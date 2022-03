Covid-19 cướp đi người thân, hai em nhỏ sợ phải bỏ học kiếm cơm ăn qua ngày

Ba năm trước, chuyện anh Nguyễn Vũ Linh (SN 1980, ngụ khu vực Thuận An, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) là trai chưa vợ cưới chị Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) đã một đời chồng lại nuôi thêm 2 đứa con riêng khiến nhiều người trong vùng không khỏi bàn tán.

Anh Linh nghèo, chị Nguyệt cũng nghèo, anh chị cưới nhau chỉ có sức khỏe làm vốn. Dù Phùng Thị Kim Tuyền (14 tuổi) và Phùng Hữu Tài (13 tuổi) là con riêng của vợ nhưng anh Linh vẫn yêu thương hết mực, lo cho 2 đứa nhỏ ăn học đầy đủ. Có người thương, có người cũng dị nghị nhưng bỏ ngoài tai, anh chị cố gắng làm ăn để vươn lên, mãi đến giữa năm ngoái sau khi vay mượn ít tiền vợ chồng chị Nguyệt đã cất được căn nhà tôn.

Chuyện chẳng may, nhà vừa cất xong thì cả gia đình đều mắc Covid-19, anh Linh bị nặng nhất rồi không qua khỏi. Tích cóp vất vả nhưng người đàn ông đoản mệnh chẳng ở ngôi nhà mơ ước được bao lâu.

Chị Nguyệt cho biết, chị bị di chứng hậu Covid-19 nên mất sức nghiêm trọng. "Đã mấy tháng trôi qua nhưng chỉ vận động mạnh là lại thở dốc, tôi chưa thể đi làm. Một mình nuôi 2 đứa con và ôm khoản nợ xây nhà mấy chục triệu đồng chưa trả hết nên nhiều đêm không ngủ được", chị Nguyệt tâm sự.

Chị Nguyệt kể, trước đây dù vẫn còn khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn luôn động viên nhau để vươn lên. Dù là công việc tay chân nặng nhọc nhưng cả hai đều không nề hà.

"Không ruộng vườn, nghề nghiệp gì nhưng mình chăm chỉ nên mọi người ai cũng thương. Có việc họ lại kêu nên gần như đi làm thường. Hồi đó khu vực xét cho hộ nghèo nhưng vợ chồng bảo nhường lại cho người khác vì mình còn khỏe, còn tự làm ăn được", chị Nguyệt nhớ lại.

Chị Nguyệt bùi ngùi: "Giờ thu nhập không có, tiền mua gạo hằng ngày cũng phải dè sẻn từ sự giúp đỡ của anh em, họ hàng. Tiền học cho 2 đứa con em cũng chưa có đóng, con trai nó buồn quá nên nay nó ở nhà, không muốn đến trường. Em buồn, thương con mà không biết làm gì được".

Em Phùng Thị Kim Tuyền năm nay học lớp 8. Tuyền ngoan, thương mẹ, thương em. Tuyền cũng sợ phải nghỉ học giữa chừng nên những ngày còn được đến trường cô bé đều chăm chỉ.

Còn Phùng Hữu Tài mấy hôm nay vì buồn nên cậu bé không muốn đến trường. Bạn bè đều đi học hết, ngày ngày Tài chỉ lủi thủi trong nhà, cậu bé cứ lẳng lặng chẳng mấy khi mở miệng nói câu nào. Mới 13 tuổi nhưng dường như Tài đã mang nhiều tâm sự.

Ông Huỳnh Thanh Phong - Bí thư kiêm trưởng khu vực Thuận An, phường Thuận Hưng cho biết, vợ chồng chị Nguyệt rất có ý chí tự vươn lên. Trước đây địa phương từng đề xuất đưa vào diện hộ nghèo để được hưởng hỗ trợ nhưng vợ chồng chị Nguyệt đã từ chối và nhường lại cho hoàn cảnh khác, vì vậy hoàn cảnh hiện tại được mọi người rất thương, rất đồng cảm.

"Không nghề nghiệp, không ruộng đất, không vốn liếng nhưng vợ chồng chị Nguyệt rất chịu khó làm ăn. Gia đình từng từ chối nhận hộ nghèo vì vợ chồng đều khỏe mạnh, đều đi làm được.

Cuối năm ngoái cả gia đình chị Nguyệt bị mắc Covid-19, chồng mất, vợ mất sức khỏe nên giờ cũng chưa đi làm được gì. Hiện hoàn cảnh rất khó khăn, 2 con chị Nguyệt có nguy cơ thất học. Chúng tôi rất mong mạnh thường quân gần xa hỗ trợ, giúp đỡ cho mẹ con chị Nguyệt vượt qua thời gian khốn khó, thay mặt địa phương tôi cảm ơn rất nhiều!", ông Phong nói.

