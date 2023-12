Con gái đi nhặt ve chai 3 ngày chưa đủ tiền mua cho mẹ bộ đồ 90.000 đồng

Nhặt ve chai kiếm tiền mua quần áo mới cho mẹ nằm viện

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip, trong đó chủ shop online điện thoại trao đổi với khách hàng là một cô bé đặt mua áo quần nhưng không nhận hàng vì không đủ tiền và sự thật câu chuyện phía sau khiến ai cũng bật khóc, thương cảm cho cô bé.

Nhân vật trong câu chuyện xúc động là em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Ngày 11/12, phóng viên Dân trí tìm đến nhà em Ca, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, nằm ở cuối con đường đất nhỏ băng qua cánh đồng lúa thuộc đội 3, thôn Tường Sơn (xã Cát Tường).

Trên chiếc giường cũ đặt ngay cửa ra vào, bà Phạm Thị Lan (40 tuổi, mẹ của Ca) nằm co ro vì bệnh nguy hiểm (bệnh giun lươn - PV) khiến bà không thể ngồi dậy tiếp chuyện.

Nói về việc em Ca đi nhặt ve chai bán để kiếm tiền mua quần áo cho mẹ, bà Lan nghẹn ngào: "Những ngày nằm viện, tôi đau nhức, mệt mỏi, mê man nên không biết việc gì xảy ra. Khi con bé vừa khóc, vừa kể tôi mới vỡ lẽ. Nghĩ mà thương con bé nhưng bất lực, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc".

Ôm em gái út 5 tuổi trong lòng, Ca chia sẻ: "Do trời mưa suốt, quần áo của mẹ giặt không kịp khô, có một bộ đồ mẹ mặc miết nên cháu mới đi nhặt ve chai, ý định kiếm tiền mua đồ mới cho mẹ. Cháu lên mạng thấy cô Nha bán hàng nên đặt một bộ đồ 90.000 đồng, nhưng chưa đủ tiền thì chú shipper đã giao hàng.

Cháu không biết phải làm sao nên nhờ chú shipper điện thoại nói với cô Nha xin không nhận hàng. Sau đó, cô Nha hỏi cháu vì sao đặt hàng nhưng không nhận, cháu mới nói mẹ bị đau nặng nằm viện nên chưa đủ tiền mua. Sau khi nghe chuyện, cô Nha tặng cháu bộ đồ đó và còn gửi cho cháu 1 triệu đồng để lo thuốc men cho mẹ".

Bà Mai Thị Phượng (47 tuổi, hàng xóm) chia sẻ: "Tôi cũng mới được con gái mở điện thoại cho xem clip chia sẻ trên mạng xã hội về việc cháu Ca đi nhặt ve chai kiếm tiền mua quần áo cho mẹ. Cháu Ca rất ngoan, biết lo cho mẹ và chăm sóc 2 em nhỏ. Hoàn cảnh chị Lan quá khó khăn, đau bệnh mà không có tiền đi viện, mấy chị em trong thôn đi vận động bà con, người giúp đôi ba chục nghìn đồng để gia đình đưa chị Lan đi bệnh viện chữa trị".

Chị Lê Thị Quỳnh Nha, chủ shop nơi Ca đặt hàng nhưng không mua, chia sẻ xúc động khi nghe bé Ca kể hoàn cảnh gia đình.

"Tôi cũng xuất thân từ nghèo khó nên thấu hiểu và cảm thấy mến phục một cô bé hiếu thảo. Có lẽ cũng xuất phát từ cuộc sống khó khăn quá mà em trưởng thành sớm hơn. Tôi nhờ anh shipper tặng bộ quần áo và 1 triệu đồng", chị Nha chia sẻ.

Chỉ mong mẹ hết bệnh sống với anh em tụi cháu

Ông Phan Văn Tra (45 tuổi, cha Ca) cho hay: "Con bé rất hiếu thảo với cha mẹ nhưng tôi không nghĩ cháu lại đi nhặt ve chai kiếm tiền mua quần áo cho mẹ. Tôi xem clip trên mạng xã hội mà không cầm được lòng, còn nhỏ mà biết lo cho mẹ. Tôi cũng vô cùng cảm động trước tấm lòng nhân ái, bao dung của chị Nha. Chị ấy có đến nhà thăm vợ tôi, gia đình tôi và có tặng thêm một số tiền".

Theo ông Tra, từ ngày bà Lan mắc bệnh virus lươn cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Ông Tra vào TPHCM buôn bán trái cây để kiếm tiền gửi về gia đình lo chữa bệnh cho vợ và 4 con ăn học. Trên em Ca là anh trai đang học lớp 12 và 2 em gái nhỏ 7 tuổi và 5 tuổi.

Bà Cù Thị Huế (72 tuổi, bà nội Ca) nói: "Mỗi lần con dâu tôi đi bệnh viện là tôi khổ sở vì phải lo cho mấy đứa nhỏ nheo nhóc. Chẳng biết bệnh gì mà tự nhiên máu cứ chảy ra, bệnh kéo dài 4-5 năm nay mà không có tiền chữa trị dứt điểm. Tôi chỉ lo nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì tội 4 đứa con, nhất là 2 đứa nhỏ còn nheo nhóc".

Nhìn mẹ nằm co ro trên giường, em Ca rớm nước mắt: "Nhiều lúc đi học, mẹ ở nhà một mình, cháu lo lắm. Cháu sợ mẹ có chuyện gì rồi bỏ anh em cháu bơ vơ. Cháu chỉ mong có phép màu để mẹ nhanh chóng khỏi bệnh, sống vui với mấy cha con của cháu".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Kế Sinh, Chủ tịch UBND xã Cát Tường, chia sẻ: "Gia đình ông Tra, bà Lan thuộc diện hộ nghèo. Từ khi bà Lan bị bệnh, kinh tế gia đình kiệt quệ, hết khả năng chữa trị. Sau khi biết chuyện của bé và mẹ, xã đã vận động bà con chung tay giúp sức, hỗ trợ kinh phí cho gia đình. Xã cũng chỉ tạo điều kiện xét gia đình diện hộ nghèo để khám bệnh đỡ chi phí, còn địa phương cũng không thể giúp được gì nhiều. Tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình bé Ca để mẹ cháu sớm khỏi bệnh và bé Ca cùng các em của mình an tâm học tập".

