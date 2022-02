Cảm thương người mẹ mất một tay, một chân nuôi con gái khuyết tật

Căn nhà tuềnh toàng của bà Hồ Thị Nguyên (xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) nằm nép mình dưới chân núi . Từ bên trong, tiếng dỗ dành của người mẹ xen lẫn tiếng la hét của cô con gái làm cho mọi thứ ảm đạm hơn. Ở một góc nhà, bà Nguyên dùng miệng cắn chặt sợi dây cột lại tóc cho con gái.

"Cháu nó thấy người lạ nên bị kích động", bà Nguyên nói rồi luôn miệng vỗ về con.

Bà Hồ Thị Nguyên gặp tai nạn bom mìn lúc mới 4 tuổi. Một quả đạn còn sót lại sau chiến tranh phát nổ đã lấy đi của bà một cánh tay và bàn chân. Khuyết tật từ nhỏ, lại ở một nơi hẻo lánh nên cuộc đời của bà là chuỗi ngày khó khăn.

Biết mình không được như bao cô gái khác nên bà Nguyên không lấy chồng. Bà chỉ muốn có con để sau này làm nơi nương tựa. Trời không phụ lòng, bà Nguyên có một cậu con trai khỏe mạnh, lanh lợi. Khá lâu sau, bà Nguyên lại có thêm cô con gái nhưng không may mắc hội chứng Down.

Dù khuyết tật, bà Nguyên vẫn cố gắng làm lụng nuôi 2 con. Hiểu hoàn cảnh gia đình, con trai bà Nguyên hết mực yêu thương mẹ và em gái. Với bà Nguyên, các con chính là động lực, là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống.

Những tưởng sau bao nhọc nhằn, bà Nguyên sẽ được hái quả ngọt. Bởi cậu con trai tròn 18 tuổi quyết định đi làm để có điều kiện chăm sóc mẹ và em. Với đức tính siêng năng, hiền lành, bà Nguyên tin con trai sẽ làm được nhiều việc. Vậy mà, ngày đi xin việc cũng chính là ngày chàng trai 18 tuổi tràn đầy nhựa sống đi mãi không về. Một tai nạn giao thông đã cướp đi điểm tựa duy nhất của bà Nguyên và cô con gái.

"Cháu mất cách đây 9 năm rồi. Hôm nó đi nó còn nói tôi yên tâm, nó sẽ làm ra tiền mang về lo cho tôi và em gái nó. Nó mất rồi, giờ chỉ còn hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau", bà Nguyên nói.

Bước sang tuổi 59, bà Nguyên cũng chẳng còn ai thân thích ngoài cô con gái khuyết tật. Sức yếu, tay chân không lành lặn nên bà chẳng biết làm gì ra tiền. Hai mẹ con chỉ trông chờ vào khoản tiền hơn một triệu đồng trợ cấp xã hội mỗi tháng.

Số tiền trợ cấp ít ỏi chỉ đủ cho 2 mẹ con bà sống qua ngày. Vậy mà khó khăn vẫn chưa buông tha khi 2 năm qua bà thường trở bệnh. Căn bệnh đường ruột chuyển biến nặng làm bà kiệt sức. Đau đớn nhưng bà cũng chỉ dám thăm khám qua loa rồi xin thuốc ở trạm y tế uống. Bà không dám đi khám ở bệnh viện lớn, vì đi thì tiền đâu lo chi phí, rồi ai chăm sóc cho cô con gái. Cứ thế, bà cắn rắn chịu đựng cơn đau hành hạ.

Đời bà Nguyên đau khổ đã nhiều, bà cũng đã đi đến cuối con dốc cuộc đời. Điều bà lo nhất bây giờ là cô con gái khuyết tật. Nhỡ khi bà mất đi, bà lo không ai chăm lo cho cháu.

"Em nó mắc bệnh, trí óc không phát triển, không kiểm soát được hành vi. Giờ chỉ có cô mới chăm sóc được nó, mỗi lần thấy người lạ là em nó bị kích động. Không biết sau này cô mất đi nó sẽ sống sao?", bà Nguyên lo lắng.

Anh Võ Kiều Chương - Bí thư Đoàn xã Trà Sơn - chia sẻ, hộ gia đình bà Hồ Thị Nguyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Trà Sơn. Bà Nguyên tàn tật từ nhỏ, có hai con thì một người mất vì tai nạn, người còn lại cũng khuyết tật. Khoảng 2 năm qua, bà Nguyên thường xuyên đau ốm nên cuộc sống càng khó khăn hơn.

"Trà Sơn là một xã miền núi nên hầu hết đời sống người dân rất khó khăn, đặc biệt là gia đình bà Hồ Thị Nguyên. Trong 2 năm qua, Đoàn xã đã nhận giúp đỡ gia đình bà Nguyên, tuy nhiên nguồn lực của Đoàn xã cũng hạn chế do đó đời sống của mẹ con bà còn rất khó khăn", anh Chương chia sẻ.

Theo anh Chương, bà Nguyên và con gái chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng. Bà mất sức lao động nên không còn khoản thu nhập nào khác để trang trải cuộc sống. Thông qua báo Dân trí, anh Chương mong muốn những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ, hỗ trợ mẹ con bà Nguyên. Điều này sẽ giúp bà có điều kiện chữa trị bệnh tật, giúp mẹ con bà bớt khó khăn hơn.

