Cha chạy grab kiếm từng đồng cứu con gái 2 tuổi

Cô bé xinh xắn gặp nhiều bất hạnh

Gặp người lạ, bé Đinh Bảo Hân (SN 2021) toét miệng cười mà không nói được câu nào dù con đã 2 tuổi. Bảo Hân bò quanh tấm nệm, dù rất cố gắng vẫn không thể lật người lại.

Chị Nguyễn Thị Kim Giao (SN 1987, mẹ Bảo Hân) cho biết: "Khi mới sinh ra, Hân mạnh khỏe bình thường. Đến khi con 8 tháng tuổi, em thấy lạ vì đầu bé có vẻ to hơn mấy đứa trẻ khác, tay phải và chân phải rất yếu, không thể cử động bình thường như bên trái".

Thời điểm phát hiện con có dấu hiệu lạ đúng vào thời gian giãn cách xã hội nên chị Giao chưa thể đưa con đi kiểm tra. Đến khi hết giãn cách, chị Giao đưa con đến bệnh viện thăm khám mới phát hiện vùng não của bé bị xuất huyết nội sọ, có vết tổn thương và vôi hóa ở vùng bán cầu trái, phù não xung quanh vết tổn thương này…

Ngay sau đó, Bảo Hân được chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để điều trị. Lúc này, đầu Hân đã phù to kèm theo nôn ói. Kết quả xét nghiệm cho thấy con bị u não bán cầu trái rất lớn nên được nhập viện phẫu thuật mở sọ ngay để giải áp cấp cứu.

Sau ca mổ, các bác sĩ xác định khối u rất lớn, vẫn đang tiếp tục tăng sinh tế bào thần kinh đệm phản ứng và sức khỏe của Bảo Hân rất kém, khả năng cứu chữa rất thấp.

Chị Giao kể: "Lúc bác sĩ thông báo khả năng con mất rất cao, vợ chồng em suy sụp hoàn toàn. Nhưng đưa con về cũng chết, em đồng ý phẫu thuật, còn chút hy vọng cứu mạng con".

Rất may, ca phẫu thuật lấy trọn khối u vào ngày 21/12/2021 đã thành công. Trong quá trình hồi sức, do sức khỏe quá kém nên bé bị viêm phổi cũng được phát hiện kịp thời, điều trị kháng sinh và tập vật lý trị liệu hô hấp giúp bé vượt qua.

Sau kỳ tích Bảo Hân thoát khỏi bàn tay tử thần, vợ chồng chị Kim Giao chưa kịp vui mừng thì kết quả sinh thiết cho thấy Hân bị u não ác tính, phải chuyển sang bệnh viện Ung bướu để hóa trị theo phác đồ ICE. Khi vào được 2 chu kỳ hóa trị thì đầu Bảo Hân tiếp tục phù to, xác định bị đầu nước (não úng thủy), phải chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2 để phẫu thuật lần 3 đặt ống dẫn lưu vào tháng 5/2022.

Đến nay, Bảo Hân vẫn tiếp tục hóa trị định kỳ hàng tháng, chu kỳ ngắn thì 5-7 ngày, dài thì 12-15 ngày. Mỗi kỳ thuốc gần đây, Hân liên tục bị giảm máu cả 3 dòng, phản ứng phụ gây sốt cao, phải truyền máu bổ sung nên thời gian hóa trị mỗi chu kỳ càng kéo dài hơn.

Định kỳ, Hân phải sang bệnh viện Nhi đồng 2 khám tình trạng não úng thủy, tập vật lý trị liệu để phục hồi khả năng vận động. Hơn 2 năm sống trên đời thì cô gái nhỏ bé đã phải nằm viện hết 18 tháng, trải qua 3 ca mổ, hàng trăm lần tiêm hóa chất, truyền máu…

Cha kiếm từng đồng để cứu con

Anh Đinh Hoài Hiệp (SN 1986, cha bé Bảo Hân) và chị Kim Giao cưới nhau vào năm 2013, sang năm 2014 sinh con đầu lòng là bé Đinh Hoài Bão.

Thời điểm mới cưới, Hiệp làm thợ bạc tại một công ty chuyên sản xuất trang sức bạc ở quận 8, Kim Giao làm công nhân lắp ráp linh kiện điện tử ở quận 7. Cả hai thuê trọ ở quận 7 để tiện đi làm.

Thời gian này, thu nhập của vợ chồng Hiệp đủ để duy trì cuộc sống, nuôi con, gửi về quê phụ giúp nuôi cha mẹ già hai bên nội ngoại và còn dư chút đỉnh.

Đầu năm 2021, chị Kim Giao dự định về quê để sinh Bảo Hân, đem theo hơn 100 triệu đồng tiết kiệm với dự tính cất căn nhà nhỏ để ở cùng 2 con. Thế nhưng, chị Giao chưa kịp cất nhà thì dịch Covid-19 bùng phát, Hiệp mất việc rồi về quê tránh dịch.

