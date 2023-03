Cậu bé mắc u não ác tính: "Con xin các cô bác cứu con với...!"

Cậu bé Hoàng Bảo An, SN 2013 (trú ở thôn 5, xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Khi chúng tôi đến thăm Bảo An, thật khó có thể tin hình hài bé xíu, nằm co quắp trên một góc giường bệnh kia lại là một em bé đã 10 tuổi. Nước da xanh tái, đầu quấn băng trắng toát và ánh mắt u tối mệt mỏi, An luôn nhìn ngước lên như cầu cứu…

Mắc u não ác tính, chỉ trong vòng 1 năm cậu bé này đã phải trải qua 5 ca phẫu thuật.

Ở bên giường bệnh của con không rời bước, chị Đặng Thị Cúc (35 tuổi), nói với chúng tôi trong 2 hàng nước mắt:

"Con đã mổ 5 lần chỉ trong 1 năm. Sau lần mổ thứ 4, con còn mắc viêm màng não phải sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Từ 18/1, mẹ con em chạy khắp các bệnh viện chưa được về nhà hôm nào. Nhìn con đau đớn mà em như đứt từng khúc ruột. Thằng bé mà có mệnh hệ nào, thì em sống làm sao nổi...", nói rồi nước mắt người mẹ lại ứa ra trên gương mặt hốc hác.

Sau một hồi tĩnh tâm trở lại, chị Cúc kể, vợ chồng chị kết hôn năm 2012, năm 2013 sinh bé Bảo An, năm 2017 sinh bé Chấn Phong. Chồng chị Cúc bị dị tật hở hàm ếch, sức khỏe yếu nên chỉ quanh quẩn làm các công việc trong nhà. Bố mẹ chồng của chị đã già yếu, người thì mắc bệnh tiểu đường, người thì hẹp van tim nên thường xuyên phải nằm viện.

Đã 10 tuổi, nhưng Bảo An chỉ nặng có 20 kg, còi cọc chỉ như đứa trẻ 5 tuổi.

Hoàn cảnh gia đình như vậy, nên gánh nặng cuộc sống đổ dồn hết lên đôi vai gầy của người mẹ 2 con. Với đồng lương công nhân may eo hẹp và dù có tăng ca liên tục, thì tất cả thu nhập của chị cũng chỉ đủ cho gia đình 6 nhân khẩu mua được bơ gạo, mớ rau qua ngày, chứ chưa bao giờ trong nhà dư lấy được chút ít.

Đưa ống tay áo lên quệt nước mắt, chị Cúc nức nở kể tiếp, giá như ông trời thương, cho dù nghèo khó, thì gia đình vẫn vui vẻ hạnh phúc vì vợ chồng con cái đều khỏe mạnh. Nhưng, không biết từ đâu tai họa lại ập đến, tháng 4/2022 cháu Bảo An liên tục sốt cao và kêu đau đầu, sau khi thăm khám, bệnh viện huyện chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh rồi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức với chẩn đoán u não ác tính.

Gần 1 năm trời cùng con "rong ruổi" khắp các bệnh viện, người mẹ nghèo đã kiệt quệ.

"Chồng em sức khỏe yếu lại bị hở hàm ếch nói không rõ tiếng thành ra em phải xin nghỉ việc đi chăm con. Cả năm qua, chỗ nào gõ cửa vay được là gia đình em đã đến cả rồi. Bệnh của con em phải chạy chữa lâu dài, hoàn cảnh em như vậy em không biết phải bấu víu vào đâu, xin các bác cứu cháu với…", chắp 2 tay trước ngực, người phụ nữ gầy yếu bật khóc nức nở.

Nói về bệnh tình của Bảo An, bác sĩ Bùi Huy Mạnh, khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Cháu Hoàng Bảo An được chẩn đoán mắc u não ác tính, đã được phẫu thuật 5 lần nhưng vẫn chưa lấy được hết khối u, hiện cháu còn mắc viêm màng não, thể trạng suy kiệt".

"Lực bất tòng tâm", người mẹ nghèo cầu xin các nhà hảo tâm cứu con trai.

Bác sĩ Mạnh cho biết thêm, hiện tại cháu đang được điều trị viêm màng não, nâng cao thể trạng, chờ đủ điều kiện sức khỏe sẽ chiếu xạ và hội chẩn để tiếp tục phẫu thuật, tiên lượng rất dè dặt.

"Bệnh của cháu phải điều trị lâu dài, tốn kém, nguy cơ tái phát cao, được biết gia đình cháu chỉ làm nông, rất khó khăn. Qua Báo Dân trí, chúng tôi khẩn thiết nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ, để cháu có cơ hội được tiếp tục chữa trị", bác sĩ Mạnh nói.

Cậu bé đáng thương chỉ ước sớm được trở về lớp học, được tung tăng cắp sách tới trường như chúng bạn cùng trang lứa.

Nắm chặt bàn tay gầy guộc, xanh xao của Bảo An, tôi hỏi em: "Bảo An ơi, giờ con có mơ ước gì không?". Gắng gượng em ngập ngừng, yếu ớt: "Xin các cô bác cứu con, con mong muốn khỏi bệnh để về đi học tiếp…". Ước nguyện của cậu bé 10 tuổi thật vô cùng giản dị, mà sao quá xa vời! Chỉ biết đứng lặng, nhìn Bảo An mà mắt tôi đã nhòe đi lúc nào không hay biết.