Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

Chúng tôi tìm đến gia đình vợ chồng nghèo Đoàn Anh Năm và Hoàng Thị Kiều, (trú thôn 5, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), ngay từ đầu ngõ đã nghe tiếng gào khóc như xé lòng vọng ra từ căn nhà cấp 4 cũ kỹ.

Đoàn Hoàng Nhật Tân, (2 tuổi), cậu bé bị bỏng xăng nặng mà chúng tôi bắt gặp là con thứ 2 của đôi vợ chồng nghèo này. Khắp người bé chi chít vết bỏng rộp từ đầu đến chân, mặt biến dạng đang quằn quại, đau đớn trong vòng tay mẹ, dỗ thế nào cậu cũng không chịu nín.

Thấy chúng tôi, Nhật Tân tỏ ra sợ sệt và úp mặt vào vai mẹ khóc lớn hơn. Chị Kiều liền vỗ về con: "Không phải bác sỹ đâu con, các cô chú không tiêm con đâu". Thời gian nằm viện, đau vì vết bỏng, lại thường xuyên phải tiêm, gây mê đã trở thành nỗi ám ảnh với Nhật Tân.

Sau tai nạn bỏng xăng kinh hoàng, Nhật Tân lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi, bởi vậy vợ chồng chị Kiều phải thường xuyên thay nhau bế và động viên con. Nhìn con gào khóc trong đau đớn, đôi vợ chồng trẻ lại nước mắt lưng tròng, lòng quặn thắt.

Nhớ lại câu chuyện đau lòng khiến đứa con trai bị bỏng nặng, anh Đoàn Anh Năm nén nỗi đau kể, ngày 11/2/2021, Nhật Tân cùng anh trai mới 6 tuổi qua nhà một người bà con chơi, chỉ vì dại dột, 2 anh em đã lấy xăng mà người lớn mua về tích trữ đổ ra nền nhà rồi bật lửa chơi trò sinh nhật.

Lượng xăng lớn, bùng cháy khiến Nhật Tân trở thành ngọn đuốc sống, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với tỷ lệ bỏng 40% cơ thể, bỏng độ III 10%, độ IV 30%.

"Nhìn con lúc đó tôi cứ nghĩ xui nghĩ dại, mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng do bỏng quá nặng nên tay trái cháu co quắp, không cử động được, mặt bên trái, mắt mũi miệng cũng bị teo hết, đầu cháu cũng bỏng nặng chẳng thể mọc lại tóc nữa. Cứ 1 tuần cháu lại ghép da một lần, 2 ngày một lần gây mê, nhìn con mà xót nhưng cũng chỉ biết cố gắng động viên cháu thôi", anh Năm buồn bã nói về tình trạng của đứa con tội nghiệp.

Hoàn cảnh vợ chồng anh Năm, chị Kiều vốn đã khó khăn, chồng là cán bộ bán chuyên trách của xã, vợ là giáo viên mầm non lương "ba cọc ba đồng". Cặp vợ chồng trẻ này hiện nơi ở cũng chẳng có, phải ở nhờ nhà của chị gái ruột, căn nhà cấp 4 sau nhiều năm xây dựng nay cũng đã xuống cấp, nứt nẻ, tường vách bong tróc.

Khó khăn càng chồng chất khó khăn khi cháu Nhật Tân bị bỏng và phải thường xuyên nằm viện. Để chạy chữa cho con suốt 3 tháng qua tại Bệnh viện Trung ương Huế, vợ chồng anh Năm đã phải bán tài sản, mượn sổ đỏ của ông nội cầm cố để lấy chi phí. Thế nhưng số tiền cũng chẳng được bao nhiêu, khi phác đồ điều trị, cấy ghép da cho cháu còn rất dài và tốn kém nhiều hơn nữa.

Hiện tại Nhật Tân đã phải trải qua 12 lần ghép da, chi phí điều trị gần 200 triệu đồng. Những vết bỏng trên cơ thể cháu đã có chuyển biến khá hơn một chút nhưng vẫn khiến cháu rất đau đớn, khó chịu.

"Tiền vay mượn để chạy chữa cho cháu đến nay cũng đã hết, tiền thuốc cho cháu giờ cũng chẳng có nữa. Vừa qua vợ chồng em đành phải xin cho cháu về điều trị tại nhà để giảm chi phí. Các bác sỹ cũng nói muốn tránh những hậu quả về sau, cháu cần phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép da, chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng nữa, nhưng hiện tại vợ chồng em thực sự bất lực với số tiền lớn đó", chị Kiều buồn tủi.

Nói về hoàn cảnh hiện tại của cháu Nhật Tân, ông Nguyễn Sỹ Phúc, Chủ tịch UBND xã Lâm Trạch tỏ ra ái ngại chia sẻ, với đồng lương ít ỏi của bố mẹ cháu thì rất khó để đáp ứng chi phí điều trị còn lâu dài của cháu bé.

Ông Phúc cho biết, vừa qua cán bộ, nhân viên xã này cũng đã cùng nhau quyên góp để hỗ trợ cho cháu Nhật Tân phần nào kinh phí đi viện, tuy nhiên cũng chỉ được một phần rất nhỏ. Thông qua báo Điện tử Dân trí, thay mặt chính quyền địa phương, ông Phúc bày tỏ mong muốn bạn đọc, các mạnh thường quân sẽ cùng chung tay, giúp đỡ cho cháu Nhật Tân.

Cầm trên tay tấm hình dễ thương của Nhật Tân trước đây và chứng kiến hiện thực nghiệt ngã, những vết bỏng rát đang hành hạ thân thể đứa trẻ 2 tuổi, ai cũng chạnh lòng xót xa.

Hơn bao giờ hết, Nhật Tân đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm, giúp cậu bé 2 tuổi thoát khỏi nỗi đau đớn đang dày vò mỗi ngày. Dù một tương lai không trọn vẹn nhưng hãy dành cho cậu bé một tình thương.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4124: Anh Đoàn Anh Năm (bố cháu Nhật Tân)

Địa chỉ: Thôn 5, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

SĐT: 0944.876.385

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269