Học bổng "Giải Golf vì sinh viên vượt khó học giỏi" giúp em đến trường

15 năm đồng hành, trao tặng 18.000 suất học bổng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Sáng ngày 2/12, học bổng "Giải Golf vì sinh viên vượt khó học giỏi" được trao tặng đến 11 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng đã vươn lên có thành tích học tập tốt của trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Ông Phạm Huy Hoàn - Nguyên Tổng biên tập báo điện tử Dân trí, nguyên Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lí Quỹ Khuyến học đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Báo đầu tư là đơn vị đã và đang thực hiện suốt 15 năm qua giải Golf từ thiện để tạo học bổng dành tặng các em.

"Giải Golf vì sinh viên vượt khó học giỏi" đã bước sang năm thứ 15, bền bỉ và liên tục trao tặng 18.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số tiền khoảng hơn 18,5 tỉ đồng.

Học bổng do Báo Đầu tư khởi động qua các giải Golf từ thiện thường niên "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" để giúp đỡ các học sinh, sinh viên vượt hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng đến 11 em sinh viên của trường ĐH Thủ đô Hà Nội, ông Phạm Huy Hoàn- Nguyên Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí, nguyên Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lí Quỹ Khuyến học đặc biệt gửi lời cám ơn đến Báo Đầu tư là đơn vị đã và đang thực hiện suốt 15 năm qua giải Golf từ thiện để tạo học bổng dành tặng các em. Trong đó Quỹ Khuyến học Việt Nam là đơn vị phối hợp trong việc trao tặng đến tận tay các em mỗi suất học bổng.

Ông Bùi Đức Hải - Phó Tổng biên tập thường trực Báo Đầu tư trao học bổng đến các em sinh viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Học bổng không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là động lực thúc đẩy các em cố gắng hơn nữa.

Đại diện phía trường ĐH Thủ đô Hà Nội, bà Nguyễn Vũ Bích Hiền - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cám ơn chân thành đến Báo Đầu tư, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí nhiều năm qua đã quan tâm, giúp đỡ sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Bà cũng nhấn mạnh, nhờ những suất học bổng quý giá này mà nhiều em sinh viên được an tâm đi học, ra trường có công ăn việc làm ổn định, sau đó đã quay lại hỗ trợ, giúp đỡ lứa đàn em của nhà trường. Đó là giá trị to lớn mà học bổng "Giải Golf vì sinh viên vượt khó học giỏi" mang lại trong nhiều năm qua.

Chiếc phao cứu sinh đối với chúng em

Gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, em Bùi Thị Hậu, sinh viên năm 2 khoa Văn hóa - Du lịch xúc động cho biết: "Em là người dân tộc Mường, lớn lên và sinh ra ở tỉnh Hòa Bình, bố mẹ rất khó khăn mới cho em đi học ở Hà Nội được. Niềm vui đi học chưa được bao lâu thì cả nhà rơi vào trạng thái lo lắng vì không có tiền gửi cho em trang trải học hành và sinh hoạt.

Em Bùi Thị Hậu, sinh viên năm 2 khoa Văn hóa - Du lịch xúc động gửi lời cảm ơn các đơn vị tài trợ học bổng cho các em.

May mắn em được nhận học bổng "Giải Golf vì sinh viên vượt khó học giỏi" giúp em giải tỏa được nỗi lo sợ nơm nớp kia. Bố mẹ khi biết tin con gái được học bổng cũng mừng vui khôn xiết và yên tâm con có thể tiếp tục vững vàng ở lại Hà Nội để học tập".

Tâm sự của Hậu cũng giống các bạn sinh viên được nhận học bổng ngày hôm nay. Các em, mỗi người một hoàn cảnh gia đình, một câu chuyện khác nhau nhưng đều buồn và kém may mắn. Nhưng nhờ nghị lực sống, nhờ ý chí quyết tâm, các em đã không dừng lại, đã không bỏ cuộc mà càng cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Ông Phạm Huy Hoàn hỏi thăm hoàn cảnh 2 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trong tổng số 11 sinh viên được nhận học bổng ngày hôm nay, câu chuyện của anh em sinh đôi Lý Minh Quang và Lý Quang Minh mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống cùng chị gái và ngày ngày đi bưng bê ở tiệm trà sữa lấy tiền trang trải cuộc sống… cũng khiến nhiều người cảm động.

Hai anh em tâm sự: "Ngoài giờ lên lớp, hai anh em tranh thủ đi bưng bê ở tiệm trà sữa được 17 ngàn đồng/giờ đồng hồ. Mỗi ngày chúng em làm được tầm 3-4 tiếng, cũng kiếm được mấy chục nghìn để phụ vào trang trải sinh hoạt hàng ngày. Giờ được nhận học bổng trị giá gần 6,4 triệu đồng/suất, với chúng em là số tiền rất lớn để đóng tiền học ạ".

Học bổng "Giải Golf vì sinh viên vượt khó học giỏi" năm nay đã bước sang năm thứ 15 và đã trao tặng 18.000 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo trong cả nước.

Không chỉ với Quang, Minh hay với Hậu… mà đối với nhiều em sinh viên khác, mỗi suất học bổng giống như "chiếc phao cứu sinh" giúp các em yên tâm hơn đến trường. Để rồi đây, những tương lai được ươm mầm, chăm chút ấy sẽ ngày càng vững vàng hơn, bản lĩnh hơn. Các em sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, không chỉ có công ăn, việc làm ổn định mà sẽ sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội… để tiếp tục chung tay nhân bản thêm nhiều những suất học bổng như thế này.