Cha nghèo nhiều lần xin bác sĩ ngưng điều trị cho con

"Đầu con không còn tóc, lông mày cũng chẳng còn nữa, con không muốn làm đâu cha ơi", nghe con trai từ chối chụp ảnh làm căn cước công dân, anh Trương Đăng Khôi (39 tuổi) ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) như chết lặng.

Thời điểm này, khi các bạn đồng trang lứa đã vào học lớp 10, riêng Lộc phải gác mọi ước mơ để chữa bệnh.

Tháng 6/2022, khi đang đi làm, anh Khôi hay tin Lộc ngất xỉu trong lớp. Vội vàng đưa con về nhà chăm sóc, nhưng gia đình cũng chỉ nghĩ con bệnh vặt. Nửa tháng sau tần suất Lộc ngất xỉu nhiều hơn, có lúc đang khám bệnh, em gục tại giường.

"Hay tin con bệnh, vợ tôi ngã quỵ xuống đất, trời đất tối sầm, tôi chỉ còn biết nuốt cơn đau rồi đặt bút ký vào giấy cam kết trị bệnh cho con", anh Khôi nghẹn ngào nhớ lại.

Tháng ngày sau đó, gia đình anh Khôi chạy vạy khắp nơi mượn tiền chữa bệnh, phẫu thuật cho Lộc. Sau 65 ngày điều trị, 5 lần phẫu thuật, số tiền gia đình phải chi trả lên đến hơn 250 triệu đồng nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu bé 15 tuổi vẫn sẽ phải đối mặt với những cơn thập tử nhất sinh khác về sau.

Nhớ lại những lần con nguy kịch, anh Khôi xúc động: "Mổ đợt đầu tiên, con hôn mê, không nhận biết được mọi thứ xung quanh, cơ hội sống chỉ còn 50%.

Đến đợt tiếp theo, con hoảng loạn hỏi: "Cha ơi, có phải con sắp chết rồi không, lần trước đã mổ rồi mà, giờ đầu con vẫn đau lắm!", nghe con nói tôi rất đau nhưng tự nhủ phải kiên cường động viên con".

Do tính chất căn bệnh của Lộc phức tạp, chỉ cần lượng natri trong cơ thể tăng lên khi mệt, tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm. Xót con, anh Khôi phải thuê xe đưa Lộc từ Cần Thơ lên TP HCM khám bệnh. Chị Nhân ở nhà tiếp tục đi làm để có kinh phí khám, chữa bệnh cho con.

Chi phí cho mỗi đợt đi rơi vào khoảng 10 triệu đồng bao gồm tiền thuốc men, ăn uống và nhà trọ.

Suốt 1 năm điều trị bệnh cho Lộc, tài sản trong nhà ra đi hết, số tiền tiết kiệm bao năm của vợ chồng anh Khôi cũng không còn, những khoản nợ ngày một tăng.

"Bác sĩ nói bệnh của con tôi có thể điều trị được chỉ cần cố gắng đến liệu trình số 20. Nay đã đi đến toa số 12 rồi nhưng khổ quá, gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập chính của vợ mỗi tháng được 7 triệu đồng, dù cố tằn tiện vẫn không thể xoay xở. Nhiều lần tôi xin bác sĩ dời ngày điều trị nhưng cũng không cầm lòng khi nhìn con nằm vật vã mỗi khi cơn đau kéo đến", anh Khôi đưa tay lau nước mắt nói.

Ông Đỗ Văn Hai, Trưởng ấp Nhơn Thọ (xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cho biết, gia đình anh Khôi bao gồm 4 nhân khẩu, trong đó chị Trương Trang Nhân là trụ cột chính, làm giáo viên mầm non, bên cạnh đó vợ chồng anh chị còn cháu Trương Ngọc Trâm (6 tuổi) sắp vào lớp 1.

"Thời gian vừa qua địa phương đã hỗ trợ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Mong rằng hoàn cảnh gia đình thông qua báo Dân trí sẽ được các mạnh thường quân biết đến, san sẻ khó khăn, giúp cháu Khôi có cơ hội điều trị và tiếp tục được đến trường".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4973 xin gửi về:

