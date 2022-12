Chồng bỏ, con qua đời, người mẹ đơn thân xin giúp con út được đến trường

4 năm qua, kể từ ngày li thân với chồng, chị Loan một mình chăm sóc con nhỏ, mẹ già. Con trai lớn bị khờ khạo, con trai thứ tư vừa qua đời vì viêm màng não.

Bên linh cữu của đứa con vắn số, người mẹ nghèo chỉ biết khóc nấc trong tuyệt vọng, không biết tương lai của chị và các con sẽ đi về đâu.

Mấy ngày này, căn nhà của chị Lý Kim Loan (40 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Cần Thơ) hiu hắt và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Bên bàn thờ của con, chị Loan khóc không thành tiếng, ánh mắt chua xót nhìn về di ảnh đứa con rồi nói: "Mồ mả của con cũng đã làm xong để con được yên nghỉ. Con tôi ngoan lắm, nói chuyện với ai cũng dạ thưa, không biết nói bậy bạ. Vậy mà con yểu mệnh, mới 6 tuổi thôi...".

Theo lời chị Loan, năm 18 tuổi, chị được cha mai mối cho chàng trai gần nhà. Sau thời gian hò hẹn, hai người tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của bao người. Thuở đó, chồng chị Loan đi làm bảo vệ kiếm tiền còn chị ở nhà làm nội trợ, hết lòng vun vén cho gia đình nhỏ.

Năm 1999 chị hạ sinh con trai đầu lòng là em Võ Thanh Nhã. Nhã sinh ra cũng bình thường nhưng lúc 3 tuổi em nhiễm sốt bại liệt và hôn mê sâu. Sau khi tỉnh lại, tứ chi của em bất động, mẹ đưa Nhã đi hết Tây y rồi Đông y chữa trị suốt 3 năm liền. Em may mắn tỉnh lại nhưng kể từ đó đầu óc của em chỉ như đứa trẻ, chẳng biết nói, lúc nào cũng ngơ ngác, cười đùa một mình.

Năm 2000 đến 2018, chị Loan tiếp tục hạ sinh 3 người con là em Võ Thị Mỹ Trinh (22 tuổi), Võ Quốc Bảo (4 tuổi) và em Võ Quốc Huy vừa qua đời. Từ lúc lấy chồng đến khi sinh con trai út, chị Loan ở nhà quanh quẩn với bếp núc, chăm con. Sau đó vợ chồng chị lục đục, chị dọn về nương tựa nhà mẹ ruột.

"Tôi với chồng ngày càng không tìm thấy tiếng nói chung, nghĩ mãi mới quyết định rời đi. Cùng lúc đó, cha ruột tôi vừa qua đời, thương mẹ già côi cút tôi ôm con về nhà mẹ, tính đến nay đã được 4 năm", chị Loan tâm sự.

Mẹ già, con thơ lại thêm bệnh tật, chị Loan chẳng thể đi làm việc xa. Thi thoảng chị nhận ít hàng đan lát gia công nhưng đều bị cậu con trai lớn khờ khạo xé rách mất.

Thương mẹ, thương em, cô con gái thứ hai là Mỹ Trinh chọn cách nghỉ học nhường tương lai cho các em.

Trinh năm nay đã 22 tuổi nhưng thân thể em gầy còm, ốm yếu trông như nữ sinh lớp 9. Cũng vì chiều cao và cân nặng không đủ nên đến giờ em vẫn khó xin việc.

Vừa rửa bát, cô gái nhỏ trải lòng, học hết cấp 2 em thi trượt trường công lập, do chi phí học trường tư khá tốn kém nên em quyết định theo học hệ giáo dục thường xuyên. Học xong lớp 12, Trinh học nghề ở một cơ sở làm đẹp để mau có tiền giúp mẹ trang trải cho gia đình.

Bà La Thanh Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Long Hòa cho biết, gia đình chị Loan có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha mẹ ruột chị Loan thuộc diện hộ nghèo và là người dân tộc nên được hưởng chính sách đặc biệt. Mỗi tháng địa phương hỗ trợ 10kg gạo, các dịp lễ, Tết đều có quà. Về con trai chị Loan, hàng tháng được cấp một khoản bảo trợ xã hội.

"Tuy nhiên, phần sức địa phương cũng có hạn nên không thể giúp được nhiều hơn. Thời gian qua chúng tôi luôn vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chị Loan. Chúng tôi tha thiết mong muốn được bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ để gia đình chị có cuộc sống tốt hơn. Cho đứa nhỏ của chị Loan có điều kiện được đến trường đầy đủ", bà Thúy nói thêm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4724 xin gửi về:

1. Chị Lý Kim Loan

Địa chỉ: Khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Cần Thơ

Số ĐT: 0774806363

Số TK: 0774806363

Ngân hàng MB Bank

Chủ TK: VO THI MY TRINH (con gái chị Loan)

