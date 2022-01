Chàng trai 26 tuổi nhập viện mổ não lần 5, mẹ nghèo cầu xin sự giúp đỡ

Những ngày áp Tết Nhâm Dần, xã hội đang dần quen với nếp sống "thích ứng, an toàn" trước đại dịch Covid_19. Nhà nhà, người người hối hả, háo hức chuẩn bị cho một cái Tết an lành, sau 2 năm dịch bệnh hoành hành. Nhưng, người đàn bà góa Hoàng Thị Tơ, (62 tuổi, trú ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), không còn tâm trạng để nghĩ về Tết nữa. Bởi, đứa con trai 26 tuổi của bà sau 4 lần phẫu thuật não, bệnh tình lại bất ngờ trở nặng, phải nhập viện khẩn cấp lần thứ 5.

Run rẩy trong cái rét như cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội, gương mặt bà Tơ dù đã được che đi phần nhiều bởi chiếc khẩu trang y tế, nhưng vẫn lộ rõ sự lo lắng đến tột độ, bà nghẹn giọng: "Sau 4 lần mổ não, sức em nó yếu lắm. Tôi định sau Tết vay mượn đưa em nó đi bệnh viện để ghép lại sọ, nhưng mấy hôm trước em nó sốt cao, co giật. Sợ em nó có mệnh hệ gì, tôi phải vội vàng đưa em nó lên đây. Đây là lần thứ 5 em nó đi viện, tôi kiệt quệ mất rồi. Các bác, các cô, các chú thương em nó với!... ". Tiếng kêu cứu ai oán trong những tiếng khóc nấc của người mẹ góa, khiến chúng tôi thật khó cầm lòng.

Nén nỗi đau, đưa tay lau nước mắt, bà Tơ kể, đứa con trai lớn mất năm 2010 vì tai nạn giao thông. Năm 2017 chồng bà qua đời để lại gánh nợ khổng lồ cho vợ con, sau nhiều năm "chiến đấu" với căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Bản thân bà Tơ bị tiểu đường nặng đã biến chứng gây suy tim, suy thận, và một bên mắt bà gần như không còn nhìn thấy gì, tháng nào bà cũng phải tới bệnh viện điều trị. Lúc này, gánh nặng cuộc sống đổ lên đôi vai đứa con út Trần Tiến Phát (sinh năm 1996).

Để có điều kiện chăm sóc mẹ và hy vọng trả dần các khoản vay nợ chữa bệnh cho bố, Phát làm đủ mọi việc từ phụ hồ, công nhân thời vụ, sửa chữa điện nước… Các công việc nặng nhọc cứ ráo mồ hôi là hết tiền, nhưng chàng trai trẻ này cũng chẳng từ nan. Em dự định cố gắng chịu vất vài năm, rồi học nghề sửa chữa điện tử, thì tai họa bất ngờ giáng xuống…

"Hôm ấy là 17/1/2021, em nó đi làm xa nên dậy từ 5 giờ sáng. Trời thì mưa to, em nó đi rồi mà tôi bồn chồn không yên. Bất ngờ, 6 giờ sáng có cuộc gọi đến báo em nó bị tai nạn giao thông. Tôi chẳng còn hồn vía gì nữa, chạy đến bệnh viện, thì những người đưa em nó đi cấp cứu cho biết, có lẽ vì đường trơn nên em nó bị trượt bánh xe ngã đập đầu xuống nền đường, dẫn đến đa chấn thương rất nặng. 10 năm trước tôi cũng đã mất một đứa con vì tai nạn rồi. Ông trời sao nỡ hành hạ tôi thế này… ", bà Tơ đau đớn nhớ lại.

Kể từ đó, dù sức yếu bởi căn bệnh tiểu đường biến chứng, nhưng hơn 1 năm trời bà Tơ vẫn đưa con chữa trị khắp các bệnh viện; từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bưu điện, cho đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định…, sau 4 lần phẫu thuật, vẫn chưa thể ghép được mảnh hộp sọ bị vỡ, vì thể trạng của Phát không đảm bảo. Cũng bởi vậy, mà tính mạng chàng trai trẻ này luôn bị đe dọa.

Lần thứ 5 này, bà Tơ đưa Phát trở lại bệnh viện Việt Đức, với hy vọng ghép lại được mảnh hộp sọ bị vỡ của con trai đang gửi nuôi cấy ở bệnh viện. Nhưng, trong nhà người mẹ khốn khó này không có lấy một xu, muốn vay cũng không biết vay ở đâu, bởi khoản nợ hơn 300 triệu đồng trước đó bà chưa trả nổi đồng nào. Lâm vào bước đường cùng, người mẹ góa này chỉ còn biết kêu cứu trong tuyệt vọng…

Là người trực tiếp vận động tìm nguồn hỗ trợ bệnh nhân, chị Trần Thị Trang, cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không khỏi lo lắng: "Bệnh nhân trở lại bệnh viện, trong tình trạng tổn thương cũ ở đầu càng nặng nề hơn".

Chị Trang chia sẻ thêm, hơn 1 năm trước em Phát bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Sau thời gian nằm ở hồi sức, thở máy bệnh nhân có tiến triển và được chuyển về tuyến dưới điều trị. Sau đó nhiều lần bệnh nhân đã quay lại bệnh viện để ghép phần sọ não bị khuyết, nhưng vẫn chưa thể ghép được vì thể trạng của bệnh nhân quá yếu.

"Bệnh nhân Phát xác định điều trị lâu dài và rất tốn kém, trong khi gia cảnh quá éo le, mẹ lại cũng đang mang bệnh. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ", chị Trang nói.

Mọi sự ủng hộ mã số 4356 xin gửi về:

1. Trần Tiến Phát

Địa chỉ: xóm 5, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

ĐT: 0986154198

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269