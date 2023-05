Chồng khóc nấc nhìn vợ nằm bất động: "Em ơi, sao giờ lại nặng như vậy…"

Bi kịch lúc nửa đêm

Trời dần tắt nắng, anh Điểu Dai (51 tuổi, ngụ tại ấp Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước) bước vội qua cánh cửa khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU) để gặp người thân.

Chưa kịp vui mừng vì bác sĩ cho vào thăm vợ, người đàn ông khựng lại, tay run lên, mắt chợt đỏ hoe khi chứng kiến hình ảnh trước mặt. Vợ của người đàn ông, là chị Thị Thim (43 tuổi), đang nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo, xung quanh nghe rõ tiếng máy thở nặng nề.

Nắm bàn tay vàng vọt của vợ, người đàn ông òa khóc, tiếng nấc nghẹn càng lúc càng lớn hơn. Rồi anh gọi vợ, giọng thảm thiết: "Em ơi, tỉnh lại đi em, sao giờ lại nặng như vậy…".

Mất một lúc lâu sau khi đã rời khỏi phòng hồi sức, anh Điểu Dai mới có thể tiếp chuyện phóng viên. Trên khuôn mặt còn bàng hoàng, người đàn ông lắc đầu, như chưa thể tin bi kịch xảy đến với gia đình mình nhanh đến vậy.

Kể bằng giọng còn xúc động, anh Điểu Dai cho biết, hai vợ chồng anh sống bằng nghề làm rẫy. Hằng ngày phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng trước giờ, vợ anh chưa từng bệnh nặng.

Nhưng cách đây ba tuần lễ, gần 3 giờ sáng, chị Thim đang ngủ thì bất ngờ than mệt, lăn qua lăn lại không ngừng, ho và nôn ói dữ dội. Lo lắng, người chồng đưa vợ đi bệnh viện ở địa phương. Tại đây chỉ sau 2 ngày điều trị, chị Thim diễn tiến nặng hơn và lâm dần vào hôn mê. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được đưa đến một bệnh viện ở TPHCM nhưng tình trạng không cải thiện.

Bác sĩ Hà Thị Hải Đường, Phó trưởng khoa ICU, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, bệnh nhân Thị Thim nhập viện với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue thể nặng, biến chứng suy gan thận, nhiễm trùng huyết.

Ekip điều trị đã tiến hành lọc máu liên tục, thay huyết tương 4 lần, cho bệnh nhân thở máy, dùng kháng sinh cùng nhiều biện pháp can thiệp khác. Sau hơn một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân có tiến triển hơn, nhưng tổn thương gan thận chưa cải thiện hoàn toàn, chưa có nước tiểu, còn nhiễm trùng huyết. Dự kiến bệnh nhân cần 10-14 ngày điều trị nữa để gan, thận được hồi phục, trước khi có hướng xử trí tiếp theo.

Đáng chú ý, vì phải dùng nhiều biện pháp điều trị lại không có bảo hiểm y tế, viện phí của bệnh nhân đến nay đã hơn 250 triệu đồng.

"Với tình hình hiện tại, dự kiến bệnh nhân còn phải đóng khoảng 150 triệu đồng. Vợ chồng bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, sống bằng nghề làm rẫy nhưng năm 2022 mất mùa, thu nhập rất thấp. Họ còn 2 con nhỏ đang đi học, nên hoàn cảnh rất khó khăn" - đại diện phòng Công tác xã hội của bệnh viện cho biết.

Bất lực chờ vợ về với các con

Biết được số tiền viện phí còn phải đóng thêm, anh Điểu Dai lặng người. Những ngày qua để có thể cầm cự cứu vợ, anh đã vay mượn những người xung quanh lẫn vay nóng hàng trăm triệu đồng. Giờ đây, tính mạng vợ vẫn chưa được cứu, còn tiền thì biết đào đâu ra nữa…

Thấy con rể suy sụp, cha ruột chị Thị Thim cũng sụt sùi. Mấy ngày qua, ông bỏ hết việc đồng áng, cùng con rể lên TPHCM tìm cách giữ mạng sống cho con ruột. Nhưng hiện tại, viện phí đã vượt quá tầm với của họ.

Theo lời người cha, hồi bệnh nhân còn khỏe cuộc sống đã không khá khẩm gì, khi việc làm rẫy cứ bị thời tiết tai ương cản trở. Dù vất vả làm lụng, mỗi tháng họ chỉ kiếm được tổng cộng 10 triệu đồng, gói ghém nuôi con trai nhỏ đang học cấp 2. Trong khi đó, hai người con gái lớn đều lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng nghèo nên không thể phụ giúp gì cho cha mẹ.

"Từ khi con gái tôi bệnh, chồng nó phải nghỉ làm đi nuôi. Không làm ra tiền mà còn phải vay nóng, mỗi ngày trả lãi tận 500 ngàn đồng. Hiện tại còn nợ bệnh viện 50 triệu đồng, sắp tới nghe nói phải tốn thêm rất nhiều" - người cha ngậm ngùi.

Quay sang bên cạnh, phóng viên hỏi người chồng giờ tính làm gì để cứu vợ. Anh Điểu Dai lại lắc đầu, vẻ mệt mỏi, nói một câu nửa như bất lực, nửa như hờn trách số phận đang trêu đùa mình: "Tôi cũng không biết tính sao nữa, khi nào vợ mới được về nhà với các con, với gia đình đây…".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4847 xin gửi về:

1. Anh Điểu Dai (chồng bệnh nhân Thị Thim)

Địa chỉ: ấp Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

SĐT: 0987.035.818

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4847)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269