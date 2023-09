Con gái xinh đẹp mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ mong con có cơ hội được sống

Cha vừa mất, con nhỏ lại phát bệnh hiểm nghèo

Ngày 5/9 vừa qua, Trương Hoàng Trâm Anh (SN 2018) nô nức cùng các bạn cùng phòng bệnh tham dự lễ khai giảng lớp học dành cho các bệnh nhi ung thư tại bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Dù chỉ được dự lễ chút xíu rồi về phòng vào thuốc nhưng Trâm Anh vui lắm. Suốt 2 tháng hè vừa qua, anh trai của Trâm Anh lên bệnh viện ở cùng, kể cho Trâm Anh nghe nhiều chuyện trường lớp nên con rất thích, lúc nào cũng đòi về nhà đi học.

Nhưng đi học làm sao được, khi con bị bệnh bạch cầu lympho cấp nguy cơ cao, vẫn đang phải hóa trị để duy trì sự sống, mỗi tháng phải ở bệnh viện 7-15 ngày.

Mới 5 tuổi, Trâm Anh đã có "thâm niên" 2 năm ở bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Kim An (SN 1991, mẹ bé Trâm Anh) kể, thời điểm Trâm Anh phát bệnh (tháng 8/2021) là thời gian mà gia đình chị khó khăn chồng chất.

Năm 2020, cha chị Kim An phát bệnh ung thư phổi. Lúc này, mẹ con Kim An theo chồng làm ăn ở Bạc Liêu. Nghe tin cha bệnh nặng, cả nhà chị về quê ở xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để chăm sóc cha.

Mẹ mất sớm, nhà neo người nên Kim An gửi con cho hàng xóm rồi đưa cha lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) chữa trị. Đến tháng 7/2021, tình hình dịch Covid-19 phức tạp, 2 cha con về lại Long An, sang đầu tháng 8/2021 thì cha chị mất.

Trong thời gian này, Trâm Anh đã thường xuyên phát sốt. Chị Kim An cho con uống thuốc thì hết bệnh, được vài ngày lại sốt. Tình trạng này lặp đi lặp lại đến lần thứ 5 thì 2 chân Trâm Anh yếu dần, không đứng được.

Đến khi giãn cách xã hội vừa kết thúc, chị Kim An mượn xe máy chở con lên TPHCM khám bệnh thì phát hiện Trâm Anh bị bệnh bạch cầu lympho cấp.

Mơ ước của Trâm Anh là được về nhà đi học cùng anh hai.

Hơn 1 năm trị bệnh cho cha, Kim An đã tiêu hết tiền tiết kiệm của vợ chồng, còn phải vay thêm 20 triệu đồng (mỗi tháng trả lãi 1 triệu đồng). Cha mất chưa được 1 tháng thì đến Trâm Anh phát bệnh, chị phải đi vay tiếp. Nghe kể tình cảnh bi đát của gia đình Kim An, chủ nợ cho chị vay thêm 50 triệu đồng mà không lấy lãi.

"Người ta nói chừng nào con mày hết bệnh, 2 vợ chồng đi làm rồi thì trả dần. Người ta thấy em khổ quá cũng không lấy lãi khoản nợ 20 triệu nữa, chỉ giữ gốc, khi nào có thì trả. Nhờ vậy mà em có tiền lo cho con", chị Kim An tâm sự.

"Giờ em chỉ còn biết cầu xin sự giúp đỡ của mọi người"

Khi mới phát bệnh, Trâm Anh không đứng được, anh Trương Hoàng Hãi (SN 1988, cha Trâm Anh) phải nghỉ làm để cùng vợ chăm sóc con trong những ngày hóa trị. Chị Kim An gửi bé Hoàng Anh (con lớn) cho hàng xóm ở phòng trọ kế bên chăm sóc giùm.

Ở thành phố, khi nào Trâm Anh nằm nội trú thì chị Kim An có chỗ ngủ trong phòng bệnh của con, anh Hãi lang thang ở ngoài. Khi nào ngoại trú thì cả nhà thuê trọ. Cơm nước thì chỉ có phần ăn của Trâm Anh là mua ngoài, còn vợ chồng chị Kim An xin cơm từ thiện, dành từng đồng để chữa bệnh cho con.

"Hồi đó, em lo cho cha, vay nợ tùm lum nên khi con bệnh phải đi vay nợ tiếp. Vay nhiều đến nỗi bây giờ xóm giềng không ai dám cho vay nữa. Kinh tế khó khăn, ai cũng khổ chứ có đâu mà cho đứa nghèo cùng kiệt như em mượn nợ", chị Kim An tâm sự.

Sau 2 năm chữa trị cho con, gia đình Kim An đã khánh kiệt.

May mắn là sau khi 2 chu kỳ hóa trị, chân của Trâm Anh phục hồi, đi lại được nên một mình chị Kim An có thể chăm con. Anh Trương Hoàng Hãi về nhà để trông con lớn và đi làm thuê nên đỡ thiếu thốn hơn trước.

"Chồng em làm đủ thứ việc. Ngưng cái này là bắt cái kia liền. Chứ tiền nhà trọ, điện nước, ăn uống… Nếu không có tiền thì làm sao sống?", chị Kim An cho hay.

Dù cố gắng hết sức nhưng sau 2 năm điều trị cho con, vợ chồng chị Kim An gần như kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần. Cha mẹ 2 bên đều không còn, chẳng ai giúp đỡ.

Chị Kim An lúc nào cũng căng thẳng vì chuyện tiền nong, tính toán nơi vay mượn mỗi kỳ con vào thuốc. Anh Hãi thì mệt mỏi vì làm việc quần quật, rảnh là chạy từ Long An lên TPHCM để phụ vợ chăm con. Còn bé Hoàng Anh thì thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, hàng ngày thui thủi một mình trong phòng trọ.

Chị Kim An chia sẻ: "Em mượn nhiều đến nỗi nhiều người quen thấy số em gọi là không bắt máy. Đến giờ thì chịu luôn, không còn biết xoay xở mượn ai nữa nên chỉ còn biết cầu xin sự giúp đỡ của mọi người, cho con em có cơ hội được sống".

Bây giờ, chị Kim An chỉ còn biết cầu xin mọi người giúp đỡ để cứu con.

Bà Mai Thị Minh Hà, Phó chủ tịch UBND xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, Long An) xác nhận gia đình chị Kim An hiện rất khó khăn, con lại bị bệnh hiểm nghèo. Do đó, bà hy vọng các cơ quan chức năng, nhà hảo tâm xem xét hỗ trợ cho gia đình chị.

Ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng ấp 4 (xã Nhị Thành), cho hay: "Nhà cô Kim An trước ở ấp 3, sau quá khó khăn phải ở trọ tại ấp 4 mấy năm nay. Hiện con của Kim An mắc bệnh hiểm nghèo, địa phương đang làm hồ sơ để hỗ trợ gia đình theo quy định. Tuy nhiên, việc điều trị bệnh cần nhiều chi phí thì địa phương khó có nguồn để hỗ trợ. Mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình!".