Suốt nửa năm thất nghiệp rồi đến giãn cách xã hội không làm được gì, gia đình nhỏ phải ăn dần vào tiền tiết kiệm. Đến khi hết giãn cách thì Bảo Hân phát bệnh, trải qua 2 ca phẫu thuật và nằm viện hơn 2 tháng trời ở bệnh viện, gia đình tiêu hết khoản tiền tiết kiệm còn lại.

"Nhờ có bảo hiểm y tế chi trả gần hết nên con em chỉ phải trả viện phí hơn 20 triệu đồng trong hơn 2 tháng nằm viện. Nhưng trong thời gian dịch khó khăn nên tiền đi lại, xét nghiệm Covid-19, ăn uống… rất đắt. Nhà em tiêu dè sẻn lắm cũng phải vay nợ mới vượt qua được 2 tháng đó", chị Giao kể.

Từ khi Bảo Hân phát bệnh, vợ chồng anh Hiệp phải nghỉ việc trông con ở bệnh viện. Để tiện điều trị cho con, hai vợ chồng thuê phòng trọ ở quận 7 với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Những ngày được về, Ngân ở phòng trọ trông con, Hiệp tranh thủ chạy grab kiếm tiền.

Anh Hiệp cho biết: "Mỗi ngày em chạy từ 8h cho đến 21h thì kiếm được 3, 4 trăm ngàn. Anh em làm trước nói ngày xưa được nhiều hơn, nhưng từ năm 2022 thì ít dần, chắc do nhiều người thất nghiệp chạy grab nên mỗi người được chia ít cuốc xe hơn".

Trừ số ngày đưa con đi nằm viện, Hiệp chỉ chạy grab tối đa được 20 ngày mỗi tháng, kiếm 7-8 triệu đồng. Số tiền này anh ưu tiên trả tiền nhà trọ và điện nước hết hơn 3 triệu đồng, gửi về cho ông bà nội già 1 triệu đồng để góp tiền nuôi con trai lớn gửi ở quê, ăn uống thì xin cơm từ thiện ở bệnh viện, còn lại để chi tiền tã sữa, viện phí cho Bảo Hân…

Nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với chi phí hóa trị, tập vật lý trị liệu, điều trị não úng thủy… cho Bảo Hân. Những khoản tiền này, chị Giao đều tìm cách vay mượn ở khắp nơi. Anh Hiệp biết chẳng giúp được gì cho vợ nên mỗi ngày đều cố chạy thật nhiều cuốc xe kiếm từng đồng đem về cho vợ cứu con…

Chị Giao nghẹn ngào chia sẻ: "Con bị đầu nước nên nhạy cảm lắm, nghe tiếng động mạnh là giật mình hoảng sợ, khóc thét cả tiếng mới nín. Mỗi lần gần đến kỳ hóa trị, con thiếu máu, sốt thì càng khổ sở hơn. Thấy con đau đớn vậy, dù trong túi không có tiền em cũng liều đưa con đi viện. Nhưng không biết cố thêm được đến lúc nào…".

Trao đổi cùng phóng viên báo Dân trí, ông Võ Văn Quốc, Trưởng ấp An Thạnh (xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) cho biết: "Nhà anh Đinh Hoài Hiệp là cư dân lâu năm ở địa phương, gia đình từ xưa làm ăn chỉ đủ sống. Từ khi cháu bé phát bệnh hiểm nghèo thì vợ chồng không đi làm được, thu nhập không có nên lâm cảnh khó khăn, chi phí chữa bệnh lại quá cao".

Ông Quốc cho biết thêm, cha của anh Hiệp là ông Đinh Văn Dức (SN 1963) sức khỏe yếu từ lâu mà nay vẫn phải đi làm phụ hồ để sinh sống, phụ giúp cho con. Còn mẹ anh Hiệp là bà Lê Thị Tím (SN 1963) bị bệnh tiểu đường nặng, phải dùng thuốc hàng ngày nên hầu như chỉ làm việc nhà nhiều năm nay.

"Giờ gia đình họ rất khổ, khó khăn đủ thứ. Nếu được báo Dân trí kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, chữa trị cho cháu thì quá tốt", ông Quốc chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Chủ tịch UBND xã Bình Khánh, xác nhận hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Kim Giao hiện rất khó khăn vì có con bị bệnh hiểm nghèo. Ông đề nghị các cơ quan cấp trên xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ cho cháu Bảo Hân được chữa bệnh.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4885 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Kim Giao (mẹ bé Bảo Hân)

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (Hiện gia đình đang tạm trú tại khu trọ số 1250/39/9B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM).

Điện thoại: 0937 276 866

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4885)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269