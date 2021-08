Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

Người phụ nữ nghèo khó mong đổi đời nơi xứ người bất ngờ đột quỵ

Bước chân vào căn nhà nóng hầm hập của gia đình cô gái Lê Thị Huyền Ngọc (17 tuổi, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), hình ảnh đập ngay vào mắt chúng tôi là trên chiếc giường bừa bộn, chăn chiếu nhàu nhĩ, chị Ma Thị Hoài (42 tuổi), nằm bất động, cơ thể teo tóp, tiều tụy chỉ còn da bọc xương, một ống xông gắn trên mũi giúp chị tiếp thức ăn.

Ngước nhìn chúng tôi, chị lặng im không nói, rồi đôi mắt u buồn từ từ khép lại, những giọt nước mắt tủi phận khẽ lăn ra trên đôi gò má hốc hác.

Theo lời kể của người cha nghèo khổ - ông Ma Đắc Sỹ, nghe tin con gái bị tai biến trong thời gian đi làm giúp việc ở Đài Loan, ông phải cầm cố sổ đỏ, cùng sự trợ giúp các nhà hảo tâm bên Đài Loan chung tay giúp đỡ, mới đưa được con gái về nước. Đến cuối năm 2020 chị Hoài lại đột quỵ lần 2 và nằm liệt giường, từ đó cuộc sống của chị hoàn toàn phụ thuộc vào người thân.

Kể về cuộc đời cô con gái bất hạnh và đứa cháu ngoại đáng thương, ông Sỹ cho biết, năm 2010 sau khi ly hôn chị Hoài dắt theo Ngọc từ quê chồng Bắc Giang trở về Thái Nguyên nương nhờ bố mẹ đẻ.

Mong muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, năm 2014 chị Hoài xin phép người cha, vay tiền ngân hàng để xin đi xuất khẩu lao động. Làm giúp việc ở Đài Loan, chị Hoài chăm chỉ thức khuya dậy sớm, những mong kiếm thêm được chút tiền gửi về quê trả nợ và nuôi con.

Làm thuê ở xứ người được 1 năm, thì quê nhà báo tin con gái chị phát hiện mắc bệnh tim, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhận tin con gái mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hoài đã vô cùng sốc và cơn đột quỵ. May mắn chị được chủ nhà đưa đi cấp cứu và giữ được tính mạng, nhưng bị liệt tứ chi.

Chị Hoài không thể tiếp tục công việc làm thuê được nữa, trong người cũng không còn đồng nào, may mắn đươc sự giúp đỡ của cộng đồng kiều bào tại Đài Loan góp tiền lộ phí, chị trở về quê trong tận cùng nỗi đau của những người ruột thịt.

"Hoàn cảnh gia đình ông Sỹ vô cùng khó khăn"

Sau khi trở về nhà, chị Hoài nằm liệt với tấm thân chỉ còn da bọc xương cùng cô con gái bệnh tim… khiến áp lực cuộc sống dồn cả lên đôi vai già nua của người cha. Không còn cách nào khác, người cha này lại phải chạy vạy khắp mọi nơi, để có tiền tiếp tục chữa bệnh cho mẹ con chị Hoài. Trong khi khoản nợ ngân hàng vay trước đó, ông chưa trả nổi đồng nào.

Sau một thời gian tích cực chữa trị, đầu năm 2020 chị Hoài đã có thể chống gậy tập đi. Ngọc cũng chuẩn bị về Hà Nội khám để có thể tiến hành ca phẫu thuật tim sau thời gian dài trì hoãn. Đúng lúc này ông Sỹ phát hiện suy tim nặng, phải phẫu thuật gấp mới mong giữ lại được tính mạng.

Nói đến đây ông Sỹ ứa nước mắt, 2 tay ôm ngực thở dốc khiến bà Ma Thị Hoa (vợ ông Sỹ) hốt hoảng vội đỡ ông nằm xuống giường.

Gạt nước mắt bà Hoa nói: "Cứ mỗi khi nhắc đến chuyện này, là ông nhà tôi lại dằn vặt làm khổ bản thân. Ông cho rằng vì mình mà con gái không được chữa trị tiếp, cháu ngoại không được phẫu thuật".

Do không được tiếp tục chữa trị nên cuối năm 2020 chị Hoài lại bị đột quỵ lần 2. Bởi gia đình đã quá kiệt quệ, nên không thể đưa chị Hoài đến bệnh viện. Từ đó đến nay chị Hoài phải ăn uống qua xông, bài tiết cũng qua ống xông, do nằm lâu nên một số phần cơ thể của chị đã bị hoại tử, khiến người phụ nữ này vô cùng đau đớn.

Trong khi cuộc đời của người mẹ gắn chặt với 4 chân giường, thì căn bệnh tim của Ngọc ngày càng nặng hơn. Nhiều lúc đang ngồi cô gái 17 tuổi này tự dưng ôm ngực lảo đảo rồi ngã ra đất ngất xỉu. Không những vậy, gần đây khắp người Ngọc mọc lên dày đặc các mụn đỏ lớn sần sùi như da cóc. Không có tiền đi khám nên em cũng không biết là mình đang mắc bệnh gì nữa.

Những biến cố dồn dập ập đến khiến gia đình ông Sỹ lâm vào cảnh kiệt quệ. Hiện tại 3 con người bệnh tật cùng một người già yếu sống lay lắt trong cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo và bệnh tật bủa vây. Hàng ngày nhìn con gái nằm liệt giường cơ thể chỉ còn da bọc xương và đứa cháu ngoại đáng thương lỡ hẹn ca phẫu thuật tim đã 6 năm nay vật vã trong những cơn đau không dứt, thì trái tim ông Sỹ như thắt lại…

Anh Đồng Việt Huân, Tổ trưởng tổ dân phố Giang Bình cho biết, gia đình nhà ông Sỹ là hoàn cảnh vô cùng khó khăn ở địa phương. Nhà 4 người mà 3 người bệnh nặng không lao động được. Chính quyền và bà con thôn xóm rất tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp, giúp Ngọc sớm được phẫu thuật tim, chị Hoài được tới viện điều trị.

