Chồng đột quỵ qua đời khi cố gắng làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho vợ con

Nhiều năm qua, bà Đoàn Thị Rõ (51 tuổi, trú tại thôn 9, xã Đạ Kho, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) cùng con trai là anh Nguyễn Đức Thắng (23 tuổi) phải thuê phòng trọ trên đường Phạm Phú Thứ, phường B'Lao, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng để chạy thận nhân tạo.

Trước đây, vợ chồng bà Rõ làm nông nghiệp, nuôi 2 con trai ăn học. Cuộc sống tuy không khá giả nhưng cả nhà yêu thương nhau, sống hạnh phúc.

Năm 2010, bà Rõ cảm thấy sức khỏe giảm sút, thường xuyên rơi vào trạng thái đau đầu, chóng mặt, nôn ói nên tự mua thuốc về điều trị.

Cuối năm 2010, khi đang thu hạt điều tại vườn, bà Rõ choáng váng rồi ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bà bị bệnh suy thận.

Đến năm 2012, bệnh tình của bà Rõ trở nên nghiêm trọng, chuyển qua suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lọc máu để duy trì sự sống. Một năm sau, khi cả nhà đang gồng mình để chữa bệnh cho bà Rõ thì con trai cả là Nguyễn Đức Thắng cũng phải nhập viện vì suy thận.

Để cứu vợ con, ông Nguyễn Văn Phường tìm thêm việc làm. Khi tiền làm ra không đủ trang trải cuộc sống và chi phí chữa bệnh cho vợ con, ông Phường đành chấp nhận bán vườn tược. Thế nhưng, khoản tiền này cũng chỉ như "muối bỏ bể" nên ông Phường thế chấp nhà đất để vay hàng trăm triệu đồng.

Năm 2023, trong lúc gắng kiếm tiền nuôi vợ con, ông Nguyễn Văn Phường bị đột quỵ và qua đời. Trụ cột gia đình không còn, niềm hy vọng cuộc sống của 3 mẹ con bà Rõ một lần nữa bị dập tắt.

Cuộc sống khó khăn, con trai út của bà Rõ là Nguyễn Thành Lợi (19 tuổi) phải nghỉ học đi làm thuê, kiếm tiền.

Để duy trì sự sống, mẹ con bà Rõ thường xuyên phải đến Bệnh viện II Lâm Đồng (thành phố Bảo Lộc) để lọc máu. Anh Thắng cho biết, trung bình mỗi tuần 2 mẹ con phải đến bệnh viện 3 lần để điều trị.

Vì có Bảo hiểm y tế nên chi phí chạy thận của 2 mẹ con cũng đỡ đi phần nào. Dù vậy, để có tiền chi trả phí phòng trọ, sinh hoạt, mua thêm thuốc, ngoài những ngày nằm viện, anh Thắng xin việc làm thuê.

"Vì hoàn cảnh nên em trai của tôi phải nghỉ học, kiếm tiền trả lãi ngân hàng từ khoản nợ 270 triệu đồng trước đây. Về phần tôi, dù mệt nhưng vẫn cố gắng chạy xe giao hàng thuê, tháng nào khỏe thì kiếm được khoảng 2 triệu đồng", anh Thắng chia sẻ.

Theo anh Thắng, những năm trước, sau mỗi lần chạy thận, bà Rõ còn gắng gượng bán vé số mưu sinh. Hơn 1 năm qua, bệnh tình bà Rõ trở nặng, tai điếc gần như hoàn toàn, sức khỏe suy kiệt nên không thể đi lại để làm việc.

"Tôi chỉ mong được sống, được khỏe mạnh để kiếm tiền nuôi mẹ, phụ giúp em trả hết các khoản nợ nần. Nếu không có sự hỗ trợ, tôi và mẹ sẽ chết vì bệnh, em trai tôi sẽ phải sống đơn độc", anh Thắng nghẹn ngào nói.

Bà Rõ không kìm được cảm xúc tâm sự: "Tôi sức tàn, lực kiệt rồi, không thể làm ăn được gì nữa. Bây giờ chỉ mong các nhà hảo tâm hỗ trợ ít gạo để ăn qua ngày, đoạn tháng, chạy thận".

Ông Trịnh Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Kho, huyện Đạ Huoai, cho biết, suốt nhiều năm liền, căn bệnh suy thận đã khiến gia đình 4 người của anh Thắng lâm cảnh "tan đàn, xẻ nghé". Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân tổ chức hỗ trợ để gia đình có thêm nguồn lực chữa bệnh.

"Hiện nay, hoàn cảnh của gia đình anh Thắng rất cùng cực, rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm", ông Trịnh Xuân Hùng chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5432 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Đức Thắng

Địa chỉ: Thôn 9, xã Đạ Kho, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ nhà trọ: 6/34 Phạm Phú Thứ, phường B'Lao, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Số tài khoản Vietcombank: 1015677503, chủ tài khoản Nguyễn Đức Thắng.

Số điện thoại: 0344790679.

