tiên lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, cha mẹ đã ly hôn, Tiên sống cùng ông bà nội và cô ruột ở Hậu Giang. Cha Tiên đi làm thuê ở Bình Dương, mỗi tháng gửi ít tiền sinh hoạt cho gia đình nhưng chẳng thấm thía bao nhiêu. Trước khi gặp nạn, Tiên có đi làm ở công ty, thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng.

Ông bà của Tiên đều đã ngấp nghé 80 tuổi, ông nội bị mù, nhiều năm nay nằm một chỗ phải thở máy, còn bà nội là cụ Phan Thị Cúc tuổi cao, sức yếu vẫn đi bán vé số kiếm từng đồng cho cháu chữa bệnh.

Từ ngày Tiên bị bỏng toàn thân, chị họ của Tiên là Lê Thị Trà My phụ chăm sóc, đưa Tiên đi điều trị ở các bệnh viện. My kể, do phải hỗ trợ điều tra và là bị hại trong vụ án nên Tiên đã đi đi về về 4 lần. Mỗi lần về nhà vết thương lại trở nặng, lở loét, sưng mủ thêm.