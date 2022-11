Năm anh em mồ côi khốn khổ vẫn quyết không "cho" em gái út

Căn nhà gỗ nhỏ, sơ sài của Y Tết Ayun (21 tuổi) và bốn người em nằm lọt thỏm tại NRếch A (xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk). Dẫn chúng tôi đến thăm nhà Y Tết, một chiến sĩ công an xã xót xa: "Tội mấy đứa nhỏ lắm! Bố mẹ đều mất, mấy anh em vất vả vô cùng".

Thấy người lạ tới nhà, anh em nhà Y Tết đều tỏ ra ngượng ngùng, bẽn lẽn. Mẹ mất vì bệnh nan y khi người anh cả là Y Tết 14 tuổi và cô em gái út H'Luôn mới vỏn vẹn 10 tháng tuổi.

Bố của anh em Y Tết khi ấy đã lao vào công việc đồng áng, làm thuê khắp nơi kiếm tiền lo cái ăn, cái mặc cho 5 người con thơ. Thương bố và các em, Y Tết quyết định nghỉ học sớm để ở nhà vừa chăm em, vừa phụ giúp bố những công việc gia đình.

Gia cảnh nghèo khó, phải chạy ăn từng bữa nên lần lượt hai người em kế của Y Tết là Y Hè, Y Pha cũng lần lượt nghỉ học khi mới vừa mới lên cấp 2.

6 năm sau khi mẹ mất, bố Y Tết cũng đổ bệnh nặng, căn bệnh đau bao tử hành hạ nên phải nhập viện chữa trị. Bệnh trở nặng, người bố được chuyển xuống TPHCM được một thời gian ngắn thì mãi mãi rời xa 5 anh em Y Tết.

Mồ côi cả bố lẫn mẹ, gánh nặng đặt lên vai 3 người anh lớn trong nhà. Y Tết xin đi làm thuê khắp vùng từ hái cà phê, nhổ sắn đến cắt cỏ, tỉa cây.

Những ngày không có ai thuê, Y Tết lại lên rừng bẻ măng, xuống suối bắt cá đem bán kiếm tiền nuôi các em. Chàng trai trẻ dường như chẳng nề hà bất cứ việc gì, miễn sao các em của mình có bữa ăn no, có tấm áo ấm mặc đã là hạnh phúc.

Người em kế Y Hè cũng xin xuống tỉnh Bình Dương làm công nhân may mặc, Y Pha cũng xin đi làm thuê. Cái khốn khó, nghèo khổ cứ vây bủa vây gia đình Y Tết.

Bên trong căn nhà gỗ xập xệ mà anh em Y Tết đang sinh sống, tìm đỏ mắt cũng không thấy vật cứ vật nào có giá trị ngoài mấy bao lúa Y Tết mới gặt về để trữ, ăn dần. Căn bếp nhỏ cũng tuềnh toàng với những bữa cơm kham khổ với chút cá khô, cà đắng rừng hoặc với mì gói.

Không có phòng tắm, mấy anh em Y Tết dùng tấm bạt cũ giăng tạm 4 góc để che tạm bợ. Mưa, gió đã làm rách tả tơi từ nhiều tháng nay vẫn chưa được thay thế.

"Đợt này em gắng đi nhổ mì, phát cỏ kiếm chút tiền về sửa lại nhà tắm để mấy em tắm đỡ ngại hơn", Y Tết vội nói khi thấy chúng tôi ngỡ ngàng với khu vực tắm rửa không thể thô sơ hơn.

Vài tháng trước, cậu em Y Tư (10 tuổi) bị nổi hạch ở cổ, Y Tết lo lắng chạy vạy khắp nơi để chữa trị. Biết gia đình mình rất khó khăn, Y Tư cũng dự định nghỉ học luôn ở nhà. Sau đó được các anh động viên mãi, cậu học trò nhỏ mới tiếp tục đến trường.

Thấy hoàn cảnh anh em Y Tết khó khăn, không ít người đến xin nhận nuôi cô em gái út H'Luôn để mấy anh em giảm bớt gánh nặng. Tuy nhiên, cả mấy anh em đều lắc đầu từ chối vì không nỡ rời xa cô em gái nhỏ.

"Em sẽ không cho ai em gái cả vì thương em lắm, H'Luôn vừa được bà nội bên Đắk Nông đưa về chăm sóc, cho đi học để mấy anh an tâm đi làm. Cứ cuối tháng, em lại chạy xe máy chở H'Luôn về nhà chơi. Đợt vừa rồi bên Phòng hậu cần, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhận đỡ đầu giúp đỡ H'Luôn nên cả gia đình em vui lắm", Y Tết chia sẻ.

Về tương lai, Y Tết cũng chưa biết làm cách nào để thoát khỏi cái nghèo, cái đói nhưng nguyện vọng lớn của chàng trai 21 tuổi là hai người em út Y Tư và H'Luôn sẽ được đi học trọn vẹn, không phải nghỉ học quá sớm rồi vất vả như các anh.

Ông Trần Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Huar - cho biết: "Hoàn cảnh gia đình Y Tết Ayun rất khó khăn, nhất là sau khi cả bố và mẹ các cháu đều qua đời. Chính quyền địa phương thường xuyên kết nối mạnh thường quân để phần nào giúp các cháu bớt gánh nặng. Riêng ở xã, kinh phí còn hạn chế nên rất cần sự chung tay của cộng đồng giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4698 xin gửi về:

1. Em Y Tết Ayun

Địa chỉ: Buôn NRếch, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

ĐT: 0866947751

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4698)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269