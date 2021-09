Hoàn cảnh éo le của người phụ nữ bán hàng thuê bị bệnh tật quật ngã

Cái ăn không có lấy đâu ra tiền đi chữa bệnh

Đến cái ăn hàng ngày còn không có, bà biết lấy đâu ra cả trăm triệu để giữ lại mạng sống cho mình. Người phụ nữ khốn khổ mà chúng tôi muốn nhắc đến là bà Phan Thị Phượng (SN 1960, trú tại khối 1, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An). Gia cảnh bà rơi vào túng quẫn khi người chồng mất sớm, để lại cho bà 3 đứa con thơ dại.

Một mình cáng đáng cả gia đình, bà làm thuê đủ nghề để kiếm miếng cơm, manh áo, nuôi các con ăn học. Bất kể ai thuê việc gì bà cũng nhận làm, không quản mưa nắng, ngày đêm.

Các con đã lớn khôn, nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn không buông bỏ gia đình bà. Tuổi đã cao, sức yếu, bà Phượng xin đi làm thuê cho một quán ăn sáng ở gần nhà để kiếm chút tiền lo cho bản thân với mong muốn đỡ đi phần nào gánh nặng cho các con.

Gần một năm trở lại đây, bà thường hay đau ốm, khó thở, nhiều lần ngất đi, nhưng ở cái tuổi xế chiều bà vẫn gắng gượng đi làm, không dám nói với các con. Bởi bà biết các con ai cũng khổ còn phải chạy ăn từng bữa cho gia đình nhỏ.

Thời gian qua, "bão" Covid-19 ập đến, thành phố Vinh trở thành vùng đỏ, nhiều F0 trong cộng đồng được phát hiện, số ca nhiễm không ngừng tăng, buộc chính quyền phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó". Bà Phượng cũng không còn việc làm, nguồn sống duy nhất của bà dựa vào số trợ cấp của chính quyền địa phương.

Trong khi khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, cũng thời gian này, bệnh tình của bà lại tái phát nặng hơn. Căn nhà của bà chỉ rộng chừng 10 m2, không có tài sản gì đáng giá, đến chiếc giường để ngủ cũng được bà tận dụng từ tấm nệm cũ trải nơi góc nhà. Một ngày cuối tháng 8, bà Phượng đang ngồi trên ghế trước hiên nhà, bỗng nhiên ngất lịm.

Phát hiện mẹ ngất lịm, các con đưa bà đến Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, bà bị bệnh tim nặng cần được phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chi phí cho ca phẫu thuật, chăm sóc, điều trị lên đến cả trăm triệu đồng, số tiền quá lớn nên các con đành phải đưa bà về nhà.

Biết mẹ bệnh lâu nay, nhưng anh Phan Đức Đông, con trai cả của bà Phượng cũng chẳng thể làm gì hơn để lo cho mẹ khi mà chính anh cũng đang phải chạy ăn từng bữa. Dịch bệnh đến, công việc làm thuê cũng phải nghỉ, anh không có thêm nguồn thu nhập nào.

Thời điểm này gia đình anh cũng đang sống nhờ vào nguồn trợ cấp của thành phố, cứ 3 ngày là có người cung cấp lương thực, thực phẩm cho gia đình..., anh biết lấy đâu là số tiền cả trăm triệu để phẫu thuật rồi điều trị cho mẹ.

Chị Nguyễn Thị Vân, một người hàng xóm, chia sẻ: "bà Phượng hiền lành lắm nhưng sao số bà ấy khổ đến vậy. Chồng mất sớm, bà đi làm thuê nuôi các con, giờ tuổi cao lại mang bệnh hiểm nghèo. Các con cũng khó khăn, bây giờ thì lấy đâu tiền để chữa bệnh cho mẹ".

"Khối 1 có nhiều người khó khăn, nhưng bà Phượng khó khăn nhất"

Đưa bà Phượng về nhà được ít hôm, căn bệnh nặng quá, nên các con lại đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để được các bác sĩ thăm khám, điều trị.

Theo bà Mai Thị Hiền, Khối trưởng khối 1, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, khối 1 hiện có nhiều hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên, bà Phan Thị Phượng là hộ gia đình khó khăn neo đơn nhất. Bà Phượng nay đã nhiều tuổi, chồng mất sớm, trong người lại mang nhiều bệnh tật…

"Bà Phượng ở cái tuổi xế chiều rồi nhưng cũng phải đi làm thuê hàng ngày, con cái chẳng giúp đỡ được gì vì các cháu cũng khó khăn, nghèo khổ. Lâu nay, bà cũng nhận được tiền trợ cấp xã hội mỗi tháng 500 ngàn đồng để sống qua ngày. Vừa rồi bà Phượng nhập viện để mổ tim, biết hoàn cảnh nên nhân dân trong khối, mỗi người ủng hộ ít tiền để chia sẻ với bà khi đi viện. Nhưng số tiền kêu gọi chẳng được là bao so với chi phí mổ và điều trị bệnh", bà Hiền cho biết thêm.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Phúc, Trưởng Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, cho biết, bệnh nhân Phượng vào viện được chẩn đoán phù phổi cấp, sốc tim, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, đã chạy thận cấp cứu một lần và mắc thêm viêm phổi. Hiện tại bệnh nhân đang được thở máy, trợ tim, lợi tiểu, nuôi dưỡng,... và phải điều trị lâu dài.

Giữa lúc dịch bệnh, cái nghèo cái khổ lại càng như nghiệt ngã hơn đối với người phụ nữ vốn đã vất vả đủ đường. Căn bệnh có thể cướp đi tính mạng của bà bất cứ lúc nào, nhưng các con cũng đành bất lực, bởi giờ đây, đến cái ăn hàng ngày còn phải trông vào trợ cấp từ chính quyền thì làm sao có thể lo được số tiền lớn đến như vậy để cứu mẹ mình.

Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh của người phụ nữ khốn khổ đang cần lắm sự chung tay của các nhà hảo tâm để bà Phượng có thể giữ lại tính mạng, có thêm được những ngày tháng bên các con cháu.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4227: Bà Phan Thị Phượng

Địa chỉ: Khối 1, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0374.619.896 anh Bình con trai bà Phượng.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269