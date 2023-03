Góa phụ nghèo cầu cứu sự sống cho con trai chấn thương sọ não sau tai nạn

Những ngày tháng ba gió mùa se lạnh, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1973, trú thôn Hữu Lễ 1, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) ngồi co ro trong buồng bệnh nhân ở Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Chị cho biết, một tháng qua, kể từ khi con bị tai nạn chấn thương sọ não, nhiều đêm chị không chợp được mắt vì phải thức chăm con.

Nước mắt nghẹn ngào, chị kể, khoảng 22h ngày 5/2, trên đường đi chơi về nhà, con trai chị là Trịnh Đức Trung (23 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị tai nạn, chấn thương sọ não.

"Khi nghe tin tôi như bị sét đánh ngang tai, trước khi bị tai nạn, con trai bảo xuống nhà bạn ở xã Xuân Thắng (Thọ Xuân) chơi một lát rồi về. Nhưng đến hơn 21h, tôi đi cấy thuê về nhà, đợi mãi không thấy con, lúc đó tôi đã linh tính có chuyện chẳng lành. Nhận thông báo con bị ngã xe trên đường về nhà, tôi như chết lặng, lúc chạy lên bệnh viện thì thấy con nằm bất động trên giường bệnh, đang được các bác sĩ cho thở ô xy", chị Hằng nhớ lại.

Chị có hai người con, Trung là con trai đầu. Hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le, khi Trung lên 6 tuổi thì bố của em bị tai nạn lao động rồi qua đời. Kể từ khi chồng mất, một mình chị Hằng lam lũ làm việc để nuôi hai con ăn học và mẹ già năm nay đã 83 tuổi.

Để có tiền trang trải cuộc sống, chị xin làm ở một công ty giày da gần nhà với mức lương gần 4 triệu đồng/tháng. Sau mỗi buổi đi công ty về, ai thuê gì chị cũng cố gắng làm để có thêm tiền nuôi các con.

Theo chị Hằng, do hoàn cảnh khó khăn nên Trung học hết lớp 9 thì nghỉ để đi làm. Đợt sau Tết Nguyên đán Quý Mão, Trung ra tỉnh Hưng Yên để học lái máy múc. Do được nghỉ nên Trung tranh thủ về nhà chơi ít ngày thì gặp nạn.

Ngày con trai gặp nạn, trong nhà chỉ còn vỏn vẹn vài triệu đồng. Để có tiền phẫu thuật cho con, chị chạy vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, mới chỉ một tháng điều trị cho con, chị đã rơi vào cảnh khánh kiệt.

"Mỗi ngày hết vài triệu đồng tiền thuốc men cho con, chỉ một tháng điều trị đã tiêu tốn hơn 100 triệu đồng. Nghe các bác sĩ bảo hiện giờ con trai tôi đang tạm bình phục, nhưng sau khi sức khỏe ổn định lại còn phải trải qua đợt phẫu thuật ghép sọ não. Tôi chưa biết xoay xở ở đâu để có chi phí cho con tiếp tục điều trị, vay mượn được chỗ nào thì cũng vay cả rồi. Mong các nhà hảo tâm quan tâm cứu lấy con tôi với", người mẹ nghèo nghẹn ngào nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân trí, Bác sĩ Lê Ngọc Biển - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, cho biết: "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, giãn đồng tử, liệt nửa người do chấn thương sọ não. Chi phí cho quá trình điều trị của bệnh nhân rất tốn kém vì phải thở máy nhiều ngày sau phẫu thuật. Hiện, chúng tôi đang theo dõi quá trình hồi phục sức khỏe của bệnh nhân, sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật ghép sọ".

Ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng thôn Hữu Lễ 1, xã Thọ Xương, cho biết, gia đình chị Hằng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

"Ngày cháu Trung gặp tai nạn, chúng tôi rất buồn. Một mình chị Hằng lam lũ nuôi hai con, rồi thêm vào đó là mẹ già đau yếu. Hy vọng, thông qua Báo Dân trí, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để mẹ con cháu sớm vượt qua khó khăn này", ông Hiền tâm sự.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4793 xin gửi về:

