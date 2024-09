Cha mất, mẹ nằm liệt giường, chàng trai bị gù lưng mơ một phép màu

Anh Nguyễn Xuân Vũ (34 tuổi, ở tổ 1, khu phố 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) sống trong căn nhà chật hẹp, ẩm thấp, diện tích hơn 40m2, nằm sát bờ sông Lại Giang.

Gia cảnh nghèo, không tiền phẫu thuật kịp thời nên cột sống ngày càng cong, không thể nằm ngửa, đi lại khó khăn, sức khỏe ngày một yếu. Hàng ngày, anh Vũ túc trực lo chăm sóc người mẹ bị liệt nửa người, nằm một chỗ là bà Nguyễn Thị Thuận (57 tuổi).

Còn em gái ruột anh Vũ, chị Nguyễn Thị Yến Vy (32 tuổi) đã lập gia đình và có tới 5 người con. Hàng ngày, chị Vy buôn gánh bán bưng, còn chồng làm thợ hồ nên cuộc sống cũng thiếu trước, hụt sau nên không giúp gì được cho mẹ.

Trên chiếc giường xếp, bà Thuận nằm bất động, thân hình tiều tụy sau hơn 8 tháng chống chọi vì bị tai biến.

Nén nỗi đau thể xác, bà Thuận nói: "Ông nhà tôi mất chưa được 100 ngày thì tôi bị tai biến khi đang đi bán xôi dạo, may mà được người dân kịp thời đưa đi viện cấp cứu, còn giữ được cái mạng. Nhưng giờ đây, một nửa người bên trái không thể cử động được. Tôi giờ như người bỏ đi rồi, còn làm gánh nặng cho con trai tật nguyền".

Cha ruột anh Vũ, ông Nguyễn Xuân Đạt cũng nằm liệt giường suốt 11 năm vì đột quỵ não và qua đời năm 2023,

Lúc chưa lâm bệnh, ông Đạt hành nghề chạy xe ôm, còn bà Thuận bán xôi vừa lo cuộc sống, vừa chắt chiu từng đồng để phẫu thuật cột sống cho con, nhưng rồi "tai bay vạ gió" mãi bám lấy gia đình.

"Từ khi cha tôi nằm xuống, thu nhập từ gánh xôi của mẹ không đủ lo thuốc men, trang trải cuộc sống gia đình. Khi mọi khó khăn chồng chất, số tiền nợ ngân hàng chính sách 50 triệu đồng, chưa có khả năng trả thì mẹ tôi đột quỵ, khiến gia đình rơi vào bế tắc", anh Vũ nói.

Theo anh Vũ, hiện 2 mẹ con anh sống lay lắt nhờ vào 2 suất trợ cấp của người khuyết tật hơn 1 triệu đồng mỗi tháng.

"Có lúc chưa tới kỳ nhận trợ cấp mà cần tiền mua thuốc chống co giật cho mẹ, bí quá tôi phải đi vay", anh Vũ tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 3, chia sẻ: "Mười mấy năm trời bà Thuận tảo tần, thức khuya dậy sớm len lỏi khắp các con phố bán từng cái bánh mì, đĩa xôi, chắt bóp từng đồng nuôi chồng và con tật nguyền. Nay bà Thuận lâm trọng bệnh, khiến gia đình bà gặp khó khăn chồng chất ".

Ông Thái Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bồng Sơn chia sẻ: "Trước đây, ông Đạt, chồng bà Thuận bị tai biến mạch máu não, con bị khuyết tật nặng, Mặt trận đã kịp thời hỗ trợ một phần kinh phí thuốc men, điều trị, đồng thời vận động các đoàn thể, bà con trong và ngoài địa phương chung tay hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn ban đầu.

Tuy nhiên, nay bà Thuận lâm trọng bệnh, khó khăn chồng chất khó khăn nên rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa quan tâm, giúp đỡ, để anh Vũ có thêm điều kiện lo thuốc thang, chạy chữa cho người thân".

