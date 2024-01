Chồng gặp nạn, vợ vét 3 triệu đồng đưa đi viện, 3 con bơ vơ khi Tết cận kề

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ngày cuối năm lạnh ngắt. Những đợt không khí lạnh tăng cường tràn về như chà xát thêm nỗi đau của những người thân đang vật vờ chăm người nhà.

Co ro bên hành lang bệnh viện, chị Nguyễn Thị Đông (35 tuổi) không ngớt lẩm bẩm cầu khẩn trời đất phù hộ cho người chồng đang điều trị đặc biệt trong phòng bệnh.

Chồng chị - anh Tô Xuân Bính (35 tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não.

Gạt nước mắt, chị kể, vợ chồng sinh sống tại tổ dân phố Yên Bình, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Nhà nghèo, vợ chồng không có việc làm ổn định.

Hàng ngày, anh đi làm thợ sơn, còn chị đi làm ở cảng cá. Thu nhập bấp bênh, nhưng cả hai luôn động viên nhau cố gắng làm ăn để có thu nhập nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học.

Những ngày trời lạnh giá, anh Bính vẫn thức khuya dậy sớm đi làm để mong có thêm tiền sắm đồ, mua quần áo mới cho các con đón Tết Nguyên đán.

Sáng 23/1, trong lúc đi sơn nhà cho một hộ dân ở xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà), anh Bính ngã giàn giáo rơi xuống đất. Do ngã ngửa ra sau nên vùng đầu, phổi và cổ bị chấn thương rất nặng.

Nghe mọi người báo tin, chị Đông hoảng hồn chạy lên để đưa chồng đi bệnh viện cứu chữa. Do quá nặng, gia đình xin chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ở thành phố Vinh.

Gia đình anh Bính thuộc diện neo đơn, cha mẹ già sinh được một mình anh rồi nuôi nấng ăn học. Do nhà nghèo, học hết 12, anh đi học nghề và lấy vợ sinh con, đỡ đần cha mẹ tuổi già. Cách đây nhiều năm, cha mẹ đều đã lần lượt qua đời.

"Tôi vét hết sạch trong nhà chỉ còn 3 triệu đồng, đưa chồng đi chạy chữa mà lòng rối bời", chị Đông khóc nghẹn.

Hôm ra bệnh viện, ngoài ít tiền lẻ trong người, chị Đông không có gì cả. Người thân thích bên cạnh cũng không có bởi gia đình bên ngoại cũng neo người, nghèo khổ.

Bạn bè của anh Bính hay tin cũng kêu gọi quyên góp hỗ trợ phần nào cho gia đình, người cho cái áo ấm, người cho ít tiền ăn.

"Giờ tôi không biết kiếm tiền ở đâu lo cho chồng, bác sĩ bảo chi phí chữa trị rất lớn. Tết gần đến rồi nên vay tiền ai cũng khó khăn. Tôi muốn bán nhà để chạy chữa cho chồng, nhưng ở thời điểm hiện nay cũng rất khó có ai mua", người phụ nữ khốn khổ kể.

Những ngày chăm chồng ở bệnh viện, chị Đông gửi các con cho mẹ đã hơn 70 tuổi chăm sóc. Vợ chồng chị có hai con trai học lớp 8 và 6, một con gái út học lớp 3.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Trọng Nam (Khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết, bệnh nhân Tô Xuân Bính nhập viện vào ngày 23/1 trong tình trạng đa chấn thương, sọ não, máu tụ nội sọ, cột sống cổ, ngực kín do ngã giàn giáo, tiên lượng nặng.

"Ngay sau khi tiếp nhận, bác sĩ thực hiện cấp cứu, phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ rồi chuyển bệnh nhân hồi sức và thở máy. Đến ngày 27/1, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống để tiếp tục điều trị.

Hiện nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn nặng, nhận thức chậm. Chấn thương này sẽ để lại di chứng, hậu quả về sau, khó lao động bình thường được. Bệnh nhân sẽ cần tiếp tục điều trị lâu dài với kinh phí rất lớn", bác sĩ Nam thông tin.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Văn Thiều, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà, xác nhận gia cảnh của vợ chồng anh Bính rất khó khăn.

"Anh Bính mồ côi cả cha và mẹ lâu rồi, nhà chỉ có mỗi mình anh ấy. Sau khi lấy vợ, anh là lao động chính nuôi 3 con nhỏ. Vừa qua, anh Bính gặp tai nạn lao động nên càng bi đát hơn.

Chính quyền, các tổ chức xã hội địa phương đang kêu gọi ủng hộ gia đình nhưng ở vùng quê, ai cũng khó khăn nên chỉ được phần nào. Anh Bình cần điều trị lâu dài, rất tốn kém, chúng tôi mong quý báo và bạn đọc, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp gia đình anh ấy", ông Thiều nói.

